Intel Core i9-13900K tek çekirdekte AMD rakibini eziyor

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Intel’in asıl vurucu gücü olarak gösterilen Raptor Lake mimarisi yılın sonlarına doğru piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Seride en tepe masaüstü işlemci olacak Intel Core i9-13900K ilk test sızıntılarında sürpriz yapıyor.

Intel Core i9-13900K ne kadar güçlü?

Güvenilir kaynakların verdiği bilgilere göre Intel Core i9-13900K işlemcisi Geekbench 5 tek çekirdek testlerinde Core i9-12900K işlemcisinden yüzde 15 daha hızlı iken Ryzen 9 5950X işlemcisinden ise yüzde 35 civarında daha iyi performans sergiliyor.

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Intel Core i9-13900K işlemcisi 8 adet performans ve 16 adet verimlilik çekirdeğine sahip. Toplamda 24 çekirdek ve 32 izlek birimi yer alıyor. 5.8GHz turbo frekans iddiaları mevcutken toplam ön bellek de 68MB oluyor. İşlemcide 125W-228W enerji tüketimi bekleniyor.

Raptor Lake mimarisi piyasaya çıktığında şüphesiz rakipsiz olacak. AMD’nin Zen 4 mimarisinde de önemli performans artışları bekleniyor ancak tek çekirdekte Intel bu kez liderliği kaptırmayacak gibi.

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Intel Core i9-13900K performansı nasıl?