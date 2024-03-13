Tam Boyutta Gör JEDEC tarafından onaylanan LPDDR6 RAM standardının bu yılın sonlarına doğru final haline ulaşması hedefleniyor. Yeni belleklerin Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi birçok üretici tarafından kullanılması beklenirken ilk modüllerin de yıl içinde tanıtılacağı aktarılıyor. Bununla birlikte yeni bir rapora göre Qualcomm, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4 yongasında yeni nesil belleği destekleyebilir.

Qualcomm, LPDDR6 için erken davranabilir

Aktarılanlara göre Snapdragon 8 Gen 4, LPDDR6 bellek desteğiyle gelirken Apple’ın Phone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde kullanacağı A18 Pro yongasında bu destek pas geçilecek. Bununla birlikte söylentiler doğruysa Snapdragon 8 Gen 4 aynı zamanda LPDDR5T bellekleri atlamış olacak.

LPDDR6 standardı resmen hazır: İşte tanıtılacağı tarih 23 sa. önce eklendi

Akıllı telefonlarda daha hızlı ve daha verimli belleklere olan ihtiyaç özellikle üretken yapay zekaların bu cihazlara girmesiyle birlikte daha da artacak. Daha önceki bir raporlar, gelecekteki telefonların bu modelleri çalıştırmak için en az 20 GB RAM'e ihtiyaç duyacağı ve LPDDR6'nın performans darboğazı yaratmaması için muhtemelen daha yüksek bir bant genişliği sunacağı yönündeydi.

LPDDR5: 6.400 MT/s

LPDDR5X: 8.533 MT/s

LPDDR5T: 9.600 MT/s

LPDDR6: 12.800 MT/s

Öte yandan Snapdragon 8 Gen 4’ün LPDDR6 bellekleri desteklemesi telefon üreticilerin bu bellekleri tercih edeceği anlamına gelmiyor. Ayrıca henüz LPDDR6’nın teknik özellikleri de belirsiz durumda. Mevcut bilgilere göre LPDDR6 belleklerle 12.800 MT/s ulaşılması bekleniyor. Halihazırda kullanılan LPDDR5X belleklerde bu hız 8.533 Mt/s seviyesinde. Ek olarak LPDDR6 bellekli ilk ürünlerin 2025'in sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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Snapdragon 8 Gen 4, LPDDR6 RAM ile birlikte gelebilir