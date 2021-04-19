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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Demon Skin İnceleme: "Düşük bütçeli ve iki boyutlu God of War"

    Yayıncılığını Buka Entertainment, geliştiriciliğini ise Ludus future üstlendiği Dark Souls’un savaş mekaniklerini kullanan bir oyun: Demon Skin.
    19 Nisan 2021, 03:30 (3 sa.)
    383
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Demon Skin İnceleme:
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    Özellikle 2010’lu yıllarda birçok bağımsız oyun çıkmaya başladı. Bağımsız oyunların popülerliğini kazanmaya başladığı yıllarda birçok kaliteli ve farklı oyun gördük. Ancak sayının artması ile birlikte ister istemez sıradan ve kalitesiz oyunların sayısı da arttı. Birbirinin benzeri oyunlar artınca da bağımsız geliştiriciler öne çıkabilmek için yine farklı fikirler bulmak zorunda kaldı. Son yıllarda da bağımsız oyunlar tarafında birbirinden yaratıcı fikirler gördük. Özellikle son dönemde savaş mekanikleri açısından birçok farklı fikir gördük. Bugün incelemesini sizlere aktardığımız oyun da yine savaş mekaniği ile öne çıkan Demon Skin isimli bir oyun.

    Ayrıca Bkz. "Paradise Lost - İnceleme: "Dünyadaki son hikayeyi keşfedin""

    Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan oyunun yayıncılığını Buka Entertainment, geliştiriciliğini ise Ludus future üstleniyor. Dark Souls’un savaş mekaniklerini iki boyutlu platform oyununda deneyimlediğimiz bir yapım. Oyun genel olarak düşük bütçeli olduğunu ve basit bir oyun olduğunu hissettiriyor ancak gayet keyif verdiğini de söylemek gerek.

    Demon Skin İnceleme:
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    Oyunun en öne çıkan tarafı olan oynanış kısmıyla başlayalım. Oyunda saldırı yapabileceğiniz 6 farklı yön bulunuyor. Üçü sağda, üçü solda. Düşmanınız hangi tarafta duruyorsa durduğu taraftan yukarıdan, ortadan ve aşağıdan saldırı yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde düşmanlar da size 6 farklı bölgeden saldırabiliyor. Bu yüzden hem düşmanın savunma yapmadığı taraftan saldırmanız lazım hem de düşmanın saldırı yaptığı bölgeden savunma yapmanız lazım. Savunma kısmında ise biraz kolaylığa kaçılmış diyebilirim. Savunma yapmak için herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok, yalnızca karakterinizi doğru açıda tutmanız lazım, sonrasında saldırılar otomatik olarak bloklanıyor.

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    Saldırı tarafında birçok kombo da bulunuyor ve yine bunları uygulamak kolay. Düşman çeşitliliği açısından da birçok düşman bulunuyor tasarım olarak ancak çoğunun saldırı şekli ortak. Bu yüzden genel olarak aynı düşmanla savaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Savaş kısmı kısaca eğlence vaat eden ancak biraz tekrara binen bir yapıda. Oynanışın geri kalanı ise ne yazık ki bir hayal kırıklığı. Oyun her fırsatta düşük bütçeli olduğunu ve basit bir oyun olduğunu hissettiriyor. Savaş mekanikleri dışında, platform ögeleri ve bulmacalar gibi oynanışı zenginleştirecek şeyler öylesine yapılmış gibi. Bu yüzden de yer yer oyun teknik hataları sebebiyle sinirinizi bozuyor.

    Demon Skin İnceleme:
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    Oyunun fantastik türünde bir hikayesi bulunuyor. Başlangıçta açıkçası ilgi çekici bir şekilde başlıyor ancak bir yerden sonra olaylar birbirinden çok ayrılıyor ve takip etmesi zorlanıyor. Ne yazık ki hikayesini övebileceğim bir yapım değil ancak kesinlikle potansiyeli olan bir yapıya sahip. Oyun karanlık bir gücü ortaya çıkarmak için ritüel yapıldığını fark eden bir savaşçıya odaklanıyor. Savaşçı ritüel fark eder ve bozmaya çalışır. Bu sırada yanlışlıkla ritüelin yapıldığı ortama girer ve kendisi bir şeytana dönüşür. Karakter etrafta çeşitli kristaller bularak eski haline dönmeye çalışır ancak bir yandan da kötülüğü durdurmak zorundadır.

    Oyunun geçtiği ortam da aslında güzel bir çevre tasarımına sebep olmuş. Her ne kadar yine düşük bütçeli olduğunu hissettirse de renkli bir Gof of War oynuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Grafikler ne yazık ki bu tasarımları destekleyemiyor ancak küçük bir stüdyo olduğu için gayet yeterli olduğunu söylemek gerek.

    Demon Skin İnceleme:
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    Demon Skin şu anda PC için erişilebilir durumda, yılın ilerleyen zamanlarında da PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Oyunun Steam fiyatı 25,00 TL. Oyunu yaklaşık olarak 4-5 saatte bitirebiliyorsunuz.

    Puan

    Genel olarak kısaca toparlamak gerekirse oyun, her özelliği ile büyük bir potansiyele sahip ancak ne yazık ki bu potansiyeli iyi kullanamamış. Bunun birincil sebebi büyük bir ihtimalle küçük bir stüdyonun geliştirmiş olması. Oyun genel olarak bende iki boyutlu düşük bütçeli bir God of War oynuyormuşum hissi uyandırdı. Demon Skin’in her ne kadar eksikleri olsa da eğlence vaat ettiğini söyleyebilirim. Enteresan savaş mekaniği seven biriyseniz ve aksiyon platform oyunu seviyorsanız kesinlikle deneyebilirsiniz. 25 TL’lik fiyatını da kesinlikle hak ediyor.

    Oyunlara puan vermeyi aslında pek de sevmem ancak oyun incelemelerinin geleneği olduğu için ben de ayak uydurayım. 0 puan için her şeyiyle kötü rezalet bir oyun, 10 puan için eksiksiz muazzam bir oyun ve 5 puan için de ortalama bir oyun dersek, benim bu oyuna puanım 5 olur. 



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    mcrew 1 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 4 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 10 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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