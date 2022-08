Önceden PES olarak tanıdığımız eFootball'un yeni oyunu eFootball 2023 çıktı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Konami'nin yaptığı oyun dünyasının en popüler spor oyunlarından birisi olan PES, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl isimd eğişikliğine gitti ve artık eFootball olarak anılıyor. eFootball serisinin yeni oyunu eFootball 2023 de geçtiğimiz saatlerde çıkışını yaptı.

eFootball 2023 çıkışını yaptı demek aslında biraz yanlış olur çünkü geçtiğimiz yıl yayınlanan oyun sadece bir güncelleme aldı ve eFootball 2023 oldu. Oyun PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows®10 destekli masaüstü bilgisayarlar ve Steam® üzerinden bugünden itibaren oynanabilecek.

eFootball™, beraberinde yaz döneminden güncellenmiş oyuncu verilerini ve transferlerini de getirerek ikinci yılına giriyor. ‘Oynaması ücretsiz’ modeliyle KONAMI, ortak ve lisanslı kulüplerin çoğunun güncellenmiş kadroları ve stadyumları başta olmak üzere futbol simülasyon oyunlarındaki en son gelişmeleri oyunseverlerle buluşturmak için sıkı bir çalışma içerisinde.

Yeni Partnerlikler

eFootball™ 2023, iki eski partner kulübün, İtalya'nın yerel lig şampiyonu AC Milan ve kupa şampiyonu FC Internazionale’nın dönüşüyle şenleniyor. Bu, kulüplerin tam kadroları, formaları ve paylaştıkları ortak ikonik stadyum San Siro, oyunda yerlerini alacak.

Gerçekleştirilen çok özel lisans anlaşması sayesinde Liga BBVA MX, eFootball™ 2023'e geliyor! 18 Meksika kulübünün tamamı, oyuncuların birebir kopyaları ve tarihi Estadio Azteca stadyumu böylece oyunseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ancak KONAMI'nin eklediği sadece kulüpler değil. İngiliz uluslararası sağ bek Trent Alexander-Arnold ve Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, aralarında Lionel Messi, Neymar Jr. ve Takefusa Kubo'nun da bulunduğu üst düzey Elçiler (Player Ambassador) listesine katılıyor.

Yeni Kart Tipleri

eFootball™’un en yeni sürümü, oyunun popüler oyun modu "Dream Team" için iki yeni kart türünü beraberinde getiriyor: "Epic" ve "Highlight".

‘Epic’ – Destansı kartlar, futbol tarihinin önemli oyuncularına odaklanacak ve onların en parlak dönemlerine saygı duruşu niteliğinde olacak.

‘Highlight’ – Öne çıkan kartlar, mevcut sezona odaklanacak ve 2022/23 sezonunda dünya futbolunu alevlendiren mevcut oyuncuları seçecek.

Yeni kart tipleri için daha fazla bilgiyi şu adresten öğrenebilirsiniz: https://www.konami.com/efootball/en/page/2023/season1

Yeni Kulüp Paketleri

İtalyan devleri AC Milan ve FC Internazionale Milano'nun yanı sıra Meksika ekibi 'Club America'nın da eklenmesiyle, eFootball™ 2023, kullanıcıların tek seferde Dream Team kadrolarına tüm takımı eklemelerine olanak tanıyan Kulüp Paketleriyle geliyor.

Mevcut Kulüp Paketleri için resmi web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://www.konami.com/efootball/en/page/2023/season1

‘Deneme Maçları’ kulüplerinin sayısında önemli artış

Daha önce eFootball™ serisinde kullanıcılar, 'Deneme Maçları'nda çevrimdışı oynarken dokuz ortak kulüpten birini seçme olanağına sahipti. eFootball™ 2023, bu sayıyı 26’ya çıkarırken AC Milan, FC Internazionale Milano, AS Roma, S.S.C. Napoli, Club America ve Santos F.C. gibi efsane kulüpleri oyun moduna katıyor.

eFootball 2023 çıktı