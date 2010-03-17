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Dell Inspiron One 19 "Hepsi Bir Arada" bilgisayar göründü

Dell'in hazırladığı "Hepsi Bir Arada" yapıdaki bilgisayarı Inspiron One 19 ortaya çıktı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dell firmasının "Hepsi Bir Arada" yapıda hazırladığı Inspiron One 19 ortaya çıktı. Daha önce sadece Japonya pazarı için hazırlanan bu modelin Amerika ve Avrupa'da da satışa sunulacağı söylendi. Insprion One 19'un Pentium Dual Core E5400 işlemciye sahip olduğu açıklandı. Sistem belleğinin 4GB olarak belirlendi ayrıca depolama alanından 640GB olduğu belirtiliyor. Windows 7 Home Premium işletim sisteminin 64 bit'lik sürümü ile satışa sunulacak olan Dell Inspiron One 19'un 699$ fiyat etiketiyle piyasaya girmesi bekleniyor.


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salieri38 9 yıl
crysis i bilmem de gta 4 ü oynatmaz bu cihaz mertcan
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Mertcan. 9 yıl
Teknik özellikleri arasından bundan çok daha iyi all in one pc görmüş değilim açıkçası , atom işlemci filan koyuyorlardı , E5400 demek bence çok iyi demek kasasız bir pcde.E5400 ile ve orta sınıf bir ekran kartıyla normal düzeyde gta4, crysis vb. oyunlar oynanır arkadaşlar.
All in one pc'lerde şu an için bellekler de yeterli seviyeye gelmiş , tek sorun ekran kartı , o da kısa süre içerisinde teknolojiyle şekillenecektir , artık kocaman kasalardan kurtulmanın vakti geliyor :D
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cengizhan72 9 yıl
Bellek yeterli,fakat işlemci günümüz medyasını götürürmü bilemiyorum.Cihaz gerçekten ergonomisi vs ile kullanışlı duruyor.
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Chris Brown 9 yıl
Ofisler vs. oyun olmayan kullanım alanları için tercih edilebilir bir ürün.
Yalnız çok çok geç kalınmış yıllardır var böyle ürünler. İddalı bir fiyattan çıkarsa toplu satış yapabilirler.
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TELESCOPE 9 yıl
tasarım ve özellik olarak güzel tabiki
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