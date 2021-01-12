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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Deadpool 3, 18 yaş sınırıyla geliyor: Marvel evrenine katılacak

    Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige, Deadpool'un Marvel Sinematik Evreni'ne katılacağını doğruladı. Yeni Deadpool filmi de tıpkı diğer filmler gibi 18 yaş sınırıyla (R-Rated) gelecek.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Deadpool 3, 18 yaş sınırıyla geliyor: Marvel evrenine katılacak
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    20th Century Fox'un Disney'in satılmasının ardından ortaya çıkan en büyük soru işaretlerinden birisi de Deadpool'un geleceğiyle ilgiliydi. Marvel geçtiğimiz yıl bu konuya netlik getirmiş ve serinin kaldığı yerden devam edeceğini doğrulamıştı. Ancak Deadpool'un Disney çatısı altına girmesi bazı hayranları kuşkulanıyordu, zira Disney'in Marvel filmleri arasında bildiğiniz gibi R-Rated (+18) yapımlar yer almıyor. Deadpool'un da "Disney'leştirileceği" endişelerine şimdi Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige'den kesin bir cevap geldi.

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    İki sinematik evren arasında geçiş yapan ilk karakter

    Collider'a konuşan Feige, Deadpool 3 filminin 18 yaş sınırıyla geleceğini doğruladı ve serinin ruhunu aynen koruyacağını açıkladı. Filmin çekim tarihleriyle ilgili de bazı açıklamalar yapan Feige şu cümleleri kullandı:

    "Deadpool 3 R-Rated olacak. Şu anda filmin senaryosu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, Ryan da senaryoya bakıyor. Filmin çekimleri bu yıl başlamayacak. Ryan çok meşgul ve çok başarılı bir aktör. Deadpool Marvel Sinematik Evreni'nde çok farklı bir karakter olacak, Ryan da bambaşka bir isim. Ryan'ın Deadpool'u canlandırıyor olması muhteşem bir şey"

    Kevin Feige böylece Deadpool 3'ün Marvel Sinematik Evreni'ne katılacağını da resmen doğrulamış oldu. Feige'nin de belirttiği gibi Deadpool Marvel evreninde görmeye pek alışkın olmadığımız türden bir karakter, evrene bambaşka bir enerji katacak. Hayranlar şimdiden heyecanlanmaya başlamış durumda.

    Deadpool 3'ün vizyon tarihi veya konusuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Filmin çekimleri bu yıl başlamayacak, dolayısıyla 2023'ten önce gelmesi pek mümkün görünmüyor.



    https://collider.com/deadpool-3-mcu-confirmed-r-rating-filming-details-kevin-feige-interview/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ProfXavier (Emre Taner) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Deadpool sanki Ryan raynolds oynasın diye yapılmış ! Bir karakter ve aktör bu kadar mı uyuşur arkadaş ! Dur, dayanamadım 1-2 yeniden izleyim :D
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    Moueson 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Deadpool un yeri her zaman ayrı
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