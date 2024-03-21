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    Riot Games, League of Legends MMO’sunu sil baştan yapacak

    Riot Games tarafında 2020 yılının sonunda duyurulan League of Legends MMO oyunu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Projenin sıfırlandığı açıklanırken uzun bir sessizlik dönemine işaret edildi.
    Riot Games, League of Legends MMO’sunu sil baştan yapacak Tam Boyutta Gör
    Riot Games, üzerinde çalışılmaya devam edilen ancak piyasaya sürülmesine yıllar olan League of Legends MMO'su hakkında önemli bir güncelleme yaptı. Stüdyonun kurucu ortağı Marc Merrill, 2020 yılının sonunda duyurulan projeye Riot’un bağlı olduğunu ancak projenin sıfırlanmasına karar verildiğini açıkladı.

    League of Legends MMO’su uzunca bir süre çıkmayacak

    Merrill, proje hakkında uzun uzun düşündükten ve tartıştıktan sonra projenin yönünü yeniden belirlemeye karar verdiklerini belirtti. Belki de bu karar proje için doğru olabilir. Zira MMO oyunun Runeterra ile benzer olacağı söyleniyordu. Riot, projenin hakkını gerçekten vermek, yüksek beklentiyi karşılamak ve türe layık bir iş ortaya koymak istiyor.

    Proje şu anda baş yapımcı Fabrice Condominas tarafından yönetiliyor. 2021 yılında Riot'a katılmadan önce EA'nın Star Wars: Squadrons oyununda baş yapımcı olarak görev yapıyordu. Ayrıca BioWare'de baş yapımcı olarak Mass Effect 3 ve Mass Effect Andromeda gibi yapımlarda da çalıştı. Bununla birlikte proje sıfırlanmış olsa da sıfırlama işleminin temelleri geçtiğimiz yıl atıldı. 2023’te oyunun teknik temelinin ilk bileşenleri oluşturulurken Merrill, bu kapsamda uzun bir süre, muhtemelen birkaç yıl karanlığa gömüleceklerini belirtti.

    Riot geçtiğimiz ay, daha önce Project L olarak anılan League of Legends dövüş oyununun artık 2XKO olarak adlandırıldığını duyurmuştu. Bu oyunun PS5, Xbox Series X/S ve PC için 2025 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Riot, yılın başlarında da işgücünün yaklaşık yüzde 11'ini işten çıkaracağını ve Riot Forge’u kapatacağını duyurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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