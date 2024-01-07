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    Yer altına basınçlı su ile enerji depolama dönemi başlıyor

    ABD merkezli enerji depolama şirketi Sage, yer altına elektrik depolama sistemi kuruyor. Üretilene elektrik gücü, düşük maliyetle yer altında depolanabilecek.       

    ABD merkezli Sage firması, elektriği depolama yöntemi olarak sondaj ile kayaçlara su pompalayıp için yüksek basınç ve sıcaklıkta altında tutmayı başardı.

    Dünyadaki birçok bilim adamı ve girişimler ucuz, ölçeklenebilir elektrik depolama teknikleri ve yöntemleri üzerine çalışmalara devam ediyor. Amaç ise rüzgar ve güneşin bol olduğu zamanlarda depolanması ve böylece elektriği kötü zamanlar için saklamak.

    Yer altına basınçlı su ile enerji depolama dönemi başlıyor
    Bu yöntemlerden birisi de petrol ve doğal gaz mühendislerinden geldi. Yöntem ise basitçe şu şekilde; yerin 3 ila 6 km altına sıcaklığın 100-250°C’ı civarındaki kayayı, çatlaklar oluşturulan rezarvuara su pompalamak. Elektrik ihtiyacı oluştuğunda ise kayada hali hazırda ısınmış ve yüksek basınç altındaki suyu sCO2 türbinine yönlendirerek elektrik üretimi yapmak. Süper kritik karbondioksit türbini yeni ve daha verimli bir türbin olmasıyla öne çıkıyor. Buradaki verimi arttırmada büyük önem arz ediyor.
    Yer altına basınçlı su ile enerji depolama dönemi başlıyor
    Yer altı rezarvuarı her yerde kendiliğinden olmadığı için firma bunu her yerde yapmak için bir çok kendine özel teknoloji kullanıyor. Bunlar kırma, bölme oluşturma gibi petrol ve doğal gaz mühendislerinin kullandığı standart teknikler.

    Tabii bunlar şimdiye kadar hep teori idi. Bu firmanın daha önce 2008 yılında açılan ve terk edilen Shell’in petrol ve doğalgaz araştırma kuyusunda denemeler yapmasıyla değişti. İşte çıkan sonuçlar şu şekilde ;

    • Elektrik üretimi sonucunda oluşan 200 kW gücündeki elektriği 18 saat boyunca korudu. 1 MW gücü ise 30 dk boyunca  sürdürdü. Daha güçlü olabilirdi ama hazır malzemelerin çapı kısıtlayıcı idi.
    • Pelton tipi türbinlerle kuyu başında elektrik üretildi.
    • Yüzey üstünde türbinlerden %88-94 verim elde edildi. Toplam enjekte edilip geri üretilen enerji ise %70-75 civarında.
    • Yer altındaki ısı geri elde etme verimini arttırmakta.
    • Yer altına gönderilipte geri alınamayan sıvı miktarı başlangıçta  %2 iken, 5 hafta süren denemeler sonunda bu oran %1’e düştü.
    • Tek kuyudan 2-3 MW enerji üretimi mümkün olduğu gösterildi.
    • Hesaplanan enerji saklama maliyeti lityum iyon bataryalardan ve pompalamlı hidrolik santralden daha düşük.

    Firma istediğiniz kadar kuyuyu her yere açıp depolamaya başlayabileceğinizi belirtiyor. Zira dünyada her yerde sıcak su ve kaya olmasa da (termal kaynak), sıcak kaya hep bulunmakta. Ayrıca eski üretim, deneme, araştırma kuyularını bu iş için kullanmak mümkün. Firmanın tabii uzmanlığı jeotermal olduğu için direkt yer altı ısısından yararlandığı ve elektrik ürettiği Jeotermal.enerji santrali planları da mevcut.

    Yer altına basınçlı su ile enerji depolama dönemi başlıyor
    Elektriğin depolanma maliyetinin ise 1 kiloWatt/saat enerji saklamak için 2-4 cent dolar olduğu, bunun pompalı hidrolik depolamada 6-14 cent dolar, lityum iyon bataryalarda ise 25 - 30 cent dolar olduğu belirtilmiş.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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