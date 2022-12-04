BlockFi’nin iflası, Bitcoin madenciliğini olumsuz etkiledi

Kripto varlıklarının çökmesi, yüksek enerji fiyatları ve madencilikte artan zorluk yetmezmiş gibi, şimdi Bitcoin madencileri BlockFi’nin iflas koruma başvurusunun sonuçlarıyla karşı karşıya.
BlockFi, NYDIG’den sonra alandaki en büyük ikinci borç veren oldu. Üstelik BlockFi borçlusu Core Scientific (dünyanın en büyük madencilik şirketi) iflas başvurusunda bulunmak üzere. Core’un Eylül ayında BlockFi’ye 54 milyon dolarlık ödenmemiş borcu var ve yakın zamanda ödeme yapmayacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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