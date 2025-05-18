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    Anlık Bildirim

    Thunderbolts (The New Avengers) da gişede hayal kırıklığı yarattı

    Marvel gişede bir kez daha hüsrana uğradı. Bu ayın başında sinemaseverlere buluşan Thunderbolts, aldığı olumlu yorumlara rağmen Marvel'ı zarara uğratacak gibi görünüyor. 

    Thunderbolts Tam Boyutta Gör
    2 Mayıs'ta gösterime giren Marvel filmi Thunderbolts (ya da vizyona girdikten sonra açıklanan yeni adıyla The New Avengers), Marvel'ın son dönemdeki en beğenilen filmi oldu. Eleştirmenlerin geçer not verdiği Thunderbolts, izleyicilerden de genel olarak olumlu yorumlar aldı. Ancak film, bu olumlu yorumlara rağmen gişede batacak gibi görünüyor.

    Bu hafta dünya genelinde sadece 32.2 milyon dolar hasılat yapabilen Thunderbolts'un toplam hasılatı bugün itibarıyla 325.7 milyon dolarda. Sonraki haftaların hasılatı giderek daha da düşeceği için filmin gişe yolculuğunu 400-430 milyon dolar bandında tamamlaması bekleniyor. Bu da Thunderbolts'ın Marvel'ı zarara uğratacağı anlamına geliyor.

    Thunderbolts'un sadece prodüksiyon bütçesi 180 milyon. Bunun üstüne bir de tanıtım kampanyasının bütçesi eklenince Thunderbolts'un Marvel'a toplam maliyetinin 280 milyon doları geçtiği düşünülüyor (Üstelik bu en iyimser hesaplama; filmin gerçek bütçesinin çok daha yüksek olduğunu öne sürenler de var). Hâl böyleyken filmin gişede 450 milyon dolara bile ulaşamayacak olması, bütçesini çıkaramayacağı anlamına geliyor. Çünkü toplam hasılatın kayda değer bir bölümü sinema salonlarına gidiyor.

    Thunderbolts'un da Gişede Çakılması, Marvel'a İlginin Kaybolduğunu Gösteriyor

    Captain America: Brave New World'den sonra gayet iyi yorumlar alan Thunderbolts'un da gişede çakılması, genel izleyicinin artık Marvel filmlerine ilgisini kaybettiğini gösteriyor. Avengers ya da Spider-Man gibi ilgi gören bir iki seri yine yüksek gişe rakamlarına ulaşacaktır. Ancak Thunderbolts gibi Marvel filmleri için artık yeni standart bu olacak gibi duruyor.

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    TheLuBu 21 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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