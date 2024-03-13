Snapdragon 8 Gen 4, LPDDR6 RAM ile birlikte gelebilir

Qualcomm, LPDDR6 için erken davranabilir
Aktarılanlara göre Snapdragon 8 Gen 4, LPDDR6 bellek desteğiyle gelirken Apple’ın Phone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde kullanacağı A18 Pro yongasında bu destek pas geçilecek. Bununla birlikte söylentiler doğruysa Snapdragon 8 Gen 4 aynı zamanda LPDDR5T bellekleri atlamış olacak.
Akıllı telefonlarda daha hızlı ve daha verimli belleklere olan ihtiyaç özellikle üretken yapay zekaların bu cihazlara girmesiyle birlikte daha da artacak. Daha önceki bir raporlar, gelecekteki telefonların bu modelleri çalıştırmak için en az 20 GB RAM'e ihtiyaç duyacağı ve LPDDR6'nın performans darboğazı yaratmaması için muhtemelen daha yüksek bir bant genişliği sunacağı yönündeydi.
- LPDDR5: 6.400 MT/s
- LPDDR5X: 8.533 MT/s
- LPDDR5T: 9.600 MT/s
- LPDDR6: 12.800 MT/s
Öte yandan Snapdragon 8 Gen 4’ün LPDDR6 bellekleri desteklemesi telefon üreticilerin bu bellekleri tercih edeceği anlamına gelmiyor. Ayrıca henüz LPDDR6’nın teknik özellikleri de belirsiz durumda. Mevcut bilgilere göre LPDDR6 belleklerle 12.800 MT/s ulaşılması bekleniyor. Halihazırda kullanılan LPDDR5X belleklerde bu hız 8.533 Mt/s seviyesinde. Ek olarak LPDDR6 bellekli ilk ürünlerin 2025'in sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.