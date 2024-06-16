Deadpool & Wolverine, gişede Avengers ile yarışacak bir açılış yapacak

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Deadpool & Wolverine olacak. Marvel'ın sevilen iki kahramanını yıllar sonra yeniden bir araya getirecek olan bu film, Marvel'ın son dönemdeki kötü gidişatına rağmen milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Nitekim bu hafta paylaşılan veriler, Deadpool & Wolverine'in ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Vizyona girmeden önce filmlere ilginin ne seviyede olduğunu ölçen ve buna göre filmlerin gişe performanslarına dair öngörüde bulunan The Quorum'un raporuna göre, yeni Deadpool filmi Avengers filmleriyle yarışacak kadar iyi bir açılış yapacak. Gişe öngörüleri konusunda Hollywood'un başvurduğu başlıca kuruluşlardan biri olan The Quorum'un raporuna göre film 200-239 milyon dolar aralığında bir gişe hasılatıyla açılış yapacak. Üstelik bu sadece Kuzey Amerika rakamı.

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Deadpool & Wolverine, Avengers Filmlerini Geride Bırakabilir

Eğer The Quorum'un bu öngörüsü doğru çıkarsa -ki Quorum bunun son derece ihtiyatlı bir tahmin olduğunu ve filmin bunun bile üstünde bir açılış yapacağını söylüyor- Deadpool & Wolverine, bugüne kadar 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler arasında bir numaraya oturacak. Daha önce en yüksek açılış yapan 18+ yaş sınırlı film, ilk Deadpool filmiydi ki o da 132.4 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Diğer yandan 200 milyon doların üzerinde bir açılış yapması, Deadpool & Wolverine'in bazı Avengers filmlerini bile geçmesi anlamına gelecek. 2012'de çıkan ilk Avengers filmi 220 milyon dolarla açılış yapmıştı. 2015'te çıkan Avengers: Age of Ultron'un açılış hafta sonu gişesi ise 191.2 milyondu. Şimdi Deadpool 3 bunların ikisini de geride bırakabilir.

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Deadpool & Wolverine gişede rekor açılışa doğru gidiyor