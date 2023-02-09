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    Deprem bölgesinden drone görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi

    Drone ile çekilen görüntüler, deprem bölgesindeki yıkımın boyutunu net şekilde ortaya koyuyor. Çok sayıda evin yıkıldığı görülebiliyor.                            
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    Deprem bölgesinden drone görüntüleri yıkımı gözler önüne serdi Tam Boyutta Gör
    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Osmaniye ve Elazığ’da çok sayıda ev yıkıldı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Depremin ardından drone ve İHA görüntüleri paylaşılıyor. Bu görüntülerde depremin yarattığı felaket net şekilde belli oluyor. Anadolu Ajansı tarafından çeşitli şehirlerde kayda alınan drone görüntülerini bu içeriğimizde bir araya getirdik.

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