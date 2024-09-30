Esnek RISC-V işlemcilerde Türk devrimi: Maliyeti 1 dolardan az

Esnek RISC-V işlemcisi Flex-RV
Pragmatic’in işlemci geliştirme direktörü Emre Özer, bu yeni teknoloji için “göğse takılan esnek elektrotlara ve bunlara bağlı esnek bir mikroişlemciye sahip EKG bandı geliştirerek hastadan alınan EKG verilerini işleyerek kalp ritim bozukluklarını sınıflandırabiliriz” diyor. Normal kalp ritimleri ile anormal ritimlerin tespit edilmesi, esnek mikroişlemcideki yazılımda çalışabilen bir makine öğrenimi ile gerçekleştiriliyor.
Pragmatic, silikon işlemcilere kıyasla çok daha düşük maliyetli bir esnek mikroişlemci geliştirmeyi hedefledi. Flex-RV olarak adlandırılan bu yeni 32 bitlik mikroişlemci, indiyum galyum çinko oksit (IGZO) bazlı bir metal-oksit yarı iletken üzerine inşa edildi. Silikon bazlı esnek cihazlar, mikroçiplerin bükülme ve gerilme stresine karşı korunması için özel bir paketleme gerektirirken, IGZO transistörler düşük sıcaklıklarda esnek plastikler üzerine inşa edilebiliyor. Bu da hem maliyetleri önemli ölçüde düşürüyor hem de silikon gerekliliğinden kurtulmuş olunuyor.
Yeni mikroçip RISC-V komut setine dayanıyor. İlk olarak 2010 yılında tanıtılan RISC-V, yürütebilecekleri temel talimat setini azaltarak daha küçük, daha düşük güçlü ve daha iyi performanslı işlemciler sağlamayı amaçlıyor. RISC-V'nin hem ücretsiz hem de açık kaynaklı olması, çip tasarımcılarının x86 ve Arm gibi tescilli mimarilerle ilişkili maliyetli lisans ücretlerinden kaçmasına olanak tanıyor.
Kaleme sarılsa bile çalışıyor
Flex-RV’nin önemli bir yeniliği de makine öğrenimi donanım hızlandırıcısına sahip olması. Flex-RV mikroişlemcisi 17,5 milimetrekarelik bir çekirdeğe ve yaklaşık 12.600 mantık kapısına sahip. Flex-RV’nin 60 kilohertz (0,00006 GHz) hızında çalışabildiği ve 6 milivatın altında güç tükettiği tespit edildi. Bu mikroçip, bir kaleme sarıldığında bile çalışmaya devam edebiliyor ve performansından ödün vermiyor.
Flex-RV’nin silikon işlemciler kadar hızlı çalışmaması bazıları için bir endişe kaynağı olabilir. Ancak Özer, birçok sensörün (örneğin sıcaklık, basınç, koku, nem, pH vb.) çok daha yavaş çalıştığını belirtiyor. Akıllı ambalajlar, etiketler ve giyilebilir sağlık teknolojileri gibi esnek elektroniklerde kullanılan bu sensörler, Flex-RV’nin 60 kHz hızında çalışmasının bu tür uygulamalar için fazlasıyla yeterli olduğunu gösteriyor. Pragmatic ekibi, Flex-RV’nin 1 dolardan daha ucuza mal olabileceğini öne sürüyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/104914-bendable-32-bit-microprocessor-costs-less-than-buck.html https://spectrum.ieee.org/flexible-risc-v Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu