Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere günümüzde Intel 600 ve 700 serisi anakartlar hem DDR4 hem de DDR5 bellek uyumluluğu ile karşımıza çıktı. Böylece üreticiler, kullanıcıların daha düşük bir maliyetle yeni nesil sistemlere geçmelerine fırsat tanıyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Pazarın önde gelen isimlerinden MSI, DDR4 destekli belirli B760 ve Z790 anakart modellerini aşamalı olarak üretimden kaldırmaya hazırlanıyor.

Belirli MSI B760/Z790 anakartlar üretimden kaldırıyor

Hatırlayacak olursak Intel, 12.Nesil işlemcilerden bu yana DDR5 belleklere destek sunuyor. Ancak DDR5 belleklerin pazara pahalı bir fiyattan giriş yapması, kullanıcıların DDR4 çözümlere yönelmesine neden oldu. Şimdi DDR5 belleklerde yaşanan fiyat düşüşleri, görünüşe göre üreticilerin kararlarında değişikliğe neden olmaya başladı.

Bildirilenlere göre, aşağıdaki DDR4 Intel destekli anakartlar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak:

MPG Z790 EDGE WIFI DDR4

PRO Z790-A WIFI DDR4

PRO Z790-P DDR4

MAG B760 MORTAR DDR4

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Paylaşılan liste, birden fazla DDR4 Z790 modelinin üretimden kaldırılacağını gösteriyor. Öte yandan listeye MSI Z790-P Wi-Fi, Pro ve MAG Tomahawk serisinin dahil edilmediğini görüyoruz. B760 serisine gelince şu anda MSI web sitesinde listelenen 12 anakarttan sadece tek bir model listede yer alıyor. Görünüşe göre marka, en azından orta seviye sistemler için kullanıcılara daha fazla seçenek sunmaya devam edecek.

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DDR4 destekli MSI Z790/B760 anakartlar rafa kalkıyor