Tam Boyutta Gör Disney+'ta izleyici ile buluşan Star Wars dizilerine çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Uzunca bir süredir beklenen yeni Star Wars dizisi The Acolyte, bu yaz izleyici ile buluşacak. Disney+ henüz dizi için resmi bir yayın tarihi açıklamamış olsa da Collider'ın içeriden aldığı bilgiler sayesinde dizinin bu yaz ekrana geleceği ortaya çıkmış oldu.

Netflix'te yayınlanan Russian Doll dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Leslye Headland'in imzasını taşıyan The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 50 yıl öncesinde geçecek. Dizi, eski bir Jedi Padawan'ı ile eski ustasının, galakside işlenen bir dizi karanlık suçun arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmasını anlatacak. Bu ikilinin Galaksi'nin farklı köşelerine uzanan soruşturması, karanlık tarafın yeniden yükselişine ışık tutacak.

Star Wars: The Acolyte, High Republic Döneminde Geçiyor

Geçtiği zaman aralığı itibarıyla, Star Wars kronolojisinde The High Republic olarak anılan döneme denk gelen The Acolyte, High Republic dönemine odaklanan Star Wars kitaplarından da bazı karakterler barındıracak.

Andor 2. sezon çekimleri tamamlandı 1 gün önce eklendi

The Acolyte'ın ilk fragmanı henüz paylaşılmamış olsa da bu fragmanı Star Wars Celebration etkinliğinde izleme şansı yakalayanlardan gelen ilk yorumlar oldukça olumlu. Bu da diziye dair heyecanı arttırmış durumda. Ancak tabii dizinin bu heyecanın hakkını verip veremeyeceğini bu yaz ekrana geldiğinde göreceğiz.

Genç oyuncu Amandla Stenberg'in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Squid Game ile çıkış yapan Lee Jung-jae'nin yanı sıra Joonas Suotamo, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dafne Keen ve Charlie Barnett gibi isimler yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Acolyte dizisinin yayın tarihi belli oldu