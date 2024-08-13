Deadpool & Wolverine gişede 1 milyar doları geçti; Yeni rekor kapıda

Dünya genelindeki gişe hasılatı bugün itibarıyla 1.03 milyar dolarda olan Deadpool & Wolverine, ABD'de 18+ yaş sınırıyla gösterime giren filmler arasından 1 milyar sınırını geçebilen ikinci film oldu. Daha önce bunu sadece Joker başarabilmişti. Dünya genelinde 1.07 milyar dolar hasılat yapan Joker, hâlâ bu rekorun sahibi. Ancak yeni Deadpool filminin bu rekoru ele geçirmesi artık an meselesi. Deadpool & Wolverine, önümüzdeki birkaç gün içinde Joker'ı geride bırakarak yeni bir rekora daha imza atacak ve bugüne kadar en çok hasılat yapan 18+ film olacak.
Deadpool & Wolverine, Marvel'a Rahat Bir Nefes Aldırdı
20th Century Fox tarafından hayata geçirilen ilk iki Deadpool filminin aksine Deadpool & Wolverine, Marvel çatısı altında hazırlandı. Deadpool ve Wolverine'i Marvel evreninin geri kalanıyla buluşturan film, Marvel için de çok kritik bir dönemde geldi. Guardians of the Galaxy Vol. 3 dışında son dönemde çıkan bütün işleri hayal kırıklığı yaratan Marvel, bir kriz dönemindeydi. Ancak Deadpool & Wolverine stüdyoya rahat bir nefes aldıracak gibi görünüyor. Çünkü film gişe başarısıyla stüdyonun kasasını doldurduğu gibi, Marvel'dan uzaklaşmaya başlayan seyiriciyi geri kazandırmasıyla da stüdyoya epey yardımcı oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.