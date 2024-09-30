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    Esnek RISC-V işlemcilerde Türk devrimi: Maliyeti 1 dolardan az

    İngiliz girişim Pragmatic Semiconductor ve Emre Özer tarafından geliştirilen Flex-RV adlı esnek yapıdaki RISC-V işlemcisi bir dolardan daha düşük maliyetiyle alanında devrim yapıyor.
    Esnek RISC-V işlemcilerde Türk devrimi: Maliyeti 1 dolardan az Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme daha yaşandı. İlk kez, bilim insanları silikon kullanılmadan üretilen esnek bir programlanabilir çip geliştirdi. İngiltere merkezli Pragmatic Semiconductor ve Emre Özer liderliğindeki ekip tarafından üretilen bu yeni nesil 6-mW gücünde, açık kaynaklı 32-bit mikroişlemci, makine öğrenimi görevlerini yerine getirebiliyor ve büküldüğünde dahi çalışmaya devam edebiliyor. Üstelik bu çipin RISC-V mimarisi sayesinde 1 dolardan daha ucuza mal olması bekleniyor. Bu yenilik, giyilebilir sağlık teknolojileri ve akıllı paket etiketleri gibi birçok düşük maliyetli cihazın geleceğini şekillendirebilir.

    Esnek RISC-V işlemcisi Flex-RV

    Pragmatic’in işlemci geliştirme direktörü Emre Özer, bu yeni teknoloji için “göğse takılan esnek elektrotlara ve bunlara bağlı esnek bir mikroişlemciye sahip EKG bandı geliştirerek hastadan alınan EKG verilerini işleyerek kalp ritim bozukluklarını sınıflandırabiliriz” diyor. Normal kalp ritimleri ile anormal ritimlerin tespit edilmesi, esnek mikroişlemcideki yazılımda çalışabilen bir makine öğrenimi ile gerçekleştiriliyor.

    Esnek RISC-V işlemcilerde Türk devrimi: Maliyeti 1 dolardan az Tam Boyutta Gör
    Esnek elektronikler, vücuda giyilen ya da yerleştirilen cihazlar gibi yumuşak malzemelerle etkileşim gerektiren uygulamalar için büyük bir potansiyel sunuyor. Bu teknoloji, deriye yapışabilen bilgisayarlar, soft-robotlar ve beyin-bilgisiyar arayüzleri gibi yenilikçi çözümler için kullanılabilir. Ancak geleneksel elektronikler genellikle silikon gibi sert malzemelerden yapıldığı için bu tür uygulamalar sınırlı kalıyordu.

    Pragmatic, silikon işlemcilere kıyasla çok daha düşük maliyetli bir esnek mikroişlemci geliştirmeyi hedefledi. Flex-RV olarak adlandırılan bu yeni 32 bitlik mikroişlemci, indiyum galyum çinko oksit (IGZO) bazlı bir metal-oksit yarı iletken üzerine inşa edildi. Silikon bazlı esnek cihazlar, mikroçiplerin bükülme ve gerilme stresine karşı korunması için özel bir paketleme gerektirirken, IGZO transistörler düşük sıcaklıklarda esnek plastikler üzerine inşa edilebiliyor. Bu da hem maliyetleri önemli ölçüde düşürüyor hem de silikon gerekliliğinden kurtulmuş olunuyor.

    Yeni mikroçip RISC-V komut setine dayanıyor. İlk olarak 2010 yılında tanıtılan RISC-V, yürütebilecekleri temel talimat setini azaltarak daha küçük, daha düşük güçlü ve daha iyi performanslı işlemciler sağlamayı amaçlıyor. RISC-V'nin hem ücretsiz hem de açık kaynaklı olması, çip tasarımcılarının x86 ve Arm gibi tescilli mimarilerle ilişkili maliyetli lisans ücretlerinden kaçmasına olanak tanıyor.

    Kaleme sarılsa bile çalışıyor

    Esnek RISC-V işlemcilerde Türk devrimi: Maliyeti 1 dolardan az Tam Boyutta Gör
    Özer, bu esnek işlemcinin Serv adında açık kaynaklı bir 32-bit RISC-V CPU kullanılarak tasarlandığını belirtiyor. Serv, açık kaynak topluluğundaki en küçük RISC-V işlemci olarak biliniyor.

    Flex-RV’nin önemli bir yeniliği de makine öğrenimi donanım hızlandırıcısına sahip olması. Flex-RV mikroişlemcisi 17,5 milimetrekarelik bir çekirdeğe ve yaklaşık 12.600 mantık kapısına sahip. Flex-RV’nin 60 kilohertz (0,00006 GHz)  hızında çalışabildiği ve 6 milivatın altında güç tükettiği tespit edildi. Bu mikroçip, bir kaleme sarıldığında bile çalışmaya devam edebiliyor ve performansından ödün vermiyor.

    Flex-RV’nin silikon işlemciler kadar hızlı çalışmaması bazıları için bir endişe kaynağı olabilir. Ancak Özer, birçok sensörün (örneğin sıcaklık, basınç, koku, nem, pH vb.) çok daha yavaş çalıştığını belirtiyor. Akıllı ambalajlar, etiketler ve giyilebilir sağlık teknolojileri gibi esnek elektroniklerde kullanılan bu sensörler, Flex-RV’nin 60 kHz hızında çalışmasının bu tür uygulamalar için fazlasıyla yeterli olduğunu gösteriyor. Pragmatic ekibi, Flex-RV’nin 1 dolardan daha ucuza mal olabileceğini öne sürüyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/104914-bendable-32-bit-microprocessor-costs-less-than-buck.html https://spectrum.ieee.org/flexible-risc-v
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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