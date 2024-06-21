Yerli depozito iade otomatları göreve hazır

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Tam Boyutta Gör Türkiye, Sıfır Atık Projesi’ne hazırlanıyor. Ülke genelinde tek kullanımlık içecek ambalajlarının geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Sıfır Atık Projesi için yerli depozito iade otomatları hazırlandı.

Hayata geçirilecek yeni sistemle pet ve metal içecek şişeleri satılırken fiyata depozito ücreti eklenecek. Şişeyi geri dönüşüme getiren vatandaşlar depozito ücretini geri alacak.

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Nero Grup ve GDS Teknoloji, Sıfır Atık Projesi için yerli imkanlarla geri dönüşüm otomat makineleri üretti. Şişelerin üzerindeki güvenlikli mürekkep ve logolu etiketleri okuyan doğrulama başlığı yüzde 100 yerli ve milli olarak üretildi. Doğrulama başlıkları, Ocak 2024’ten beri kullanılıyor. Üretilen otomat makineleri yurt dışında pilot bölgelerde Alman ve İsveç üretimi makinelerle birlikte yan yana hizmet verdi. 2500 farklı tipte 1,6 milyon şişe toplandı.

Tam Boyutta Gör Geliştirilen doğrulama başlığı 4 farklı dalga boyundaki yeni nesil etiketleri okuyabilen "tek yerli ürün" olarak dikkat çekiyor. Nero Grup ve GDS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, bu kapsamda geliştirdikleri teknolojiler ve üretim kapasiteleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu teknoloji, ithalatın önünü keserek global rakiplerimize Türk mühendisliğinin dışa bağımlı olmadığını gösterecektir. Ürettiğimiz depozito iade otomatı ve doğrulama ünitelerinin yerlilik oranı yüzde 100'dür. Tüm elektronik kartları, yazılımları ve donanımları GDS mühendisleri tarafından tasarlanmış ve yüzlerce saat testlerden geçirilerek akredite firmalar tarafından sertifikalandırılmıştır. Gelmiş olduğumuz teknoloji seviyesi ile bugün ek yatırım maliyeti yapmadan yerli doğrulama ünitesi ve otomat makinesi en uygun maliyetler ile ülkemize kazandırılmıştır. Türkiye'nin depozito iade otomat ve doğrulama ünitesi ihtiyacını karşılayabilecek altyapımız ile yılda 8 bin depozito iade otomatı ve 17 bin doğrulama ünitesi üretecek kapasitemiz bulunmaktadır ve ithalatın tamamen önüne geçeceğiz.”

Alican Ökçün, "Ülkemizde, yılda 18 milyar şişe toplanması hedeflenmektedir. GDS Teknoloji olarak, tüm elde ettiğimiz tecrübe ile şişelerin en az yüzde 40'ını toplamayı hedefliyoruz." dedi

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