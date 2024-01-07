Yer altına basınçlı su ile enerji depolama dönemi başlıyor

ABD merkezli Sage firması, elektriği depolama yöntemi olarak sondaj ile kayaçlara su pompalayıp için yüksek basınç ve sıcaklıkta altında tutmayı başardı.
Dünyadaki birçok bilim adamı ve girişimler ucuz, ölçeklenebilir elektrik depolama teknikleri ve yöntemleri üzerine çalışmalara devam ediyor. Amaç ise rüzgar ve güneşin bol olduğu zamanlarda depolanması ve böylece elektriği kötü zamanlar için saklamak.
Tabii bunlar şimdiye kadar hep teori idi. Bu firmanın daha önce 2008 yılında açılan ve terk edilen Shell’in petrol ve doğalgaz araştırma kuyusunda denemeler yapmasıyla değişti. İşte çıkan sonuçlar şu şekilde ;
- Elektrik üretimi sonucunda oluşan 200 kW gücündeki elektriği 18 saat boyunca korudu. 1 MW gücü ise 30 dk boyunca sürdürdü. Daha güçlü olabilirdi ama hazır malzemelerin çapı kısıtlayıcı idi.
- Pelton tipi türbinlerle kuyu başında elektrik üretildi.
- Yüzey üstünde türbinlerden %88-94 verim elde edildi. Toplam enjekte edilip geri üretilen enerji ise %70-75 civarında.
- Yer altındaki ısı geri elde etme verimini arttırmakta.
- Yer altına gönderilipte geri alınamayan sıvı miktarı başlangıçta %2 iken, 5 hafta süren denemeler sonunda bu oran %1’e düştü.
- Tek kuyudan 2-3 MW enerji üretimi mümkün olduğu gösterildi.
- Hesaplanan enerji saklama maliyeti lityum iyon bataryalardan ve pompalamlı hidrolik santralden daha düşük.
Firma istediğiniz kadar kuyuyu her yere açıp depolamaya başlayabileceğinizi belirtiyor. Zira dünyada her yerde sıcak su ve kaya olmasa da (termal kaynak), sıcak kaya hep bulunmakta. Ayrıca eski üretim, deneme, araştırma kuyularını bu iş için kullanmak mümkün. Firmanın tabii uzmanlığı jeotermal olduğu için direkt yer altı ısısından yararlandığı ve elektrik ürettiği Jeotermal.enerji santrali planları da mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.