Elden Ring filmi resmen duyuruldu; Yönetmen ve stüdyo tercihi dikkat çekiyor

Elden Ring filmi, A24 çatısı altında hazırlanacak. Son yıllarda imza attığı Ex-Machina, Midsommar, Everyting Everywhere All at Once gibi filmlerle kendi markasını oluşturan A24, bugün artık HBO gibi sadece ismiyle bile güven veren bir stüdyoya dönüşmüş durumda. Bu yüzden Elden Ring'in film uyarlamasını onların hazırlayacak olması projeye dair beklentileri yükseltiyor.
Elden Ring Filmini Alex Garland Yazıp Yönetecek
Elden Ring filmine dair beklentileri yükselten bir diğer detay da filmin emanet edildiği yönetmen. A24, bu dikkat çekici projeyi Alex Garland'a emanet etti. 28 Gün Sonra, Sunshine, Never Let Me Go filmlerin Oscar adayı senaristi olarak tanınan Garland, son yıllarda yönetmen koltuğuna da oturmaya başladı ve Ex-Machina, Annihilation, Civil War gibi dikkat çekici filmlere imza attı. Şimdi projenin başına onun getirilmiş olması, bunun aksiyon odaklı sıradan bir oyun uyarlamasından daha derinlikli bir yapım olacağına işaret ediyor.
Elden Ring'in fantastik dünyasını yaratan usta yazar George R. R. Martin, bu film uyarlamasında yapımcı olarak yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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