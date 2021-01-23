Hitman 3 serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu; Xbox Series ve PC'ye ışın izleme geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3 çıkışını gerçekleştirdi. Görünen o ki oyunun başarılı çıkışı sadece incelemeler anlamında değil, satış anlamında da güzel bir başarı yakalamış.

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IO Interactive'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Hitman III serinin en iyi dijital çıkışını gerçekleştirdi. Ne yazık ki net bir sayı açıklanmadı ancak bu haber IO Interactive için güzel bir durum. Tüm büyük yayıncılardan ayrılarak kendi oyunlarını kendileri yayınlamayı tercih etmişlerdi ve bu cesur hamlelerinin karşılığını almaları sevindirici. Stüdyo şu anda bir de James Bond oyunu geliştiriyor.

Bu başarının yanı sıra IO Interactive, oyuna gelecek olan ışın izleme teknolojisinden de bahsetti. Şu anda hiçbir paltform ışın izleme sunmayan oyunun ışın izleme özelliği yakın bir zamanda gelecek ve yalnızca Xbox Series X, Xbox Series S ve PC için yayınlanacak.

Herhangi bir yayın tarihi yok. PlayStation 5 için bir ışın izleme özelliği de şu anda duyurulmadı ancak onun da gelmesi bekleniyor.

https://www.gamesradar.com/hitman-3-xbox-series-x-ray-tracing-update-is-coming-for-xbox-series-x-and-s/

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