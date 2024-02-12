Deadpool 3'ten beklenen fragman geldi

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Amerika'da her yıl en çok izlenen televizyon yayınları arasına girmeyi başaran Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok fragmanın izleyici ile buluşmasına vesile oldu. Milyonlarca kişinin ekran başına kilitlendiği bu yayını fırsata çeviren Hollywood stüdyoları, bu gece oynanan Super Bowl LVIII sırasında, umutlu oldukları filmlerinin yeni fragmanlarını paylaştı. Maçın reklam aralarında yayınlanan bu fragmanlardan biri de Deadpool 3'ün ilk fragmanı oldu.

Deadpool 3, sadece popüler seriyi devam ettirmekle kalmayacak, aynı zamanda Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Wolverine'i de hikâyeye dâhil edecek. Üstelik karaktere bir kez daha Hugh Jackman hayat verecek. Bu da Deadpool 3'ü şu anda en heyecanla beklenen Marvel filmi hâline getirmiş durumda.

Deadpool 3, 26 Temmuz'da Vizyona Girecek

Öte yandan Deadpool'un artık Disney'in elinde olması, Marvel Sinematik Evreni'nden bazı karakterlerin de filmde boy gösterme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Nitekim şu ana kadar gelen söylentiler de Deadpool ile MCU'nun dirsek temasının bu filmde başlayacağına işaret ediyor.

Bu da yetmezmiş gibi, Jennifer Garner'ın Elektra'sı gibi farklı Marvel uyarlamalarında karşımıza çıkan karakterlerin de filmde yer alacağı büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Görünen o ki Deadpool, Marvel'ın farklı evrelerine ve farklı evrenlerine uğrayacağı çoklu evrenlerarası bir maceraya atılacak.

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Shawn Levy'nin (Free Guy, The Adam Project) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor.

Fragmanın sonunda da görüldüğü üzere Deadpool & Wolverine adını taşıyacak olan film, 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek.

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