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    Anlık Bildirim

    Yeni Star Wars dizisi The Acolyte bu yaz izleyici ile buluşacak

    Merakla beklenen yeni Star Wars dizisi The Acolyte, bu yaz Disney+'ta izleyici ile buluşacak. İzleyicileri geçmişe götürecek olan dizi, gücün karanlık tarafına odaklanacak.
    The Acolyte dizisinin yayın tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Disney+'ta izleyici ile buluşan Star Wars dizilerine çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Uzunca bir süredir beklenen yeni Star Wars dizisi The Acolyte, bu yaz izleyici ile buluşacak. Disney+ henüz dizi için resmi bir yayın tarihi açıklamamış olsa da Collider'ın içeriden aldığı bilgiler sayesinde dizinin bu yaz ekrana geleceği ortaya çıkmış oldu.

    Netflix'te yayınlanan Russian Doll dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Leslye Headland'in imzasını taşıyan The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 50 yıl öncesinde geçecek. Dizi, eski bir Jedi Padawan'ı ile eski ustasının, galakside işlenen bir dizi karanlık suçun arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmasını anlatacak. Bu ikilinin Galaksi'nin farklı köşelerine uzanan soruşturması, karanlık tarafın yeniden yükselişine ışık tutacak.

    Star Wars: The Acolyte, High Republic Döneminde Geçiyor

    Geçtiği zaman aralığı itibarıyla, Star Wars kronolojisinde The High Republic olarak anılan döneme denk gelen The Acolyte, High Republic dönemine odaklanan Star Wars kitaplarından da bazı karakterler barındıracak.

    The Acolyte'ın ilk fragmanı henüz paylaşılmamış olsa da bu fragmanı Star Wars Celebration etkinliğinde izleme şansı yakalayanlardan gelen ilk yorumlar oldukça olumlu. Bu da diziye dair heyecanı arttırmış durumda. Ancak tabii dizinin bu heyecanın hakkını verip veremeyeceğini bu yaz ekrana geldiğinde göreceğiz.

    Genç oyuncu Amandla Stenberg'in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Squid Game ile çıkış yapan Lee Jung-jae'nin yanı sıra Joonas Suotamo, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dafne Keen ve Charlie Barnett gibi isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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