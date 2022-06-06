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    Intel Core i9-13900K tek çekirdekte AMD rakibini eziyor

    Raptor Lake mimarisinin en güçlü üyesi olması beklenen Intel Core i9-13900K işlemcisi girdiği testlerde oldukça iddialı. AMD Zen 4 mimarisi rakibine karşı terleyebilir. 
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    Intel Core i9-13900K
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    Intel’in asıl vurucu gücü olarak gösterilen Raptor Lake mimarisi yılın sonlarına doğru piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Seride en tepe masaüstü işlemci olacak Intel Core i9-13900K ilk test sızıntılarında sürpriz yapıyor.

    Intel Core i9-13900K ne kadar güçlü?

    Güvenilir kaynakların verdiği bilgilere göre Intel Core i9-13900K işlemcisi Geekbench 5 tek çekirdek testlerinde Core i9-12900K işlemcisinden yüzde 15 daha hızlı iken Ryzen 9 5950X işlemcisinden ise yüzde 35 civarında daha iyi performans sergiliyor.

    Intel Core i9-13900K işlemcisi 8 adet performans ve 16 adet verimlilik çekirdeğine sahip. Toplamda 24 çekirdek ve 32 izlek birimi yer alıyor. 5.8GHz turbo frekans iddiaları mevcutken toplam ön bellek de 68MB oluyor. İşlemcide 125W-228W enerji tüketimi bekleniyor.

    Raptor Lake mimarisi piyasaya çıktığında şüphesiz rakipsiz olacak. AMD’nin Zen 4 mimarisinde de önemli performans artışları bekleniyor ancak tek çekirdekte Intel bu kez liderliği kaptırmayacak gibi.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 14 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 3 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 5 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Intel Core i9-13900K, intel ve
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