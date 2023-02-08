Justin Sun’dan deprem bölgesine 1 milyon TRX

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının Kahramanmaraş deprem mağdurlarına yardımları hız kesmiyor. Binance ve MEXC gibi yabancı kripto para borsalarının ardından Türk borsalar da harekete geçti.

Justin Sun’dan destek

Binance tarafından 5 milyon dolar nakdi, 4 milyon dolar civarında da malzeme şeklinde yapılan yardımların yanı sıra MEXC ve Bitci borsası 1 milyon TL tutarında ihtiyaç malzemesini tırlarla deprem bölgesine gönderdi.

Binance depremzedelere airdrop yapıyor 22 sa. önce eklendi

BTCTurk borsası toplamda 6 milyon TL yardım yaparken halen kullanıcılara da bağış kampanyası düzenliyor. Yine Paribu borsası da 500 bin dolarlık yardımda bulunduğunu duyurdu.

Huobi borsasının yeni patronu Justin Sun da borsadaki kişisel hesabından depremzedelere gönderilmek üzere toplam 1 milyon adet TRX varlığını Paribu borsasına transfer ettiğini duyurdu. Yani yaklaşık 65 bin dolar civarında bir meblağ yapıyor.

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Deprem bölgesine kripto para yardımı