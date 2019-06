Dell Inspiron One 19 "Hepsi Bir Arada" bilgisayar göründü

Dell firmasının "Hepsi Bir Arada" yapıda hazırladığı Inspiron One 19 ortaya çıktı. Daha önce sadece Japonya pazarı için hazırlanan bu modelin Amerika ve Avrupa'da da satışa sunulacağı söylendi. Insprion One 19'un Pentium Dual Core E5400 işlemciye sahip olduğu açıklandı. Sistem belleğinin 4GB olarak belirlendi ayrıca depolama alanından 640GB olduğu belirtiliyor. Windows 7 Home Premium işletim sisteminin 64 bit'lik sürümü ile satışa sunulacak olan Dell Inspiron One 19'un 699$ fiyat etiketiyle piyasaya girmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.