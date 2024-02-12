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    Anlık Bildirim

    Deadpool 3'ten beklenen fragman geldi

    Bu gece oynanan Super Bowl maçı sırasında, Deadpool 3'ten ilk fragman da yayınlandı. Heyecanla beklenen film, Ryan Reynolds'ın Deadpool'u ile Hugh Jackman'ın Wolverine'ini bir araya getiriyor.

    Deadpool 3 fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Amerika'da her yıl en çok izlenen televizyon yayınları arasına girmeyi başaran Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok fragmanın izleyici ile buluşmasına vesile oldu. Milyonlarca kişinin ekran başına kilitlendiği bu yayını fırsata çeviren Hollywood stüdyoları, bu gece oynanan Super Bowl LVIII sırasında, umutlu oldukları filmlerinin yeni fragmanlarını paylaştı. Maçın reklam aralarında yayınlanan bu fragmanlardan biri de Deadpool 3'ün ilk fragmanı oldu.

    Deadpool 3, sadece popüler seriyi devam ettirmekle kalmayacak, aynı zamanda Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Wolverine'i de hikâyeye dâhil edecek. Üstelik karaktere bir kez daha Hugh Jackman hayat verecek. Bu da Deadpool 3'ü şu anda en heyecanla beklenen Marvel filmi hâline getirmiş durumda.

    Deadpool 3, 26 Temmuz'da Vizyona Girecek

    Öte yandan Deadpool'un artık Disney'in elinde olması, Marvel Sinematik Evreni'nden bazı karakterlerin de filmde boy gösterme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Nitekim şu ana kadar gelen söylentiler de Deadpool ile MCU'nun dirsek temasının bu filmde başlayacağına işaret ediyor.

    Bu da yetmezmiş gibi, Jennifer Garner'ın Elektra'sı gibi farklı Marvel uyarlamalarında karşımıza çıkan karakterlerin de filmde yer alacağı büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Görünen o ki Deadpool, Marvel'ın farklı evrelerine ve farklı evrenlerine uğrayacağı çoklu evrenlerarası bir maceraya atılacak.

    Shawn Levy'nin (Free Guy, The Adam Project) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor.

    Fragmanın sonunda da görüldüğü üzere Deadpool & Wolverine adını taşıyacak olan film, 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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