Uygun fiyatlı MSI DIY-APE anakartlar yolda: Kablo sorunları tarihe karışıyor

Orta seviye MSI DIY-APE anakartlar yolda
Hatırlayacak olursak Asus’un DIY-APE konsepti geçen yıl ortaya çıktı. Gigabyte Project Stealth ve MSI Project Zero tasarımlarını andıran bu konsept, esasen anakart bağlantılarını arkaya taşıyor. Böylece kullanıcılar tüm kabloları kasanın arkasında saklayabiliyor. Ancak yeni tasarımın uyumlu bir kasaya ihtiyaç duyduğunu belirtelim. Nitekim bu anakartlar belirli modeller dışında standart Full Tower ve Mid Tower kasalar tarafından desteklenmiyor.
Şu anda en az üç anakart üreticisinin (Maxsun, ASUS ve MSI) işin içinde olması, DIY-APE serisinin gelecekte daha da yaygınlaşacağını gösteriyor. Nitekim günümüzde birçok üretici, orta üst ve üst seviye anakartlarında merak uyandırıcı tasarımlara yöneliyor. Bu bağlamda DIY-APE serisinin gelecek anakart trendlerinden biri olabileceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)