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    Anlık Bildirim

    Deadpool & Wolverine gişede 1 milyar doları geçti; Yeni rekor kapıda

    Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Deadpool & Wolverine, gişede 1 milyar dolar barajını aştı. Yeni Deadpool filmi, şu anda Joker'da bulunan rekoru birkaç güne kırmış olacak.
    Deadpool & Wolverine gişede 1 milyar doları geçti Tam Boyutta Gör
    Bu yazın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Deadpool & Wolverine, tahmin edildiği gibi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Gişedeki yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yapan film, Marvel için son yılların en büyük başarı hikâyesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 26 Temmuz'da gösterime giren Deadpool & Wolverine, vizyondaki ikinci haftasının sonunda 1 milyar dolar barajını aştı. Üstelik film yakın zamanda hız kesecek gibi de görünmüyor.

    Dünya genelindeki gişe hasılatı bugün itibarıyla 1.03 milyar dolarda olan Deadpool & Wolverine, ABD'de 18+ yaş sınırıyla gösterime giren filmler arasından 1 milyar sınırını geçebilen ikinci film oldu. Daha önce bunu sadece Joker başarabilmişti. Dünya genelinde 1.07 milyar dolar hasılat yapan Joker, hâlâ bu rekorun sahibi. Ancak yeni Deadpool filminin bu rekoru ele geçirmesi artık an meselesi. Deadpool & Wolverine, önümüzdeki birkaç gün içinde Joker'ı geride bırakarak yeni bir rekora daha imza atacak ve bugüne kadar en çok hasılat yapan 18+ film olacak.

    Deadpool & Wolverine, Marvel'a Rahat Bir Nefes Aldırdı

    20th Century Fox tarafından hayata geçirilen ilk iki Deadpool filminin aksine Deadpool & Wolverine, Marvel çatısı altında hazırlandı. Deadpool ve Wolverine'i Marvel evreninin geri kalanıyla buluşturan film, Marvel için de çok kritik bir dönemde geldi. Guardians of the Galaxy Vol. 3 dışında son dönemde çıkan bütün işleri hayal kırıklığı yaratan Marvel, bir kriz dönemindeydi. Ancak Deadpool & Wolverine stüdyoya rahat bir nefes aldıracak gibi görünüyor. Çünkü film gişe başarısıyla stüdyonun kasasını doldurduğu gibi, Marvel'dan uzaklaşmaya başlayan seyiriciyi geri kazandırmasıyla da stüdyoya epey yardımcı oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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