Riot Games, League of Legends MMO’sunu sil baştan yapacak

League of Legends MMO’su uzunca bir süre çıkmayacak
Merrill, proje hakkında uzun uzun düşündükten ve tartıştıktan sonra projenin yönünü yeniden belirlemeye karar verdiklerini belirtti. Belki de bu karar proje için doğru olabilir. Zira MMO oyunun Runeterra ile benzer olacağı söyleniyordu. Riot, projenin hakkını gerçekten vermek, yüksek beklentiyi karşılamak ve türe layık bir iş ortaya koymak istiyor.
Proje şu anda baş yapımcı Fabrice Condominas tarafından yönetiliyor. 2021 yılında Riot'a katılmadan önce EA'nın Star Wars: Squadrons oyununda baş yapımcı olarak görev yapıyordu. Ayrıca BioWare'de baş yapımcı olarak Mass Effect 3 ve Mass Effect Andromeda gibi yapımlarda da çalıştı. Bununla birlikte proje sıfırlanmış olsa da sıfırlama işleminin temelleri geçtiğimiz yıl atıldı. 2023’te oyunun teknik temelinin ilk bileşenleri oluşturulurken Merrill, bu kapsamda uzun bir süre, muhtemelen birkaç yıl karanlığa gömüleceklerini belirtti.
Riot geçtiğimiz ay, daha önce Project L olarak anılan League of Legends dövüş oyununun artık 2XKO olarak adlandırıldığını duyurmuştu. Bu oyunun PS5, Xbox Series X/S ve PC için 2025 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Riot, yılın başlarında da işgücünün yaklaşık yüzde 11'ini işten çıkaracağını ve Riot Forge’u kapatacağını duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.