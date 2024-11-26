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    Christopher Nolan yeni filmi için yıldız isimleri toplamaya devam ediyor

    Christopher Nolan, çekimlerine çok yakında başlayacağı yeni filmi için yıldız isimleri toplamaya devam ediyor. Filmin oyuncu kadrosuna dün önemli bir isim daha katıldı.  
    Christopher Nolan'ın yeni filmine bir yıldız daha katıldı Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan, çekimlerine çok yakında başlayacağı yeni filmi için bugüne kadar kurduğu en dikkat çekici oyuncu kadrolarından birini kuruyor. Daha önce açıklanan Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattison, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o ve Zendaya'ya dün Charlize Theron da katıldı. Oscar ödüllü oyuncu, bu filmle birlikte ilk kez bir Nolan filminde rol alıyor olacak.

    Charlize Theron son yıllarda daha çok Mad Max: Fury Road, The Old Guard, Fast X gibi aksiyon filmleriyle adından söz ettiriyor olsa da aslında kariyerinin en dikkat çekici rollerini daha dramatik yapımlarda üstlendi.

    Christopher Nolan'ın Yeni Filmi, 17 Temmuz 2026'da Vizyona Girecek

    Nolan'ın yeni filmi adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için, diğer isimler gibi Charlize Theron'un da filmde nasıl bir rol üstleneceği bilinmiyor. Filmin konusu ve türü hakkında bugüne kadar pek çok söylenti ortaya çıkmış olsa da bunlardan hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor.

    Filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiler, Nolan'ın yeni filmini birkaç farklı Avrupa ülkesinde çekeceğini söylüyor. Bu da Inception ve Tenet'ta da olduğu gibi farklı ülkelere yayılan bir hikâye göreceğimizi düşündürüyor.

    Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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