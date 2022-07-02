Deutsche Bank, yıl sonunda Bitcoin'in fiyatının ne olacağını tahmin etti

Deutsche Bank'ın analistlerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı yıl sonuna kadar 28.000 dolar seviyelerini görebilir. Analistler, 500 büyük Amerikan şirketini kapsayan S&P 500 borsa endeksinin yıl sonuna kadar Ocak ayındaki seviyelerine gelebileceğini ve Bitcoin'in de bu doğrultuda olumlu yönde hareket edeceğini düşünüyorlar.

Ekonomik krizde kripto paralar 1 gün önce eklendi

Bitcoin, uzmanlar tarafından 'yatırımcının sığınağı olacağı' tahminine uymadı ve bu yıl yüzde 50'den fazla değer kaybetti. Kripto paralar, piyasa genelindeki düşüş sırasında hisse senetleri, tahviller ve emtiaların düşük performans göstermesine neden oldu. Çünkü büyük merkez bankaları tarafından fazla likiditenin kaldırılması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

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"Bitcoin altından ziyade elmas gibi"

Analistler, elmas alanında önemli bir oyuncu olan De Beers hakkında, üründen ziyade fikri pazarladıklarını ve yılda 72 milyar dolarlık elmas endüstrisi için sağlam bir temel oluşturduklarını söylediler. Elmaslar için doğru olan şeyin Bitcoin ve birçok mal ve hizmet için de geçerli olduğunu sözlerine ekleyerek Bitcoin'in altından ziyade dijital bir elmas olduğunu öne sürdüler.

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Deutsche Bank'tan Bitcoin için fiyat tahmini