DDR4 destekli MSI Z790/B760 anakartlar rafa kalkıyor

Belirli MSI B760/Z790 anakartlar üretimden kaldırıyor
Hatırlayacak olursak Intel, 12.Nesil işlemcilerden bu yana DDR5 belleklere destek sunuyor. Ancak DDR5 belleklerin pazara pahalı bir fiyattan giriş yapması, kullanıcıların DDR4 çözümlere yönelmesine neden oldu. Şimdi DDR5 belleklerde yaşanan fiyat düşüşleri, görünüşe göre üreticilerin kararlarında değişikliğe neden olmaya başladı.
Bildirilenlere göre, aşağıdaki DDR4 Intel destekli anakartlar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak:
- MPG Z790 EDGE WIFI DDR4
- PRO Z790-A WIFI DDR4
- PRO Z790-P DDR4
- MAG B760 MORTAR DDR4
Paylaşılan liste, birden fazla DDR4 Z790 modelinin üretimden kaldırılacağını gösteriyor. Öte yandan listeye MSI Z790-P Wi-Fi, Pro ve MAG Tomahawk serisinin dahil edilmediğini görüyoruz. B760 serisine gelince şu anda MSI web sitesinde listelenen 12 anakarttan sadece tek bir model listede yer alıyor. Görünüşe göre marka, en azından orta seviye sistemler için kullanıcılara daha fazla seçenek sunmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)