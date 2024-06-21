Yerli depozito iade otomatları göreve hazır

Hayata geçirilecek yeni sistemle pet ve metal içecek şişeleri satılırken fiyata depozito ücreti eklenecek. Şişeyi geri dönüşüme getiren vatandaşlar depozito ücretini geri alacak.
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Nero Grup ve GDS Teknoloji, Sıfır Atık Projesi için yerli imkanlarla geri dönüşüm otomat makineleri üretti. Şişelerin üzerindeki güvenlikli mürekkep ve logolu etiketleri okuyan doğrulama başlığı yüzde 100 yerli ve milli olarak üretildi. Doğrulama başlıkları, Ocak 2024’ten beri kullanılıyor. Üretilen otomat makineleri yurt dışında pilot bölgelerde Alman ve İsveç üretimi makinelerle birlikte yan yana hizmet verdi. 2500 farklı tipte 1,6 milyon şişe toplandı.
“Bu teknoloji, ithalatın önünü keserek global rakiplerimize Türk mühendisliğinin dışa bağımlı olmadığını gösterecektir. Ürettiğimiz depozito iade otomatı ve doğrulama ünitelerinin yerlilik oranı yüzde 100'dür. Tüm elektronik kartları, yazılımları ve donanımları GDS mühendisleri tarafından tasarlanmış ve yüzlerce saat testlerden geçirilerek akredite firmalar tarafından sertifikalandırılmıştır. Gelmiş olduğumuz teknoloji seviyesi ile bugün ek yatırım maliyeti yapmadan yerli doğrulama ünitesi ve otomat makinesi en uygun maliyetler ile ülkemize kazandırılmıştır. Türkiye'nin depozito iade otomat ve doğrulama ünitesi ihtiyacını karşılayabilecek altyapımız ile yılda 8 bin depozito iade otomatı ve 17 bin doğrulama ünitesi üretecek kapasitemiz bulunmaktadır ve ithalatın tamamen önüne geçeceğiz.”
Alican Ökçün, "Ülkemizde, yılda 18 milyar şişe toplanması hedeflenmektedir. GDS Teknoloji olarak, tüm elde ettiğimiz tecrübe ile şişelerin en az yüzde 40'ını toplamayı hedefliyoruz." dediBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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