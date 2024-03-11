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    Devrim niteliğinde işlemci tasarımı tanıtıldı: 100 kat daha verimli

    Efficient Computer, devrim niteliğinde işlemci tasarımını duyurdu. Yeni mimari, elektrik kullanımını minimize ederken mevcut CPU'larla eşit performans sunmayı hedefliyor.
    Devrim niteliğinde işlemci tasarımı tanıtıldı! 100 kat verimli Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken pazarındaki enerji ihtiyacı, mimari yenilikler ve fabrikasyon sürecindeki gelişmeler sonucunda düşmeye devam ediyor. Ancak elde edilen kazanımlar, geçmiş yıllara kıyasla adeta tek haneli rakamlara geriledi. Efficient Computer Corp. adlı gizli bir girişim ise, yeni duyurdukları işlemci mimarisiyle bunu yepyeni bir seviyeye taşıyabilir. Startup, mevcut işlemcilerden 100 kat daha verimli, devrim niteliğinde "Fabric" çip tasarımını duyurdu.

    Devrim niteliğinde işlemci tasarımı geliştirildi

    Başlamadan önce, günümüzde mikroişlemciler iki farklı mimariyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; Von Neumann ve günümüzde standart olan Harvard Mimarisi. İki mimariyi birbirinden ayıran en önemli özellik ise, bellek tasarımları. Harvard mimarili bilgisayar sistemlerinde veri ve buyruklar ayrı belleklerde tutulurken, Von Neumann özelinde komut setleri ile veriler aynı fiziksel belleği kullanıyor.

    100 kat daha verimli

    Efficient Computer tarafından geliştirilen "Fabric" çip tasarımı ise, paralellik için optimize edilmiş bir mimariye sahip. Kısaca, mevcut CPU'larda bulunan karmaşık ve geriye dönük verilere kıyasla, basitleştirilmiş bir veri akışı mimarisi kullanıyor. Şirkete göre bu yenilikçi tasarım, yedi yılı aşkın bir süredir Carnegie Mellon Üniversitesi'nde devam eden araştırmalara dayanıyor.

    Devrim niteliğinde işlemci tasarımı tanıtıldı! 100 kat verimli Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla yeni yaklaşım, "Monza" çip üzerinde test edilmeye başladı. Bu doğrultuda Efficient Computer, en iyi gömülü von Neumann işlemciden 100 kat daha verimli olduğunu söylüyor. Yoğun güç kullanan GPU'lardan ise tam 1.000 kat daha ekonomik olacak. Tabi ki yeni işlemcinin yetenekleri şu an için sınırlı.​​​

    Efficient'ın yazılım yığını, C, C++, TensorFlow ve bazı Rust uygulamaları gibi başlıca gömülü dillerin yanı sıra, uygulama geliştiricilerin kodlarını Fabric mimarisi için hızla yeniden derlemelerini sağlıyor. Bu gereksinim nedeniyle de, ilk etapta sağlık cihazları, sivil altyapı izleme, uydular, savunma ve güvenlik gibi pazarları hedefleyecek.

    Şirket, işlem mimarisinin özellikleri hakkında fazla bilgi paylaşmadı. Ancak halihazırda 16 milyon dolarlık finansman almış durumda ve ilk Fabric çiplerini en kısa sürede üretmeyi planlıyor. Bunun için hedeflenen en erken tarih ise 2025 başları. Dolayısıyla gelişmeler için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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