Deprem bölgesinden drone görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi

Tam Boyutta Gör Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Osmaniye ve Elazığ’da çok sayıda ev yıkıldı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Maxar, depremin yeni uydu görüntülerini yayınladı 8 sa. önce eklendi

Depremin ardından drone ve İHA görüntüleri paylaşılıyor. Bu görüntülerde depremin yarattığı felaket net şekilde belli oluyor. Anadolu Ajansı tarafından çeşitli şehirlerde kayda alınan drone görüntülerini bu içeriğimizde bir araya getirdik.

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