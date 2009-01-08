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Dell netbook modeli Mini 9'a 64GB SSD seçeneği ekledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell netbook modeli Mini 9'a 64GB SSD seçeneği ekledi
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, netbook segmentinde yer alan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar modeli Inspiron Mini 9 için yeni opsiyonlar sunmaya başladı. Intel'in Atom platformunu temel alan netbook, artık daha yüksek bellek ve depolama kapasitesiyle alınabilecek.

Dikkat çeken ilk önemli yenilik SSD tabanlı depolama çözümünde karşımıza çıkıyor. Zira Dell, Inspiron Mini 9 modelinde 64GB'lık SSD alternatifini de listeye eklemiş durumda. Her ne kadar Asus 512GB SSD'li S121 modeli bu alanda lider olsa da 64GB'lık SSD opsiyonu da önemli bir adım.

Diğer bir yenilik ise belirttiğimiz üzere bellek kapasitesinde. Dell'in mini-bilgisayarını artık dileyen kullanıcılar 2GB bellek ile satın alabilecek. Tabii yine daha önceki haberlerimizde değindiğimiz üzere Microsoft'un uyguladığı kısıtlamadan ötürü yeni opsiyonlar Windows XP ile alınamayacak.


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