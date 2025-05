Elden Ring filmi resmen duyuruldu; Yönetmen ve stüdyo tercihi dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı oyunları arasında yer alan Elden Ring'in sinemaya uyarlanabileceği bir süredir konuşuluyordu. Hatta oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki de bu yönde açıklamalar yapmıştı ama şu ana kadar ortada somut bir proje yoktu. Ne var ki bu durum dün değişti. Elden Ring filmi resmi olarak duyurulurken, projeye dair ilk detaylar da paylaşıldı.

Elden Ring filmi, A24 çatısı altında hazırlanacak. Son yıllarda imza attığı Ex-Machina, Midsommar, Everyting Everywhere All at Once gibi filmlerle kendi markasını oluşturan A24, bugün artık HBO gibi sadece ismiyle bile güven veren bir stüdyoya dönüşmüş durumda. Bu yüzden Elden Ring'in film uyarlamasını onların hazırlayacak olması projeye dair beklentileri yükseltiyor.

Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 2 gün önce eklendi

Elden Ring Filmini Alex Garland Yazıp Yönetecek

Elden Ring filmine dair beklentileri yükselten bir diğer detay da filmin emanet edildiği yönetmen. A24, bu dikkat çekici projeyi Alex Garland'a emanet etti. 28 Gün Sonra, Sunshine, Never Let Me Go filmlerin Oscar adayı senaristi olarak tanınan Garland, son yıllarda yönetmen koltuğuna da oturmaya başladı ve Ex-Machina, Annihilation, Civil War gibi dikkat çekici filmlere imza attı. Şimdi projenin başına onun getirilmiş olması, bunun aksiyon odaklı sıradan bir oyun uyarlamasından daha derinlikli bir yapım olacağına işaret ediyor.

Elden Ring'in fantastik dünyasını yaratan usta yazar George R. R. Martin, bu film uyarlamasında yapımcı olarak yer alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Elden Ring filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: