Justin Sun’dan deprem bölgesine 1 milyon TRX

Justin Sun’dan destek
Binance tarafından 5 milyon dolar nakdi, 4 milyon dolar civarında da malzeme şeklinde yapılan yardımların yanı sıra MEXC ve Bitci borsası 1 milyon TL tutarında ihtiyaç malzemesini tırlarla deprem bölgesine gönderdi.
BTCTurk borsası toplamda 6 milyon TL yardım yaparken halen kullanıcılara da bağış kampanyası düzenliyor. Yine Paribu borsası da 500 bin dolarlık yardımda bulunduğunu duyurdu.
Huobi borsasının yeni patronu Justin Sun da borsadaki kişisel hesabından depremzedelere gönderilmek üzere toplam 1 milyon adet TRX varlığını Paribu borsasına transfer ettiğini duyurdu. Yani yaklaşık 65 bin dolar civarında bir meblağ yapıyor.
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