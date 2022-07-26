Dell yeni kablosuz fare ve klavyesini duyurdu

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Çevre bileşenleri konusunda farklı segmentlere yönelik sayısız ürünü olan Dell bu hafta yeni bir setini daha piyasaya sürüyor. Dell KB740 klavye ve MS300 fare ofislerde rahat kullanıma odaklanıyor.

Dell KB740 klavye ve MS300 fare

Dell KB740 kablosuz klavye oldukça kompakt. 433.3 mm x 121.5 mm x 25.34 mm ölçülere sahip olan klavye pillerle birlikte 561 gram ağırlığında. 2 adet AA pil ile 36 aya kadar kullanılabiliyor.

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2.4GHz ve Bluetooth 5.0 bağlantılarını kullanan klavye aynı anda 3 cihaza kadar bağlanarak akıcı bir şekilde geçiş yapabiliyor. Pantograf makas tuşlar ile daha hassas ve akıcı bir deneyim sağlanıyor. Fonksiyon tuşlarını programlayabildiğiniz klavye 109$ fiyat etiketi ile satılacak.

Dell MS300 fare ise sadece 2.4GHz bağlantısını kullanıyor. 4000dpi seviyesine kadar kademeli olarak hassasiyet ayarlanabiliyor. Tek bir AA pille 36 aya kadar giderken sektörde bir rekora da imza atıyor. 3 adet tuşu bulunan fare 34$ civarında satılacak.

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