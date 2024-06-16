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    Anlık Bildirim

    Deadpool & Wolverine, gişede Avengers ile yarışacak bir açılış yapacak

    Deadpool & Wolverine, oldukça iddialı geliyor. İlk analizler, filmin ilk hafta sonundaki gişe rakamlarının Avengers filmleriyle yarışacak kadar yüksek olacağını gösteriyor.
    Deadpool & Wolverine gişede rekor açılışa doğru gidiyor Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Deadpool & Wolverine olacak. Marvel'ın sevilen iki kahramanını yıllar sonra yeniden bir araya getirecek olan bu film, Marvel'ın son dönemdeki kötü gidişatına rağmen milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Nitekim bu hafta paylaşılan veriler, Deadpool & Wolverine'in ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

    Vizyona girmeden önce filmlere ilginin ne seviyede olduğunu ölçen ve buna göre filmlerin gişe performanslarına dair öngörüde bulunan The Quorum'un raporuna göre, yeni Deadpool filmi Avengers filmleriyle yarışacak kadar iyi bir açılış yapacak. Gişe öngörüleri konusunda Hollywood'un başvurduğu başlıca kuruluşlardan biri olan The Quorum'un raporuna göre film 200-239 milyon dolar aralığında bir gişe hasılatıyla açılış yapacak. Üstelik bu sadece Kuzey Amerika rakamı.

    Deadpool & Wolverine, Avengers Filmlerini Geride Bırakabilir

    Eğer The Quorum'un bu öngörüsü doğru çıkarsa -ki Quorum bunun son derece ihtiyatlı bir tahmin olduğunu ve filmin bunun bile üstünde bir açılış yapacağını söylüyor- Deadpool & Wolverine, bugüne kadar 18+ yaş sınırıyla vizyona giren filmler arasında bir numaraya oturacak. Daha önce en yüksek açılış yapan 18+ yaş sınırlı film, ilk Deadpool filmiydi ki o da 132.4 milyon dolar hasılat yapmıştı.

    Diğer yandan 200 milyon doların üzerinde bir açılış yapması, Deadpool & Wolverine'in bazı Avengers filmlerini bile geçmesi anlamına gelecek. 2012'de çıkan ilk Avengers filmi 220 milyon dolarla açılış yapmıştı. 2015'te çıkan Avengers: Age of Ultron'un açılış hafta sonu gişesi ise 191.2 milyondu. Şimdi Deadpool 3 bunların ikisini de geride bırakabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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