Binance’den deprem mağdurlarına airdrop desteği

Binance’den airdop
Binance borsası yaptığı açıklamada deprem bölgesinde olan onaylı kullanıcılarına airdrop yapacağını duyurdu. 6 Şubat tarihi itibari ile Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde olan adres doğrulamaları Binance kullanıcıları 100$ değerinde BNB alacak.
Yaklaşık 1883TL değerinde olacak bu airdrop toplamda 5 milyon dolar sona erecek. Bu da yaklaşık 94 milyon TL değerinde bir yardıma denk geliyor. Yeniden söylemek gerekirse depremzedeler için normal şartlar altında devam bir yardım kampanyası değil. Binance doğrudan kullanıcıların hesabına 100$ yatırmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?