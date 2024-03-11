Devrim niteliğinde işlemci tasarımı tanıtıldı: 100 kat daha verimli

Tam Boyutta Gör Yarı iletken pazarındaki enerji ihtiyacı, mimari yenilikler ve fabrikasyon sürecindeki gelişmeler sonucunda düşmeye devam ediyor. Ancak elde edilen kazanımlar, geçmiş yıllara kıyasla adeta tek haneli rakamlara geriledi. Efficient Computer Corp. adlı gizli bir girişim ise, yeni duyurdukları işlemci mimarisiyle bunu yepyeni bir seviyeye taşıyabilir. Startup, mevcut işlemcilerden 100 kat daha verimli, devrim niteliğinde "Fabric" çip tasarımını duyurdu.

Devrim niteliğinde işlemci tasarımı geliştirildi

Başlamadan önce, günümüzde mikroişlemciler iki farklı mimariyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; Von Neumann ve günümüzde standart olan Harvard Mimarisi. İki mimariyi birbirinden ayıran en önemli özellik ise, bellek tasarımları. Harvard mimarili bilgisayar sistemlerinde veri ve buyruklar ayrı belleklerde tutulurken, Von Neumann özelinde komut setleri ile veriler aynı fiziksel belleği kullanıyor.

100 kat daha verimli

Efficient Computer tarafından geliştirilen "Fabric" çip tasarımı ise, paralellik için optimize edilmiş bir mimariye sahip. Kısaca, mevcut CPU'larda bulunan karmaşık ve geriye dönük verilere kıyasla, basitleştirilmiş bir veri akışı mimarisi kullanıyor. Şirkete göre bu yenilikçi tasarım, yedi yılı aşkın bir süredir Carnegie Mellon Üniversitesi'nde devam eden araştırmalara dayanıyor.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla yeni yaklaşım, "Monza" çip üzerinde test edilmeye başladı. Bu doğrultuda Efficient Computer, en iyi gömülü von Neumann işlemciden 100 kat daha verimli olduğunu söylüyor. Yoğun güç kullanan GPU'lardan ise tam 1.000 kat daha ekonomik olacak. Tabi ki yeni işlemcinin yetenekleri şu an için sınırlı.​​​

Efficient'ın yazılım yığını, C, C++, TensorFlow ve bazı Rust uygulamaları gibi başlıca gömülü dillerin yanı sıra, uygulama geliştiricilerin kodlarını Fabric mimarisi için hızla yeniden derlemelerini sağlıyor. Bu gereksinim nedeniyle de, ilk etapta sağlık cihazları, sivil altyapı izleme, uydular, savunma ve güvenlik gibi pazarları hedefleyecek.

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Şirket, işlem mimarisinin özellikleri hakkında fazla bilgi paylaşmadı. Ancak halihazırda 16 milyon dolarlık finansman almış durumda ve ilk Fabric çiplerini en kısa sürede üretmeyi planlıyor. Bunun için hedeflenen en erken tarih ise 2025 başları. Dolayısıyla gelişmeler için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Devrim niteliğinde işlemci tasarımı tanıtıldı! 100 kat verimli