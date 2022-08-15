Spider-Man'in PC sürümüne ilgi büyük: Eş zamanlı oyuncu sayısı 60.000'i geçti

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games ve Nixxes Software'in yaptığı Marvel's Spider-Man Remastered, geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı ve beklendiği gibi ilgi büyük oldu.
Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı 66.000
Bildiğiniz gibi yeni oyunlar çıktığında ilk hafta sonunda ciddi oyuncu sayılarına ulaşabiliyor ve Spider-Man de Steam üzerinden eş zamanlı olarak 66.436 oyuncuya ulaştı. PC'ye gelen PlayStation oyunları arasında da ikinci sıraya yükseldi, birinci sırada ise 75.000 oyuncu ile God of War bulunuyor.
Daha öncesinde PlayStation'da çıkış yapmış olması ve Epic Games'te de erişime açılmasına rağmen oyuncu sayısının bu kadar fazla olması PlayStation'ın doğru bir karar verdiğini gösteriyor diyebiliriz. PC oyuncuları şimdi sanıyoruz ki Uncharted ve The Last of Us'ın PC sürümlerini bekliyor. Bizim hazırladığımız icneleme videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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