Aracını geri dönüşüme verenlere ÖTV muafiyeti için kanun teklifi verildi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

Teklife göre, 2000 yılı öncesi modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmaması ön görülüyor. Elbette yeni alınacak araç için "yerli üretim" olması şartı aranacak.

Söz konusu kanun teklifinin gerekçesi ise şöyle açıklandı:

“TÜİK’e göre trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25’lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedir. Ayrıca hem çevreye hem ekonomiye zarar vermektedir. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.

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25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır.

Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır.”

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Aracını geri dönüşüme verenlere ÖTV muafiyeti için kanun teklifi