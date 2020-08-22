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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü

    NASA astronotu Chris Cassidy, saatte 185 kilometre hızda rüzgarlar oluşturan Kategori 4 sınıfındaki Genevieve kasırgasının uzaydan çekilen görüntülerini yayınladı.
    23 sa.
    2,1b
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    5
    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü
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    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar, geçtiğimiz hafta Meksika açıklarını etkisi altına alan dev Genevieve kasırgasını görüntüledi. NASA astronotu Chris Cassidy'nin Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar etkileyici bir görüntü sunuyor.

    Genevieve kasırgasının gücü şu anda tropikal fırtına seviyesine kadar gerilemiş durumda, yani bölge halkı için herhangi bir bir tehlike arz etmiyor. Fotoğrafın çekildiği sırada ise gücü Kategori 4 seviyesindeydi. Bu sırada da kıyıya uzak olduğu için yine tehlike oluşturmadı.

    Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü
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    Genevieve kasırgası uzaydan uydularla da yakından takip edildi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), kasırganın uzaydan çekilmiş videosunu Twitter üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada Genevieve'in saatte tam 185 kilometre hızda rüzgarlar oluşturduğu belirtildi.

    Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü
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    https://www.space.com/hurricane-genevieve-astronaut-photos-satellite-images.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheDevilInI 23 sa.
    Yalan bu yegen inanma amergan şeylerine hiç uzaya aya gitmedi bunlar film film bunlar montaj
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    V4LKyR 15 sa. en beğenilen
    Avatar tam o gözün içerisinde olsa, havayı bükerek bu kasırgayı durdurabilirdi.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 1 sa.
    ne kadar beton o kadar kasırga yaz köşeye unutma...
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    kartal172 (Cemil ) 10 sa. (düzenlendi)
    Dünya düzdür. Aya gidilmedi. Uzaya çıkılmadı.





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    V4LKyR 15 sa. en beğenilen
    Avatar tam o gözün içerisinde olsa, havayı bükerek bu kasırgayı durdurabilirdi.
    Yanıtla +5
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    TheDevilInI 23 sa.
    Yalan bu yegen inanma amergan şeylerine hiç uzaya aya gitmedi bunlar film film bunlar montaj
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    [__Zahid__] (Zahid ) 23 sa. TheDevilInI
    yalan tabi. google earthten screnshot alıp üstüne uydu photoshoplamışlar uzaya gittik havası vermişler.
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