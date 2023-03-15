Uygun fiyatlı MSI DIY-APE anakartlar yolda: Kablo sorunları tarihe karışıyor

Tam Boyutta Gör Donanım pazarının önde gelen isimlerinden MSI, anakart tasarımında yeni bir trend olan DIY-APE ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Bugün tanınan bir sızıntı kaynağı tarafından yeni konsepte sahip iki B650 anakart modelinin görüntüleri paylaşıldı.

Orta seviye MSI DIY-APE anakartlar yolda

Hatırlayacak olursak Asus’un DIY-APE konsepti geçen yıl ortaya çıktı. Gigabyte Project Stealth ve MSI Project Zero tasarımlarını andıran bu konsept, esasen anakart bağlantılarını arkaya taşıyor. Böylece kullanıcılar tüm kabloları kasanın arkasında saklayabiliyor. Ancak yeni tasarımın uyumlu bir kasaya ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Nitekim bu anakartlar belirli modeller dışında standart Full Tower ve Mid Tower kasalar tarafından desteklenmiyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntüler MSI'ın, DIY-APE konseptine dayalı iki yeni AMD B650 anakart modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor. Modellerin nihai ürün adları ise henüz açıklanmadı. Ancak kısa süre önce marka, LGA 1700 soketi için DIY-APE tasarımlı MSI Project Zero anakartlarını duyurdu. AMD tarafında ise yakın bir isimlendirme ile karşılaşabiliriz.

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Şu anda en az üç anakart üreticisinin (Maxsun, ASUS ve MSI) işin içinde olması, DIY-APE serisinin gelecekte daha da yaygınlaşacağını gösteriyor. Nitekim günümüzde birçok üretici, orta üst ve üst seviye anakartlarında merak uyandırıcı tasarımlara yöneliyor. Bu bağlamda DIY-APE serisinin gelecek anakart trendlerinden biri olabileceğini belirtelim.

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