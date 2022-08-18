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    Dead Island 2’nin çıkış tarihi sızdırıldı

    2014’te muhteşem bir fragman ile duyurulan Dad Island 2, aradan 8 yıl geçmesine rağmen hala çıkış yapmadı. Uzun yıllar iptal oldu sanılan proje, çok yakında çıkış yapacak gibi duruyor.
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    Dead Island 2 yeni görsel
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    2014 yılında oldukça etkileyici bir fragman ile tanıtılan Dead Island 2, uzun bir süre en beklenen oyunlardan olmuştu. Aradan uzun yıllar geçmesi ve projenin farklı geliştiriciler arasında el değiştirmesi, oyunun iptal olduğunu düşündürmüştü. Ancak geçtiğimiz aylarda çıkan iddialar, oyunun geliştirilme aşamasında önemli bir noktada olduğu belirtmişti. Yeni gelen sızıntı ise, bunu doğrular nitelikte.

    Dead Island 2 Şubat 2023’te çıkış yapabilir

    Oyun dünyasında güvenilir sızıntıları ile bilinen Twitter kullanıcısı Wario64, Dead Island 2 hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Görünüşe göre Dead Island 2, Amazon’da listelenmiş. Ürün sayfasında birçok görsel de barındıran Amazon, oyunun 2 Şubat 2023’te çıkış yapacağı da listelemiş. Oyun, Amazon sayfasında hala gözükse de yakında Amazon veya Deep Silver tarafından kaldırılabilir.

    Los Angeles’ta geçecek oyunun Venice Beach ve Beverly Hills gibi ikonik yerleri de barındırması bekleniyor. Yeni bir yetenek sistemi, gerçekçi zombiler ve farklı özelliklere sahip karakterler ile gelmesi beklenen oyun büyük ihtimalle Gamescom’da tekrar duyurulacaktır. Ayrıca oyunun Amazon sayfası, oyunun PS4’e geleceğini de doğruluyor. Görünüşe göre Dead Island 2, 2014’te duyurulduğu nesli de es geçmeyecek.

    Dead Island 2 Amazon sayfası
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