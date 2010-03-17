Dell Inspiron One 19 "Hepsi Bir Arada" bilgisayar göründü

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dell firmasının "Hepsi Bir Arada" yapıda hazırladığı Inspiron One 19 ortaya çıktı. Daha önce sadece Japonya pazarı için hazırlanan bu modelin Amerika ve Avrupa'da da satışa sunulacağı söylendi. Insprion One 19'un Pentium Dual Core E5400 işlemciye sahip olduğu açıklandı. Sistem belleğinin 4GB olarak belirlendi ayrıca depolama alanından 640GB olduğu belirtiliyor. Windows 7 Home Premium işletim sisteminin 64 bit'lik sürümü ile satışa sunulacak olan Dell Inspiron One 19'un 699$ fiyat etiketiyle piyasaya girmesi bekleniyor.
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All in one pc'lerde şu an için bellekler de yeterli seviyeye gelmiş , tek sorun ekran kartı , o da kısa süre içerisinde teknolojiyle şekillenecektir , artık kocaman kasalardan kurtulmanın vakti geliyor :D
Yalnız çok çok geç kalınmış yıllardır var böyle ürünler. İddalı bir fiyattan çıkarsa toplu satış yapabilirler.