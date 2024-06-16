Deadpool & Wolverine, gişede Avengers ile yarışacak bir açılış yapacak

Vizyona girmeden önce filmlere ilginin ne seviyede olduğunu ölçen ve buna göre filmlerin gişe performanslarına dair öngörüde bulunan The Quorum'un raporuna göre, yeni Deadpool filmi Avengers filmleriyle yarışacak kadar iyi bir açılış yapacak. Gişe öngörüleri konusunda Hollywood'un başvurduğu başlıca kuruluşlardan biri olan The Quorum'un raporuna göre film 200-239 milyon dolar aralığında bir gişe hasılatıyla açılış yapacak. Üstelik bu sadece Kuzey Amerika rakamı.
Deadpool & Wolverine, Avengers Filmlerini Geride Bırakabilir
Eğer The Quorum'un bu öngörüsü doğru çıkarsa -ki Quorum bunun son derece ihtiyatlı bir tahmin olduğunu ve filmin bunun bile üstünde bir açılış yapacağını söylüyor- Deadpool & Wolverine, bugüne kadar 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler arasında bir numaraya oturacak. Daha önce en yüksek açılış yapan 18+ yaş sınırlı film, ilk Deadpool filmiydi ki o da 132.4 milyon dolar hasılat yapmıştı.
Diğer yandan 200 milyon doların üzerinde bir açılış yapması, Deadpool & Wolverine'in bazı Avengers filmlerini bile geçmesi anlamına gelecek. 2012'de çıkan ilk Avengers filmi 220 milyon dolarla açılış yapmıştı. 2015'te çıkan Avengers: Age of Ultron'un açılış hafta sonu gişesi ise 191.2 milyondu. Şimdi Deadpool 3 bunların ikisini de geride bırakabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.