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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman 3 serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu; Xbox Series ve PC'ye ışın izleme geliyor

    Bu yılın ilk büyük oyunlarından biri olan Hitman III geçtiğimiz gün çıkışını gerçekleştirdi. Son açıklamaya göre oyun, serinin tarihindeki en iyi çıkışı yaptı.
    41 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hitman 3 serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu; Xbox Series ve PC'ye ışın izleme geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3 çıkışını gerçekleştirdi. Görünen o ki oyunun başarılı çıkışı sadece incelemeler anlamında değil, satış anlamında da güzel bir başarı yakalamış.

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    IO Interactive'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Hitman III serinin en iyi dijital çıkışını gerçekleştirdi. Ne yazık ki net bir sayı açıklanmadı ancak bu haber IO Interactive için güzel bir durum. Tüm büyük yayıncılardan ayrılarak kendi oyunlarını kendileri yayınlamayı tercih etmişlerdi ve bu cesur hamlelerinin karşılığını almaları sevindirici. Stüdyo şu anda bir de James Bond oyunu geliştiriyor.

    Bu başarının yanı sıra IO Interactive, oyuna gelecek olan ışın izleme teknolojisinden de bahsetti. Şu anda hiçbir paltform ışın izleme sunmayan oyunun ışın izleme özelliği yakın bir zamanda gelecek ve yalnızca Xbox Series X, Xbox Series S ve PC için yayınlanacak.

    Herhangi bir yayın tarihi yok. PlayStation 5 için bir ışın izleme özelliği de şu anda duyurulmadı ancak onun da gelmesi bekleniyor. 



    https://www.gamesradar.com/hitman-3-xbox-series-x-ray-tracing-update-is-coming-for-xbox-series-x-and-s/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    hiç bir şey öğretmeyen dahası ruh hastası oyunları neden bu kadar tutuyor !?

    atomik sentezleme üzerine
    bir dünya akıl zeka similasyonları var
    neden buları kimse oynamıyor !?
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    Arthalion (ÖMÜR KAYA) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyunun grafikleri iyi olmasına rağmen oyun mekaniğinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Oynanabilirliği o kadar yüksek değil. Alacak arkadaşların bilgisine.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ARISLCK 17 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Arthalion
    Oyunun mekanikleri olması gerektiği gibi. Bu Farcry oyunu değil , oradan oraya koş oraya zıplayarak adamı öldür oyunu değil. Hatta ben Hitman oyunlarında hiç silah kullanmadım.
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    zaomss (Furkan Bulat) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    PS5 in donanımsal dezavantajının bu kadar sorun olacağını sanmıyordum, ama daha neslin başında bile böyle özelliklerden kırpılması iyiye işaret değil
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    M Mettzell 15 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) zaomss
    Kırpıldığı falan yok biraz kafanı çalıştır. Series s'e bile ışın izleme geliyorsa PS5'e haydi haydi gelir. PS5'in donanımına yetersiz diyen ya bu işten anlamıyordur ya da art niyetlidir.
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