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    Snapdragon 8 Gen 4, LPDDR6 RAM ile birlikte gelebilir

    Yarı İletken Standartları Organizasyonu (JEDEC) geçtiğimiz günlerde LPDDR6 RAM standardını onayladı. Şimdi ise Snapdragon 8 Gen 4’ün LPDDR6 RAM desteğiyle geleceği söyleniyor.
    Snapdragon 8 Gen 4, LPDDR6 RAM ile birlikte gelebilir Tam Boyutta Gör
    JEDEC tarafından onaylanan LPDDR6 RAM standardının bu yılın sonlarına doğru final haline ulaşması hedefleniyor. Yeni belleklerin Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi birçok üretici tarafından kullanılması beklenirken ilk modüllerin de yıl içinde tanıtılacağı aktarılıyor. Bununla birlikte yeni bir rapora göre Qualcomm, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4 yongasında yeni nesil belleği destekleyebilir.

    Qualcomm, LPDDR6 için erken davranabilir

    Aktarılanlara göre Snapdragon 8 Gen 4, LPDDR6 bellek desteğiyle gelirken Apple’ın Phone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde kullanacağı A18 Pro yongasında bu destek pas geçilecek. Bununla birlikte söylentiler doğruysa Snapdragon 8 Gen 4 aynı zamanda LPDDR5T bellekleri atlamış olacak.

    Akıllı telefonlarda daha hızlı ve daha verimli belleklere olan ihtiyaç özellikle üretken yapay zekaların bu cihazlara girmesiyle birlikte daha da artacak. Daha önceki bir raporlar, gelecekteki telefonların bu modelleri çalıştırmak için en az 20 GB RAM'e ihtiyaç duyacağı ve LPDDR6'nın performans darboğazı yaratmaması için muhtemelen daha yüksek bir bant genişliği sunacağı yönündeydi.

    • LPDDR5: 6.400 MT/s
    • LPDDR5X: 8.533 MT/s
    • LPDDR5T: 9.600 MT/s
    • LPDDR6: 12.800 MT/s

    Öte yandan Snapdragon 8 Gen 4’ün LPDDR6 bellekleri desteklemesi telefon üreticilerin bu bellekleri tercih edeceği anlamına gelmiyor. Ayrıca henüz LPDDR6’nın teknik özellikleri de belirsiz durumda. Mevcut bilgilere göre LPDDR6 belleklerle 12.800 MT/s ulaşılması bekleniyor. Halihazırda kullanılan LPDDR5X belleklerde bu hız 8.533 Mt/s seviyesinde. Ek olarak LPDDR6 bellekli ilk ürünlerin 2025'in sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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