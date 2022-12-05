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    Deniz bitti: Kredi borçlarını ödeyemeyen kripto madencilerine haciz gelmeye başladı

    Kripto para piyasasındaki kriz büyüyor. Ekipman almak için çektikleri yüklü kredileri geri ödeyemeyen madencilerin donanımlarına haciz gelmeye başladı.          
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    Deniz bitti: Kredi ödeyemeyen kripto madencilerine haciz geldi Tam Boyutta Gör
    FTX kripto borsasının çöküşü birçok insanın hayatını uzun süre etkileyecek. Bloomberg'in bildirdiğine göre, sadece kullanıcılar ve madenciler değil, aynı zamanda kredi verenler de etkilendi.

    Kripto madencileri 4 milyar dolarlık kredi aldı

    Madencilerin ekipman satın almak için toplam 4 milyar dolar kredi aldığı ortaya çıktı. Bu, kripto para madenciliğinin kârlılığının %90 olduğu bir dönemde gerçekleşti. Ancak şimdi kripto para piyasasındaki kriz nedeniyle pek çok kişi kredilerini ödemeyi reddediyor ve kredi verenlere teminat olarak kullandıkları yüz binlerce cihazı vermek zorunda kalıyorlar.

    En büyük borç verenler arasında New York Digital Investment Group, Celsius Network, BlockFi Inc., Galaxy Digital ve Digital Currency Group'un bir bölümü olan Foundry gibi devler yer aldı. Bununla birlikte, uzmanlara göre bu bile yeterli olmayabilir.

    Deniz bitti: Kredi ödeyemeyen kripto madencilerine haciz geldi Tam Boyutta Gör

    Bankalar ekipmanları büyük indirimlerle satacak

    Kripto yatırım firması CoinShares'ta dijital varlık analisti olan Matthew Kimmell'in belirttiği üzere, bankalar ve kredi veren kurumlar, bir madencinin mücbir sebep durumunda krediyi geri ödeyip ödeyemeyeceğine dair kapsamlı bir analiz yapmaktan çok uzak.

    Bankalar ve kredi veren şirketlerin de haczettikleri ekipmanları satmaya çalıştıkları belirtiliyor. Zira donanımları, kripto krizi sebebiyle büyük indirimlerle elden çıkarmak zorunda kalacaklar.

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    ugah6aiw 1 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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