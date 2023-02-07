Binance’den deprem mağdurlarına airdrop desteği

Tam Boyutta Gör Ülkemizi sarsan deprem sonrasında kripto para camiası da kolları sıvadı. Yerli borsalarımızdan bu konuda pek ses çıkmazken yabancı borsalar ardı ardına yardım kampanyaları düzenliyor. Binance bu işte alkışı hak etti.

Binance’den airdop

Binance borsası yaptığı açıklamada deprem bölgesinde olan onaylı kullanıcılarına airdrop yapacağını duyurdu. 6 Şubat tarihi itibari ile Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde olan adres doğrulamaları Binance kullanıcıları 100$ değerinde BNB alacak.

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Yaklaşık 1883TL değerinde olacak bu airdrop toplamda 5 milyon dolar sona erecek. Bu da yaklaşık 94 milyon TL değerinde bir yardıma denk geliyor. Yeniden söylemek gerekirse depremzedeler için normal şartlar altında devam bir yardım kampanyası değil. Binance doğrudan kullanıcıların hesabına 100$ yatırmış olacak.

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