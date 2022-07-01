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    Kripto paralar ekonomik kriz karşısında!

    Kripto para piyasalarının, geçmiş yıllarda Bitcoin önderliğinde sadece dört yılda bir gelen madencilik ödül yarılanmasıyla ayı veya boğa dönemlerini yaşadığına şahit olduk.
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    Ekonomik krizde kripto paralar
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    Piyasanın düşüşünde rol oynayan sebepler

    Günümüzde kurumsal firmaların ve devletlerin desteğiyle artık Bitcoin’in kendi dinamiğiyle hareket etmeden piyasaya yön verdiğini görüyoruz. Artan manipülasyonlardan ziyade piyasanın düşüş trendine başladığı olayları şu şekilde sıralayabiliriz;

    1. Amerikan Merkez Bankası’nın (FED), ülkenin 40 yıl sonra en yüksek enflasyon değerine ulaşması ve dolaşımdaki arzı artan dolarları geri çekmek için uyguladığı yüksek faiz artışına gitme politikası,
    2. İlk sıralarda yer alan stabil kripto para olma hedefindeki Terra (Luna) projesinin yakın zamanda çökmesiyle beraber değer kaybında zirveye yerleşmesi ve stabil kripto paralara olan güvenin azalması,
    3. Terra projesindeki kaybı ile bilinen ve müşterilerinin kripto paralarıyla piyasa faizlerinin üzerinde bir getiri imkanı sunan Celsius şirketinin artık ödemelerini yapamaması ve yatırımcıların korkmaya başlaması,
    4. Birçok madenci, üretilen Bitcoin’leri piyasadaki düşüş nedeniyle kârsız halde bile satmak zorunda kalıp satış baskısı yaratılması,

    gibi sebepler piyasaya darbe indirmiştir. 

    Piyasanın büyük oranda geri çekilmesine rağmen hala Bitcoin’in ve birçok kripto para birimlerinin belirli seviyelerde değerini koruduğunu görüyoruz. Özellikle piyasayı domine eden Bitcoin’in, yeni zirvelere gittikten sonra sıklıkla düşüşler yaşadığını biliyoruz. Yaklaşık üç kat değer kaybı olduğu şu zamanlardaki yankının, sekiz kat değer kaybettiği zamanlardaki yankıya nazaran daha çok ses getirmesi kripto para piyasalarının bilinirliğinin artmasının göstergesidir. 

    Ekonomik krizde kripto paralar
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    Kurumsal firmaların ve devletlerin tepkileri

    • ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Terra projesinin arkasındaki Terraform Labs hakkında araştırmaya başlandığını bildirdi. Bu olaylardan sonra stabil kripto paralara yönelik yasaların hızlandırılma sürecinde olduğu biliniyor. 
    • Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden El Salvador, hazine payının küçük bir kısmı ile yatırım yaptıklarını ve ellerindeki kripto paraları satmadıkları için zararda olmadıklarını dile getirdi.
    • Manipülasyonlarıyla adından sıkça bahsettiren Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, kripto paralar gibi son derece fiyat oynaklığı yüksek olan varlıklara yatırım yaparken risk yönetiminin esas olduğunu ve bu düşüşlerin kendileri için önemli bir risk teşkil etmediğini dile getirdi. Her zamanki gibi Dogecoin’e olan desteğinin süreceğini de yineledi.
    • Binance CEO’su CZ, birkaç hata yapmış iyi projelerinin kurtarılması gerektiğini vurgulayarak kötü projelerin kurtarılmasına gerek olmadığını belirtti. Bitcoin için ise fiyatının 20.000 dolar seviyesinde olmasını, 2017 yılında çılgınca yüksek olduğunu ve günümüzde ise sektör büyüdüğü için tamamen kötü olmasa da düşük olduğu şeklinde yorumladı. 

    Ekonomik krizde kripto paralar
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    Kripto para madenciliğin donanım sektöründeki etkileri

    Pratikte her ne kadar zor gibi gözükse de bir bilgisayara ve internete sahip olan herkes madencilik yaparak kripto para ile ödüllendirilebilir. Bunlar da bilgisayar donanımı bulma zorluğunu, elektrik tüketimindeki artışı ve çevreye etkisi gibi sorunları beraberinde getirir.

    Madencilik için donanım çiftlikleri kurulduğunu ve artık bu işe özel donanımlar üretildiğini biliyoruz. Artan iş yükü ile madenciliğe olan ilginin ve ekran kartı gibi donanımlara olan talebin artıp artmayacağını zamanla göreceğiz. Madenciliğin, bilgisayar donanımlarına olan talebin azalmasını ve bu donanımların son kullanıcıya fiyat olarak ulaşılabilir olmasını umuyoruz.

    Küresel ekonomik kriz karşısında kripto paraların rolü nedir?

    Günümüzde gıda fiyatlarından eğitime kadar her şeyin fiyatının artması, enflasyonun doğal bir sonucudur. Yüksek enflasyon ve ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldığımız bu günlerde, insanların çareyi kripto para yatırımcılığında aradığını görüyoruz.

    Blokzincir teknolojisinin potansiyelini kullanan Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin politik kontrollerden ve aşırı enflasyondan arınmış olmasıyla bunlara bir değer biçildiğini söyleyebiliriz. Bu para birimleri; herkes için güvenli bir liman mı, ekonomik kriz karşısında bir çözüm olacak mı? Sorularının cevabını zaman bizlere sunacaktır.

    Kaynakça https://coingeek.com/sec-investigation-of-do-kwon-and-terraform-labs-to-proceed-as-court-affirms-subpoenas/ https://www.reuters.com/markets/us/el-salvador-minister-says-bitcoin-crash-poses-extremely-minimal-fiscal-risk-2022-06-13/
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