Christopher Nolan yeni filmi için yıldız isimleri toplamaya devam ediyor

Charlize Theron son yıllarda daha çok Mad Max: Fury Road, The Old Guard, Fast X gibi aksiyon filmleriyle adından söz ettiriyor olsa da aslında kariyerinin en dikkat çekici rollerini daha dramatik yapımlarda üstlendi.
Christopher Nolan'ın Yeni Filmi, 17 Temmuz 2026'da Vizyona Girecek
Nolan'ın yeni filmi adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için, diğer isimler gibi Charlize Theron'un da filmde nasıl bir rol üstleneceği bilinmiyor. Filmin konusu ve türü hakkında bugüne kadar pek çok söylenti ortaya çıkmış olsa da bunlardan hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor.
Filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiler, Nolan'ın yeni filmini birkaç farklı Avrupa ülkesinde çekeceğini söylüyor. Bu da Inception ve Tenet'ta da olduğu gibi farklı ülkelere yayılan bir hikâye göreceğimizi düşündürüyor.
Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.