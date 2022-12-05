Deniz bitti: Kredi borçlarını ödeyemeyen kripto madencilerine haciz gelmeye başladı

Tam Boyutta Gör FTX kripto borsasının çöküşü birçok insanın hayatını uzun süre etkileyecek. Bloomberg'in bildirdiğine göre, sadece kullanıcılar ve madenciler değil, aynı zamanda kredi verenler de etkilendi.

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Kripto madencileri 4 milyar dolarlık kredi aldı

Madencilerin ekipman satın almak için toplam 4 milyar dolar kredi aldığı ortaya çıktı. Bu, kripto para madenciliğinin kârlılığının %90 olduğu bir dönemde gerçekleşti. Ancak şimdi kripto para piyasasındaki kriz nedeniyle pek çok kişi kredilerini ödemeyi reddediyor ve kredi verenlere teminat olarak kullandıkları yüz binlerce cihazı vermek zorunda kalıyorlar.

En büyük borç verenler arasında New York Digital Investment Group, Celsius Network, BlockFi Inc., Galaxy Digital ve Digital Currency Group'un bir bölümü olan Foundry gibi devler yer aldı. Bununla birlikte, uzmanlara göre bu bile yeterli olmayabilir.

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Bankalar ekipmanları büyük indirimlerle satacak

Kripto yatırım firması CoinShares'ta dijital varlık analisti olan Matthew Kimmell'in belirttiği üzere, bankalar ve kredi veren kurumlar, bir madencinin mücbir sebep durumunda krediyi geri ödeyip ödeyemeyeceğine dair kapsamlı bir analiz yapmaktan çok uzak.

Bankalar ve kredi veren şirketlerin de haczettikleri ekipmanları satmaya çalıştıkları belirtiliyor. Zira donanımları, kripto krizi sebebiyle büyük indirimlerle elden çıkarmak zorunda kalacaklar.

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