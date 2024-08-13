Deadpool & Wolverine gişede 1 milyar doları geçti; Yeni rekor kapıda

Tam Boyutta Gör Bu yazın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Deadpool & Wolverine, tahmin edildiği gibi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Gişedeki yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yapan film, Marvel için son yılların en büyük başarı hikâyesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 26 Temmuz'da gösterime giren Deadpool & Wolverine, vizyondaki ikinci haftasının sonunda 1 milyar dolar barajını aştı. Üstelik film yakın zamanda hız kesecek gibi de görünmüyor.

Dünya genelindeki gişe hasılatı bugün itibarıyla 1.03 milyar dolarda olan Deadpool & Wolverine, ABD'de 18+ yaş sınırıyla gösterime giren filmler arasından 1 milyar sınırını geçebilen ikinci film oldu. Daha önce bunu sadece Joker başarabilmişti. Dünya genelinde 1.07 milyar dolar hasılat yapan Joker, hâlâ bu rekorun sahibi. Ancak yeni Deadpool filminin bu rekoru ele geçirmesi artık an meselesi. Deadpool & Wolverine, önümüzdeki birkaç gün içinde Joker'ı geride bırakarak yeni bir rekora daha imza atacak ve bugüne kadar en çok hasılat yapan 18+ film olacak.

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Deadpool & Wolverine, Marvel'a Rahat Bir Nefes Aldırdı

20th Century Fox tarafından hayata geçirilen ilk iki Deadpool filminin aksine Deadpool & Wolverine, Marvel çatısı altında hazırlandı. Deadpool ve Wolverine'i Marvel evreninin geri kalanıyla buluşturan film, Marvel için de çok kritik bir dönemde geldi. Guardians of the Galaxy Vol. 3 dışında son dönemde çıkan bütün işleri hayal kırıklığı yaratan Marvel, bir kriz dönemindeydi. Ancak Deadpool & Wolverine stüdyoya rahat bir nefes aldıracak gibi görünüyor. Çünkü film gişe başarısıyla stüdyonun kasasını doldurduğu gibi, Marvel'dan uzaklaşmaya başlayan seyiriciyi geri kazandırmasıyla da stüdyoya epey yardımcı oldu.

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Deadpool & Wolverine gişede 1 milyar doları geçti