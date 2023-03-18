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    DDR4 destekli MSI Z790/B760 anakartlar rafa kalkıyor

    PC pazarının önde gelen isimlerinden MSI, DDR4 destekli belirli MSI Z790/B760 anakart modellerini rafa kaldıracak. DDR5 yaygın standart olma yolunda ilerliyor. İşte detaylar
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    DDR4 destekli MSI Z790/B760 anakartlar rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere günümüzde Intel 600 ve 700 serisi anakartlar hem DDR4 hem de DDR5 bellek uyumluluğu ile karşımıza çıktı. Böylece üreticiler, kullanıcıların daha düşük bir maliyetle yeni nesil sistemlere geçmelerine fırsat tanıyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Pazarın önde gelen isimlerinden MSIDDR4 destekli belirli B760 ve Z790 anakart modellerini aşamalı olarak üretimden kaldırmaya hazırlanıyor.

    Belirli MSI B760/Z790 anakartlar üretimden kaldırıyor

    Hatırlayacak olursak Intel, 12.Nesil işlemcilerden bu yana DDR5 belleklere destek sunuyor. Ancak DDR5 belleklerin pazara pahalı bir fiyattan giriş yapması, kullanıcıların DDR4 çözümlere yönelmesine neden oldu. Şimdi DDR5 belleklerde yaşanan fiyat düşüşleri, görünüşe göre üreticilerin kararlarında değişikliğe neden olmaya başladı.

    Bildirilenlere göre, aşağıdaki DDR4 Intel destekli anakartlar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak:

    • MPG Z790 EDGE WIFI DDR4
    • PRO Z790-A WIFI DDR4
    • PRO Z790-P DDR4
    • MAG B760 MORTAR DDR4

    Paylaşılan liste, birden fazla DDR4 Z790 modelinin üretimden kaldırılacağını gösteriyor. Öte yandan listeye MSI Z790-P Wi-Fi, Pro ve MAG Tomahawk serisinin dahil edilmediğini görüyoruz. B760 serisine gelince şu anda MSI web sitesinde listelenen 12 anakarttan sadece tek bir model listede yer alıyor. Görünüşe göre marka, en azından orta seviye sistemler için kullanıcılara daha fazla seçenek sunmaya devam edecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 10 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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