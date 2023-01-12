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    Valorant isim değiştirme nasıl yapılır? 8 adımda Valorant nick değiştirme

    Valorant isim değiştirmek isteyenler için Valorant nick değiştirme yapılışı burada. İşte Riot ID ve Valorant kullanıcı adı değiştirmek için yapmanız gerekenler: 
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    Riot Games, 2020’de League of Legends şirketi olmaktan çıkıp, VALORANT, Teamflight Tactics, LoL Wild Rift ve daha birçok oyununun yayıncısına dönüştü. Bu yüzden geliştirici, kullanıcı adı ve hesap sistemini yeniden ele alıp, birkaç önemli değişiklik yaptı. Her oyun için ayrı bir hesap yerine Riot ID olarak geçen tek bir hesabı devreye alındı. Bu global hesap, Valorant dahil herhangi bir Riot oyununa giriş yapmak için ihtiyacınız olan tek şey. Valorant’ta isim değiştirme süreci, League of Legends veya başka bir Riot oyunu ile aynı değil. Valorant’ta nick değiştirmek için oyun içi para birimi harcamanıza gerek yok ve işlem tamamen ücretsiz. Riot ID değiştirme nasıl yapılır görelim.

    Valorant isim değiştirme yapılışı 🔽

    valorant isim değiştirme Tam Boyutta Gör
    Valorant'a ilk başladığınız kullanıcı adını artık beğenmiyor veya fikriniz değiştiyse, Valorant nick değiştirme adımlarını takip ederek görünen adınızı ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz. İşte Valorant isim değiştirme için yapmanız gerekenler:
    1. Valorant açıksa, oyundan çıkın.
    2. Riot hesabınıza giriş yapın.
    3. Kayıtlı e-posta adresinize gönderilen Riot giriş onay kodunu girin.
    4. Ekranın sol yanında Riot ID sekmesine gelin.
    5. Valorant adınızın yanındaki kaleme tıklayın.
    6. Yeni Valorant isminizi, gerekirse sloganınızı yazın.
    7. Kullanıcı adınızı belirledikten sonra, değişiklikleri kaydete tıklayın.
    8. Valorant nick değiştirme bu kadar kolay!

    Riot ID değiştirme için ilk adım Valorant istemcisini kapatmak. Riot Games, League of Legends’ın aksine oyunun içinden kullanıcı adı değiştirmenize izin vermiyor. Ayrıca nick değiştirmek için League of Legends’da para harcamanız gerekirken, Valorant’ta isim değiştirmek tamamen ücretsiz. Riot ID değiştirme işlemine web tarayıcınızı açıp hesabınıza giriş yaparak başlayabilirsiniz.

    riot id değiştirme Tam Boyutta Gör
    Riot hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ekranın sol üst tarafında göreceğiniz ilk sekme olan Riot ID’ye tıklıyorsunuz. Kullanıcı adınızı ve etiketinizi belirleyeceğiniz bir ekran karşınıza çıkacak. Bu bölümde yeni Valorant adınızı yazın ve etkin olması için değişiklikleri kaydederek çıkın. Etiket kısmı isteğe bağlıdır ve kullanıcı adınızı güncellemek için değiştirmeniz gerekmez.

    Valorant nicki değiştirirken dikkat edilmesi gerekenler ❗

    Valorant isim değiştirme aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlar;

    • Riot kullanıcı adınız en az 3 karakter, en fazla 16 karakter olabilir.
    • Riot ID’nizde kullandığınız karakterler özel karakterler, sayılar içerebilir.
    • Riot ID değiştirirken riot kelimesini kullanamazsınız.

    Valorant isim değiştirme hakkı ve süresi ⌛️

    valorant isim değiştirme hakkı
    Valorant kullanıcı adı değiştirme sırasında kullanıcı adınızı yazmadan önce iki kere düşünün çünkü bir sonraki değişikliği30 gün sonra yapabiliyorsunuz. Yani Valorant isim değiştirme süresi 30 gün diyebiliriz.

    Valorant adınızı değiştirdiğinizde Riot ID’niz de değişecektir; yeni nickiniz League of Legends, Teamfight Tactics ve diğer Riot oyunlarında da geçerli olacaktır. Valorant’ta kaç defa isim değiştirilir? merak edenler için; Valorant’ta isim değiştirme hakkı sınırsızdır. 1 ay geçtikten sonra yeni bir kullanıcı ismi alabilirsiniz.

    Valorant nick önerileri 💡

    valorant isim önerileri Tam Boyutta Gör
    Valorant ismi oyun deneyiminin önemli bir parçası. Valorant adınız oyun içinde eşleştiğiniz diğer oyuncuların göreceği şey. İnsanlar genellikle oyuncuları oyun içi adlarıyla tanıyor. Valorant’ta isim bulmakta zorlanabilirsiniz. Sizi temsil eden, aynı zamanda harika görünen bir isim bulmalısınız. Valorant isminizi değiştirmek istiyor ancak iyi bir kullanıcı adı bulamıyorsanız, işte en iyi Valorant nick önerileri:
    • Hades
    • Zeus
    • Bullet
    • Kratos
    • Thor
    • Andromeda
    • Apollo
    • Achilles
    • Fenrir
    • Hercules
    • Nyx
    • Perseus
    • Pollux
    • Raijin
    • Scylla
    • Theseus
    • Anubis
    • Osiris
    • Adept
    • Alucard
    • Flicker
    • Shadow
    • Scar
    • Impact
    • Mystic
    • Blitz
    • Agitator
    • Ballistic
    • Doohickey
    • Elixir
    • Speck
    • Gambit
    • Hazard
    • Gizmo
    • Juggernaut
    • Dynamo
    • Cyclone
    • Cinder
    • Raven
    • Ember
    • Comet
    • Pollex
    • Quicksilver
    • Ruckus
    • Rascal
    • Apocalypse
    • Bizarre
    • Silhouette
    • Diabolic
    • Hyperbolic
    • Antoffensive

    Valorant isminizin eskidiğini düşünüyor veya artık sevmiyor, değiştirmek istiyorsanız Valorant isim değiştirme rehber yazısındaki basit adımları takip ederek Valorant nick değiştirme ve Riot ID değiştirmeyi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

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