DDR5 bellek fiyatları hızlı bir düşüş gösteriyor

COVID-19 pandemisinin günlük yaşantımıza etkisi ve hemen ardından başlayan küresel çip krizi; konsol, webcam, tablet ve bilgisayar bileşenlerinin hem fiyatlarının artmasına hem de stok problemlerine sebep olmuştu. Ancak yavaş yavaş düzelen hayat stili, bileşenlerin de fiyatını düşürüyor. DDR5 bellek fiyatları, son aylarda ciddi düşüş yaşadı.
DDR5 bellek fiyatları %50’yi aşan düşüş gösteriyor
DDR5 bellek fiyatları son zamanlarda ciddi düşüş gösteriyor. ComputerBase’in raporuna göre 2021’in sonunda 1GB DDR5 bellek fiyatı 15 Euro iken şimdi bu fiyat 5 Euro’ya kadar düşmüş durumda. Aynı şekilde 32GB DDR5-4800 bellek kitinin fiyatı ortalama 430 Euro’dan 154 Euro’ya kadar düşmüş durumda. Ayrıca yeni bir rapora göre son bir ayda DDR5 bellek fiyatları %20 fiyat indirimi görmüş durumda.
DDR5 bellek fiyatlarının düşüşü özellikle bilgisayarlarını ZEN 4 mimarisi ile geliştirilmiş AMD işlemcileri ile güncelleyecekleri sevindirecektir. AMD’nin yeni AM5 soketini destekleyen işlemcileri yalnızca DDR5 bellekleri destekliyor. Bakalım küresel çip krizinin azalması ile diğer bilgisayar bileşenleri de fiyat düşüşü yaşayacak mı?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.