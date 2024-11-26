Christopher Nolan yeni filmi için yıldız isimleri toplamaya devam ediyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan, çekimlerine çok yakında başlayacağı yeni filmi için bugüne kadar kurduğu en dikkat çekici oyuncu kadrolarından birini kuruyor. Daha önce açıklanan Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattison, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o ve Zendaya'ya dün Charlize Theron da katıldı. Oscar ödüllü oyuncu, bu filmle birlikte ilk kez bir Nolan filminde rol alıyor olacak.

Charlize Theron son yıllarda daha çok Mad Max: Fury Road, The Old Guard, Fast X gibi aksiyon filmleriyle adından söz ettiriyor olsa da aslında kariyerinin en dikkat çekici rollerini daha dramatik yapımlarda üstlendi.

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Christopher Nolan'ın Yeni Filmi, 17 Temmuz 2026'da Vizyona Girecek

Nolan'ın yeni filmi adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için, diğer isimler gibi Charlize Theron'un da filmde nasıl bir rol üstleneceği bilinmiyor. Filmin konusu ve türü hakkında bugüne kadar pek çok söylenti ortaya çıkmış olsa da bunlardan hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor.

Filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiler, Nolan'ın yeni filmini birkaç farklı Avrupa ülkesinde çekeceğini söylüyor. Bu da Inception ve Tenet'ta da olduğu gibi farklı ülkelere yayılan bir hikâye göreceğimizi düşündürüyor.

Nolan'ın daha önce Oppenheimer'da da birlikte çalıştığı Universal'ın çatısı altında hazırladığı yeni film, 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Usta yönetmen, yeni filmini çekerken daha önce hiç kullanılmamış IMAX kameraları ve ekipmanları kullanacak.

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Christopher Nolan'ın yeni filmine bir yıldız daha katıldı