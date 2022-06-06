DDR5 bellek fiyatları hızlı bir düşüş gösteriyor

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COVID-19 pandemisinin günlük yaşantımıza etkisi ve hemen ardından başlayan küresel çip krizi; konsol, webcam, tablet ve bilgisayar bileşenlerinin hem fiyatlarının artmasına hem de stok problemlerine sebep olmuştu. Ancak yavaş yavaş düzelen hayat stili, bileşenlerin de fiyatını düşürüyor. DDR5 bellek fiyatları, son aylarda ciddi düşüş yaşadı.

DDR5 bellek fiyatları %50’yi aşan düşüş gösteriyor

DDR5 bellek fiyatları son zamanlarda ciddi düşüş gösteriyor. ComputerBase’in raporuna göre 2021’in sonunda 1GB DDR5 bellek fiyatı 15 Euro iken şimdi bu fiyat 5 Euro’ya kadar düşmüş durumda. Aynı şekilde 32GB DDR5-4800 bellek kitinin fiyatı ortalama 430 Euro’dan 154 Euro’ya kadar düşmüş durumda. Ayrıca yeni bir rapora göre son bir ayda DDR5 bellek fiyatları %20 fiyat indirimi görmüş durumda.

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DDR5 bellek fiyatlarının düşüşü özellikle bilgisayarlarını ZEN 4 mimarisi ile geliştirilmiş AMD işlemcileri ile güncelleyecekleri sevindirecektir. AMD’nin yeni AM5 soketini destekleyen işlemcileri yalnızca DDR5 bellekleri destekliyor. Bakalım küresel çip krizinin azalması ile diğer bilgisayar bileşenleri de fiyat düşüşü yaşayacak mı?

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DDR5 bellek fiyatları ciddi düşüş yaşıyor