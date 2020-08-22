Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü

Tam Boyutta Gör

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar, geçtiğimiz hafta Meksika açıklarını etkisi altına alan dev Genevieve kasırgasını görüntüledi. NASA astronotu Chris Cassidy'nin Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar etkileyici bir görüntü sunuyor.

Genevieve kasırgasının gücü şu anda tropikal fırtına seviyesine kadar gerilemiş durumda, yani bölge halkı için herhangi bir bir tehlike arz etmiyor. Fotoğrafın çekildiği sırada ise gücü Kategori 4 seviyesindeydi. Bu sırada da kıyıya uzak olduğu için yine tehlike oluşturmadı.

Tam Boyutta Gör

Genevieve kasırgası uzaydan uydularla da yakından takip edildi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), kasırganın uzaydan çekilmiş videosunu Twitter üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada Genevieve'in saatte tam 185 kilometre hızda rüzgarlar oluşturduğu belirtildi.

Tam Boyutta Gör

https://www.space.com/hurricane-genevieve-astronaut-photos-satellite-images.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.