BlockFi’nin iflası, Bitcoin madenciliğini olumsuz etkiledi

Tam Boyutta Gör İlk olarak kripto para borsası FTX’in iflası, daha sonrasında BlockFi’ın çökmesi bütün bir sektörü olumsuz etkilerken, Bitcoin madenciliği de bu olumsuz havadan nasibini aldı. BlockFi, madencilik sektöründe en büyük borç verenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin iflas başvurusu, kripto varlık fiyatlarındaki çöküş ve madencilikte artan zorluklarla mücadele eden Bitcoin madencilerini olumsuz etkiledi.

Kripto varlıklarının çökmesi, yüksek enerji fiyatları ve madencilikte artan zorluk yetmezmiş gibi, şimdi Bitcoin madencileri BlockFi’nin iflas koruma başvurusunun sonuçlarıyla karşı karşıya.

FTX ile bağlantılı BlockFi de iflas etti 5 gün önce eklendi

BlockFi, NYDIG’den sonra alandaki en büyük ikinci borç veren oldu. Üstelik BlockFi borçlusu Core Scientific (dünyanın en büyük madencilik şirketi) iflas başvurusunda bulunmak üzere. Core’un Eylül ayında BlockFi’ye 54 milyon dolarlık ödenmemiş borcu var ve yakın zamanda ödeme yapmayacağını söyledi.

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