Yeni Star Wars dizisi The Acolyte bu yaz izleyici ile buluşacak

Netflix'te yayınlanan Russian Doll dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Leslye Headland'in imzasını taşıyan The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 50 yıl öncesinde geçecek. Dizi, eski bir Jedi Padawan'ı ile eski ustasının, galakside işlenen bir dizi karanlık suçun arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmasını anlatacak. Bu ikilinin Galaksi'nin farklı köşelerine uzanan soruşturması, karanlık tarafın yeniden yükselişine ışık tutacak.
Star Wars: The Acolyte, High Republic Döneminde Geçiyor
Geçtiği zaman aralığı itibarıyla, Star Wars kronolojisinde The High Republic olarak anılan döneme denk gelen The Acolyte, High Republic dönemine odaklanan Star Wars kitaplarından da bazı karakterler barındıracak.
The Acolyte'ın ilk fragmanı henüz paylaşılmamış olsa da bu fragmanı Star Wars Celebration etkinliğinde izleme şansı yakalayanlardan gelen ilk yorumlar oldukça olumlu. Bu da diziye dair heyecanı arttırmış durumda. Ancak tabii dizinin bu heyecanın hakkını verip veremeyeceğini bu yaz ekrana geldiğinde göreceğiz.
Genç oyuncu Amandla Stenberg'in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Squid Game ile çıkış yapan Lee Jung-jae'nin yanı sıra Joonas Suotamo, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dafne Keen ve Charlie Barnett gibi isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.