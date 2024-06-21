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    Yerli depozito iade otomatları göreve hazır

    Sıfır Atık Projesi'nde depozitolu şişelerin toplanması için depozio iade otomatları geliştiriliyor. Depozito makinesi, yurt içinde hizmet vermek için hazır hale geldi.
    Yerli depozito iade otomatları göreve hazır Tam Boyutta Gör
    Türkiye, Sıfır Atık Projesi’ne hazırlanıyor. Ülke genelinde tek kullanımlık içecek ambalajlarının geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Sıfır Atık Projesi için yerli depozito iade otomatları hazırlandı.

    Hayata geçirilecek yeni sistemle pet ve metal içecek şişeleri satılırken fiyata depozito ücreti eklenecek. Şişeyi geri dönüşüme getiren vatandaşlar depozito ücretini geri alacak.

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    Nero Grup ve GDS Teknoloji, Sıfır Atık Projesi için yerli imkanlarla geri dönüşüm otomat makineleri üretti. Şişelerin üzerindeki güvenlikli mürekkep ve logolu etiketleri okuyan doğrulama başlığı yüzde 100 yerli ve milli olarak üretildi. Doğrulama başlıkları, Ocak 2024’ten beri kullanılıyor. Üretilen otomat makineleri yurt dışında pilot bölgelerde Alman ve İsveç üretimi makinelerle birlikte yan yana hizmet verdi. 2500 farklı tipte 1,6 milyon şişe toplandı.

    Yerli depozito iade otomatları göreve hazır Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen doğrulama başlığı 4 farklı dalga boyundaki yeni nesil etiketleri okuyabilen "tek yerli ürün" olarak dikkat çekiyor. Nero Grup ve GDS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, bu kapsamda geliştirdikleri teknolojiler ve üretim kapasiteleri hakkında şu bilgileri verdi:

    “Bu teknoloji, ithalatın önünü keserek global rakiplerimize Türk mühendisliğinin dışa bağımlı olmadığını gösterecektir. Ürettiğimiz depozito iade otomatı ve doğrulama ünitelerinin yerlilik oranı yüzde 100'dür. Tüm elektronik kartları, yazılımları ve donanımları GDS mühendisleri tarafından tasarlanmış ve yüzlerce saat testlerden geçirilerek akredite firmalar tarafından sertifikalandırılmıştır. Gelmiş olduğumuz teknoloji seviyesi ile bugün ek yatırım maliyeti yapmadan yerli doğrulama ünitesi ve otomat makinesi en uygun maliyetler ile ülkemize kazandırılmıştır. Türkiye'nin depozito iade otomat ve doğrulama ünitesi ihtiyacını karşılayabilecek altyapımız ile yılda 8 bin depozito iade otomatı ve 17 bin doğrulama ünitesi üretecek kapasitemiz bulunmaktadır ve ithalatın tamamen önüne geçeceğiz.”

    Alican Ökçün, "Ülkemizde, yılda 18 milyar şişe toplanması hedeflenmektedir. GDS Teknoloji olarak, tüm elde ettiğimiz tecrübe ile şişelerin en az yüzde 40'ını toplamayı hedefliyoruz." dedi

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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