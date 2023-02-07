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    Binance’den deprem mağdurlarına airdrop desteği

    Depremden etkilenen 10 ildeki Binance kullanıcıları eğer 6 Şubat itibari ile adres doğrulaması yapmışlarsa 100$ değerinde BNB airdrop almaya hak kazanacaklar.   
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    Binance Tam Boyutta Gör
    Ülkemizi sarsan deprem sonrasında kripto para camiası da kolları sıvadı. Yerli borsalarımızdan bu konuda pek ses çıkmazken yabancı borsalar ardı ardına yardım kampanyaları düzenliyor. Binance bu işte alkışı hak etti.

    Binance’den airdop

    Binance borsası yaptığı açıklamada deprem bölgesinde olan onaylı kullanıcılarına airdrop yapacağını duyurdu. 6 Şubat tarihi itibari ile Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde olan adres doğrulamaları Binance kullanıcıları 100$ değerinde BNB alacak.

    Yaklaşık 1883TL değerinde olacak bu airdrop toplamda 5 milyon dolar sona erecek. Bu da yaklaşık 94 milyon TL değerinde bir yardıma denk geliyor. Yeniden söylemek gerekirse depremzedeler için normal şartlar altında devam bir yardım kampanyası değil. Binance doğrudan kullanıcıların hesabına 100$ yatırmış olacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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