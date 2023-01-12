Valorant isim değiştirme nasıl yapılır? 8 adımda Valorant nick değiştirme

- Valorant isim değiştirme yapılışı 🔽
- Valorant nicki değiştirirken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- Valorant isim değiştirme hakkı ve süresi ⌛️
- Valorant nick önerileri 💡
- Yorumlar
Riot Games, 2020’de League of Legends şirketi olmaktan çıkıp, VALORANT, Teamflight Tactics, LoL Wild Rift ve daha birçok oyununun yayıncısına dönüştü. Bu yüzden geliştirici, kullanıcı adı ve hesap sistemini yeniden ele alıp, birkaç önemli değişiklik yaptı. Her oyun için ayrı bir hesap yerine Riot ID olarak geçen tek bir hesabı devreye alındı. Bu global hesap, Valorant dahil herhangi bir Riot oyununa giriş yapmak için ihtiyacınız olan tek şey. Valorant’ta isim değiştirme süreci, League of Legends veya başka bir Riot oyunu ile aynı değil. Valorant’ta nick değiştirmek için oyun içi para birimi harcamanıza gerek yok ve işlem tamamen ücretsiz. Riot ID değiştirme nasıl yapılır görelim.
Valorant isim değiştirme yapılışı 🔽
- Valorant açıksa, oyundan çıkın.
- Riot hesabınıza giriş yapın.
- Kayıtlı e-posta adresinize gönderilen Riot giriş onay kodunu girin.
- Ekranın sol yanında Riot ID sekmesine gelin.
- Valorant adınızın yanındaki kaleme tıklayın.
- Yeni Valorant isminizi, gerekirse sloganınızı yazın.
- Kullanıcı adınızı belirledikten sonra, değişiklikleri kaydete tıklayın.
- Valorant nick değiştirme bu kadar kolay!
Riot ID değiştirme için ilk adım Valorant istemcisini kapatmak. Riot Games, League of Legends’ın aksine oyunun içinden kullanıcı adı değiştirmenize izin vermiyor. Ayrıca nick değiştirmek için League of Legends’da para harcamanız gerekirken, Valorant’ta isim değiştirmek tamamen ücretsiz. Riot ID değiştirme işlemine web tarayıcınızı açıp hesabınıza giriş yaparak başlayabilirsiniz.
Valorant nicki değiştirirken dikkat edilmesi gerekenler ❗
Valorant isim değiştirme aşamasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlar;
- Riot kullanıcı adınız en az 3 karakter, en fazla 16 karakter olabilir.
- Riot ID’nizde kullandığınız karakterler özel karakterler, sayılar içerebilir.
- Riot ID değiştirirken riot kelimesini kullanamazsınız.
Valorant isim değiştirme hakkı ve süresi ⌛️
Valorant adınızı değiştirdiğinizde Riot ID’niz de değişecektir; yeni nickiniz League of Legends, Teamfight Tactics ve diğer Riot oyunlarında da geçerli olacaktır. Valorant’ta kaç defa isim değiştirilir? merak edenler için; Valorant’ta isim değiştirme hakkı sınırsızdır. 1 ay geçtikten sonra yeni bir kullanıcı ismi alabilirsiniz.
Valorant nick önerileri 💡
- Hades
- Zeus
- Bullet
- Kratos
- Thor
- Andromeda
- Apollo
- Achilles
- Fenrir
- Hercules
- Nyx
- Perseus
- Pollux
- Raijin
- Scylla
- Theseus
- Anubis
- Osiris
- Adept
- Alucard
- Flicker
- Shadow
- Scar
- Impact
- Mystic
- Blitz
- Agitator
- Ballistic
- Doohickey
- Elixir
- Speck
- Gambit
- Hazard
- Gizmo
- Juggernaut
- Dynamo
- Cyclone
- Cinder
- Raven
- Ember
- Comet
- Pollex
- Quicksilver
- Ruckus
- Rascal
- Apocalypse
- Bizarre
- Silhouette
- Diabolic
- Hyperbolic
- Antoffensive
Valorant isminizin eskidiğini düşünüyor veya artık sevmiyor, değiştirmek istiyorsanız Valorant isim değiştirme rehber yazısındaki basit adımları takip ederek Valorant nick değiştirme ve Riot ID değiştirmeyi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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