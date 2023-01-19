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    Elektrik depolama sorununu çözecek dev proje

    Demir paslanırken elektrik üretirken, siz elektrik verip paslanma sürecini tersine çevirdiğinizde şarj edebileceğiniz batarya üretime geçiyor.                       
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    Fosil yakıt türevlerinden kurtulmamız için hafta boyunca güneşin açmadığı ya da rüzgarın esmediği dönemlerde enerjiyi sağlamak gerekli veya uzun süreli elektrik depolama teknolojilerine ihtiyacımız var.

    Doğal olarak günlerce tükenmeden elektrik verebilen ama verimli ve dayanıklı ucuz batarya yapmak zor. Yine de en azından bildiğimiz teknolojileri kullanmak zorunda  değiliz zira bu bataryayı ağır ve büyük yapabiliriz ama nasıl?

    Teknik ve Avantajları

    Bataryalar aslında geri döndürülebilen bir çok kimyasal işlemi kullanılarak üretilebiliyor. Sorun bu işlem sırasında her seferinde oluşacak yan kimyasal reaksiyonları azaltmak ve tabii ki verdiğinizin en fazlasını geri almak yani yüksek şekilde verimliliğini sağlamak.

    Lityum tabanlı piller genelde olarak 4000 doldur boşalta kadar dayanabilirken, enerjinin %90’ından fazlasını geri verebiliyor. Ancak üretim süreci ve kullanılan nadir elementlere ihtiyaç duymaları nedeniyle oldukça pahalılar.

    Bu kullandığımız küçük cihazlar için sorun yaratmaz iken, şebekeyi dengeleyecek, gerektiğinde elektrik üretim fabrikası kadar günler boyunca elektrik sağlayacak,  yıllarca çalışacak ucuz bir sistem yapmak zor.

    6'da 1 maliyet

    Form Enerji ise bu sorunu çözmek için demirin paslanma sürecini kullanarak bir batarya geliştiriyor. Paslandırma için gerekli olan şeyler ise demir, hava ve su gibi en çok bulunan ve ucuz malzemeler. Üstelik saklanabilen enerji fazla ve süreç yavaş işlediği için şarjın tükenmesi 150 saatte kadar varabiliyor. Mesela firmanın ilk pilot projesi 1 MW güç veren ve 150 saat dayanan 150 MWh kapasiteli bir proje.

    Paslanma ve geri döndürme süreci aslında yıllardır bilinen bir batarya çeşidi. Gerek  verim gerek ağırlık ve anlık güç kapasitesi nedeniyle üzerine pek düşülmedi. Şimdilerde ise uzun dönem depolama teknolojilerine ihtiyaç arttığı için bu teknoloji rafine edildi ve fabrika kurulum aşamasına kadar gelindi.

    Demir paslanması ile elektrik depolama projesi Tam Boyutta Gör

    Uzun dönem depolama teknolojileri arasında, hava sıkıştırma, yer çekimi ile potansiyel enerji, çeşitli kimyasal reaksiyonlar gibi bir çok yöntem bulunmakla beraber esas sorun 1 kW/saat elektrik enerjisinin santral hayatı boyunca ne kadara şarj edilip deşarj edilebileceği. Bu rakam lityum tabanlı bataryalarda 120$ civarında iken demir metali tabanlı Form Enerji bunu 20$ gibi inanılmaz bir rakama düşürmeyi planlıyor.

    Doğal olarak bu kadar çekici bir firma 2017 yılından bu yana 850 milyon dolar yatırım aldı. Kurulacak fabrikanın konumu eski çelik endüstri merkezi Batı Virginya / ABD’de. Maliyeti 760 milyon dolar olacak fabrikada 750 kişi çalışacak. Fabrikayı kendi bölgesinde kurulmasını isteyen eyalet süreci 290 milyon dolar ile teşvik edecek. Bunun yanında 75 milyon dolar değerindeki arsanın kullanım hakkını da şirkete devredecek.

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    cunkurd 10 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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