    League of Legends'a WASD kontrol şeması geliyor

    League of Legends'ın kontrol sistemi 16 yıl sonra değişiyor. LoL geliştiricileri, oyuna WASD kontrol şemasının geleceğini duyurdu. Oyuncuların çoğu değişikliği beğenmedi.

    League of Legends'ın çıkışından bu yana 15 yıldan fazla zaman geçti ve hızla bir numaralı MOBA ve dünyanın lider rekabetçi oyunu haline geldi. Riot Games, yıllar sonra oyuna WASD kontrol şeması geleceğini duyurdu ancak bir değişiklik söz konusu değil; tıklamalı kontroller oyunda kalmaya devam edecek.

    Riot Games, WASD’nin günümüzde PC oyunları için en bilindik kontrol şeması olduğunu ve bunu bir kontrol seçeneği olarak ekleyerek LoL’e diğer oyunlardan gelen oyuncular için daha sezgisel olacağını belirtiyor. Ancak Riot, iki farklı kontrol stili arasında rekabetçi dengeyi sağlamak için de çalışıyor. Bu nedenle kontrol şemasını herkese açık beta ortamında test ederek başlayacak, ardından yavaş yavaş dereceli olmayan, nihayetinde dereceli ve profesyonel oyunculara sunacak.

    League of Legends WASD kontrol sistemi test edilecek

    Riot Games, “WASD kontrollerinin PC'deki yeni oyuncular için günümüzdeki en tanıdık kontrol şeması olduğunu gördük. Eğri oturup doğru konuşalım, çoğumuz başka bir oyunu oynadıktan sonra LoL'e dönünce içgüdüsel olarak elimizi bu tuşlara götürüyoruz. WASD kontrollerini alternatif bir kontrol şeması olarak oyuna getirerek LoL'ü diğer oyunlardan gelen oyuncular için anlaşılması daha kolay bir hale getireceğimize inanıyoruz. Yani yeni bir oynayış tarzı arıyorsanız, LoL'de yeniyseniz veya LoL oynaması için bir arkadaşınızı davet etmişseniz artık LoL oynayıp oyunu harika yapan her şeyi öğrenebilmeniz çok daha kolay olacak.” açıklamasında bulundu.

