Dell'den Windows Phone 7'li, Android'li ve Snapdragon işlemcili yeni telefonlar

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner, geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir raporunda akıllı telefon pazarındaki agresif büyümeyi masaya yatırarak, önde gelen bilgisayar üreticilerinin bu gelişmeyi gözardı edemeyeceği belirtmişti. HP, Acer ve Asus gibi dünya devi sistem üreticilerinin var olduğu akıllı telefon pazarındaki rekabete, Mini 3i isimli modeliyle dahil olan Dell'in, tek bir telefon ile yetinmeyeceği ve çok sayıda yeni model ile pazardaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacağı, yüksek gizlilik seviyesine sahip kurum içi sırlardan birisi değil.

Mini 5 isimli modeliyle tablet bilgisayar pazarına girmeye hazırlanan Dell'in, üzerinde çalıştığı yeni nesil akıllı telefon modelleri detaylandı. Dell'in yol haritasına göre önümüzdeki aylarda farklı platformlara sahip çok sayıda yeni telefonun pazara girmesi muhtemel görünüyor. Windows Phone 7 ve Android tabanlı yeni telefonları üzerinde çalışan Dell, donanım tarafında ise üst seviye telefonlarda sık sık karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon platformunu da kullanacak. Lightning, Thunder, Flash ve Smoke isimli modeller üzerinde çalışan Dell'in telefonlarına yakından bakıyoruz.

Dell Lightning

Windows Phone 7 platformu

Dell'in yeni nesil akıllı telefonları arasında detaylarına değineceğimiz ilk model Linghtning olacak. Lightning yani Şimşek adı verilen akıllı telefon, resmi tanıtımı Şubat ayında yapılan ve son çeyrekte hazır olması beklenen Windows Phone 7 ya da nam-ı diğer Windows Mobile 7 platformunu kullanıyor. Kızaklık tuş takımıyla dikkat çeken QWERT klavyeli telefonun 4.1-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik, OLED ekrana sahip. Parlak Siyah kasası ile dikkat çekmesi beklenen telefon, donanım özellikleriyle de bir hayli iddialı.

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Dell Lightning

Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan telefon, 512MB RAM ve 1GB ROM bellekle donatılıyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde entegre kameraya sahip olacağı belirtilen Dell Lightning, 3G, HSDPA ve HSUPA gibi farklı iletişim alt yapılarını da destekliyor. Diğer özellikleri arasında bilgisayar bağlantısı için USB portu, 802.11 b/g/n kablosuz ağ desteği, GPS, akselometre ve FM radyo gibi özelliklere sahip olan Dell Lightning'in Windows Phone 7 ile aynı dönemde yani son çeyrkte çıkması beklenirken, fiyatı herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Dell Thunder

Google Android platformu

Lightning modeliyle Windows Phone 7 arenasında iddialı olmayı hedefleyen Dell, açık kaynaklı Android platformu için de model çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın kullanıma sunacağı yeni nesil Android telefonlardan biri de Thunder yani Gök Gürültüsü adı verilen model olacak. Tasarım olarak Lightning modelini andıran ancak fiziksel klavyesi bulunmayan Thunder, Android 2.1 platformu üzerinde Stage adı verilen özel tasarımlı kullanıcı ara birimini işletecek. 4.1-inç büyüklüğünde (800x480) çoklu dokunmatik OLED ekrana sahip olan telefon, HTC'nin Droid Incredible modelinde olduğu gibi 8MP çözünürlüğünde kamerayla gelecek ve zengin içerikli web sayfaları için Flash 10.1 (?) desteği de sunacak.

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Dell Thunder

Donanım özelliklerine baktığımızda ise Thunder'ın hangi platformunu temel alacağı henüz bilinmiyor ancak gelen bilgilere yine Lightning modelinde olduğu gibi Qualcomm Snapdragon işlemcisine sahip olacağını işaret ediyor. 7.2 Mbps HSDPA ve WiFi gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek verecek Dell Thunder'ın aynı zamanda LTE (4G) versiyonu da olacak ancak o model 2011 öncesinde çıkmayacak. Gelişmiş sosya medya özelliklerine sahip olacağı ve Hulu video uygulamasını bünyesinde barındıracağı belirtilen Dell Thunder, 4. çeyrekte çıkması beklenirken, rakip olarak HTC, Motorola ve Sony Ericsson gibi köklü firmaların yeni nesil Android modellerini karşısında bulacak.

Dell Flash

Google Android platformu

Dell'in akıllı telefon çalışmaları Lightning ve Thunder modellerinden ibaret değil. Detayları beliren yeni modellerden biri de Flash olacak. 2011 için planlanan yeni telefon, adından da anlaşılabileceği üzere özellikle Flash desteği ile öne çıkartılacak gibi görünüyor. Froyo kod adını taşıyan bir sonraki Android güncellemesiyle birlikte sunulacak 115 gram ağırlığındaki telefon, 3.5-inç büyüklüğünde WVGA TFT dokunmatik ekrana sahip olacak. Dört bant GSM ve 3G gibi bağlantı özelliklerine sahip Dell Flash'a, 800MHz'de çalışan Qualcomm MSM7230 işlemcisi güç verecek.

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Dell Flash

512MB RAM ve 512MB ROM kapasitesine sahip olacağı belirtilen Dell Flash, microSD kart slotu üzerinden 64GB'a kadar hafıza kartı kullandırabilecek. 5 Megapiksel çözünürlüğünde, LED flash destekli kamera ile donatılan Dell Flash'ın diğer özellikleri arasında, USB 2.0, WiFi, Bluetooth 3.0, TV-çıkışı, entegre akselometre, yakınlık sensörü, 1300 mAh pil gibi detaylara yer verilecek. Dell'in Android tabanlı yeni nesil telefonlarından biri olan Flash'ın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Dell Smoke

Google Android platformu

Dell tarafından piyasaya sürülecek Android (Froyo sürümü ile) tabanlı yeni nesil telefonlardan biri de Smoke olacak. Tasarım özellikleri itibariyle akıllara Palm Pixi'yi getiren Smoke, sahip olduğu QWERTY tuş takımı ile daha çok profesyonelleri hedef alacak gibi görünüyor. 2.8-inç büyüklüğünde QVGA ekrana sahip olan Dell Smoke'un, daha çok kurumsal sınıfta iş telefonu olarak kullanılması beklenirken bu alanda başta RIM BlackBerry serisi olmak üzere güçlü rakiplerlel mücadeleye girmesi bekleniyor. Flash modeliyle benzer şekilde, Qualcomm'un 800MHz'de çalışan MSM7230 işlemcisinden güç alan akıllı telefon, dört bant GSM, HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76+ gibi iletişim alt yapılarını destekleyecek.

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Dell Smoke

59.8 x 10.5 x 120mm boyutlarında olan Dell Smoke, özellikle boyuna uzun tasarımıyla LG'nin Chocolate BL-40 modelini de akıllara getirmiyor değil. 5MP çözünürlüğünde oto-fokus ve dijital zoom özellikli kamera ile donatılan telefon, ActiveSync, Push Email ve Microsoft Exchange gibi özellikleriyle profesyonellere göz kırpıyor.Flash 10 desteğine sahip olacağı belirtilen Dell Flash, 512MB RAM ve 256MB ROM bellekle gelecek. Akselometre, yakınlık sensörü, dijital pusula ve sesli yönerge gibi özelliklere sahip olan telefonun, 1170 mAh pil ile birlikte sunulaması bekleniyor.

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