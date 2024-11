Denis Villeneuve: "Star Wars, 1983'te yolunu kaybetti"

Tam Boyutta Gör İki parça hâlinde çektiği Dune uyarlamasıyla son yılların en başarılı bilim-kurgu filmlerine imza atan Denis Villeneuve, bugün artık Hollywood'un en gözde yönetmenlerinden birine dönüşmüş durumda. Bu yüzden de Star Wars'tan James Bond'a kadar, neredeyse bütün büyük seriler için ismi anılıyor. Ancak yönetmenin son açıklamaları, özellikle Star Wars tarafında bir iş yapmaya pek hevesli olmadığını gösteriyor.

Matt Belloni'nin The Town adlı podcast'ine konuk olan Denis Villeneuve, Star Wars'a ilgisini yıllar önce kaybettiğini söylüyor. Çocukken tam anlamıyla bir Star Wars fanatiği olduğunu belirten yönetmen, bugüne kadar hiçbir filmi The Empire Strikes Back'i beklediği kadar heyecanla beklemediğini ve çıktığında da defalarca sinemada izlediğini söylüyor. Villeneuve için tüm serinin tadını kaçıran ise orijinal üçlemenin son filmi olan Return of the Jedi olmuş.

Denis Villeneuve: Star Wars Çocuklar İçin Yapılmış Bir Komediye Dönüştü

Star Wars, 1983'te Return of the Jedi ile yolunu kaybetti diyen Villeneuve, pek çok Star Wars hayranı gibi Ewoklar'dan yakınıyor ve Return of the Jedi'ın Star Wars'u çocuklar için yapılmış bir komediye dönüştürdüğünü söylüyor. O dönem Los Angeles'a gidip George Lucas'la konuşmak isteyecek kadar kızgın olduğunu söyleyen Villeneuve, bugün bile o hayal kırklığını atlatamadığını belirtiyor.

Denis Villeneuve, Star Wars'un zamanla daha dogmatik bir hâl aldığını ve artık sürprizlere yer bırakmayan bir tarife dönüştüğünü düşünüyor. Bu yüzden de bir Star Wars işi yapmayı düşünmediğini belirtiyor.

