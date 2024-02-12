Deadpool 3'ten beklenen fragman geldi

Amerika'da her yıl en çok izlenen televizyon yayınları arasına girmeyi başaran Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok fragmanın izleyici ile buluşmasına vesile oldu. Milyonlarca kişinin ekran başına kilitlendiği bu yayını fırsata çeviren Hollywood stüdyoları, bu gece oynanan Super Bowl LVIII sırasında, umutlu oldukları filmlerinin yeni fragmanlarını paylaştı. Maçın reklam aralarında yayınlanan bu fragmanlardan biri de Deadpool 3'ün ilk fragmanı oldu.
Deadpool 3, sadece popüler seriyi devam ettirmekle kalmayacak, aynı zamanda Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Wolverine'i de hikâyeye dâhil edecek. Üstelik karaktere bir kez daha Hugh Jackman hayat verecek. Bu da Deadpool 3'ü şu anda en heyecanla beklenen Marvel filmi hâline getirmiş durumda.
Deadpool 3, 26 Temmuz'da Vizyona Girecek
Öte yandan Deadpool'un artık Disney'in elinde olması, Marvel Sinematik Evreni'nden bazı karakterlerin de filmde boy gösterme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Nitekim şu ana kadar gelen söylentiler de Deadpool ile MCU'nun dirsek temasının bu filmde başlayacağına işaret ediyor.
Bu da yetmezmiş gibi, Jennifer Garner'ın Elektra'sı gibi farklı Marvel uyarlamalarında karşımıza çıkan karakterlerin de filmde yer alacağı büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Görünen o ki Deadpool, Marvel'ın farklı evrelerine ve farklı evrenlerine uğrayacağı çoklu evrenlerarası bir maceraya atılacak.
Shawn Levy'nin (Free Guy, The Adam Project) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor.
Fragmanın sonunda da görüldüğü üzere Deadpool & Wolverine adını taşıyacak olan film, 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.