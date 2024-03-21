Tam Boyutta Gör Riot Games, üzerinde çalışılmaya devam edilen ancak piyasaya sürülmesine yıllar olan League of Legends MMO'su hakkında önemli bir güncelleme yaptı. Stüdyonun kurucu ortağı Marc Merrill, 2020 yılının sonunda duyurulan projeye Riot’un bağlı olduğunu ancak projenin sıfırlanmasına karar verildiğini açıkladı.

League of Legends MMO’su uzunca bir süre çıkmayacak

Merrill, proje hakkında uzun uzun düşündükten ve tartıştıktan sonra projenin yönünü yeniden belirlemeye karar verdiklerini belirtti. Belki de bu karar proje için doğru olabilir. Zira MMO oyunun Runeterra ile benzer olacağı söyleniyordu. Riot, projenin hakkını gerçekten vermek, yüksek beklentiyi karşılamak ve türe layık bir iş ortaya koymak istiyor.

Proje şu anda baş yapımcı Fabrice Condominas tarafından yönetiliyor. 2021 yılında Riot'a katılmadan önce EA'nın Star Wars: Squadrons oyununda baş yapımcı olarak görev yapıyordu. Ayrıca BioWare'de baş yapımcı olarak Mass Effect 3 ve Mass Effect Andromeda gibi yapımlarda da çalıştı. Bununla birlikte proje sıfırlanmış olsa da sıfırlama işleminin temelleri geçtiğimiz yıl atıldı. 2023’te oyunun teknik temelinin ilk bileşenleri oluşturulurken Merrill, bu kapsamda uzun bir süre, muhtemelen birkaç yıl karanlığa gömüleceklerini belirtti.

Resmen duyuruldu: Epic Games Store, Android ve iOS'a geliyor 3 sa. önce eklendi

Riot geçtiğimiz ay, daha önce Project L olarak anılan League of Legends dövüş oyununun artık 2XKO olarak adlandırıldığını duyurmuştu. Bu oyunun PS5, Xbox Series X/S ve PC için 2025 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Riot, yılın başlarında da işgücünün yaklaşık yüzde 11'ini işten çıkaracağını ve Riot Forge’u kapatacağını duyurmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Riot Games, League of Legends MMO’sunu sil baştan yapacak