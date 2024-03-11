Devrim niteliğinde işlemci tasarımı tanıtıldı: 100 kat daha verimli

Devrim niteliğinde işlemci tasarımı geliştirildi
Başlamadan önce, günümüzde mikroişlemciler iki farklı mimariyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; Von Neumann ve günümüzde standart olan Harvard Mimarisi. İki mimariyi birbirinden ayıran en önemli özellik ise, bellek tasarımları. Harvard mimarili bilgisayar sistemlerinde veri ve buyruklar ayrı belleklerde tutulurken, Von Neumann özelinde komut setleri ile veriler aynı fiziksel belleği kullanıyor.
100 kat daha verimli
Efficient Computer tarafından geliştirilen "Fabric" çip tasarımı ise, paralellik için optimize edilmiş bir mimariye sahip. Kısaca, mevcut CPU'larda bulunan karmaşık ve geriye dönük verilere kıyasla, basitleştirilmiş bir veri akışı mimarisi kullanıyor. Şirkete göre bu yenilikçi tasarım, yedi yılı aşkın bir süredir Carnegie Mellon Üniversitesi'nde devam eden araştırmalara dayanıyor.
Efficient'ın yazılım yığını, C, C++, TensorFlow ve bazı Rust uygulamaları gibi başlıca gömülü dillerin yanı sıra, uygulama geliştiricilerin kodlarını Fabric mimarisi için hızla yeniden derlemelerini sağlıyor. Bu gereksinim nedeniyle de, ilk etapta sağlık cihazları, sivil altyapı izleme, uydular, savunma ve güvenlik gibi pazarları hedefleyecek.
Şirket, işlem mimarisinin özellikleri hakkında fazla bilgi paylaşmadı. Ancak halihazırda 16 milyon dolarlık finansman almış durumda ve ilk Fabric çiplerini en kısa sürede üretmeyi planlıyor. Bunun için hedeflenen en erken tarih ise 2025 başları. Dolayısıyla gelişmeler için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.