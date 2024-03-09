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    Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus işlemci serisi ortaya çıktı

    Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus işlemciler gün yüzüne çıktı. Snapdragon X serisi toplam 8 farklı modelden oluşabilir. İşte tüm bildiklerimiz...           
    Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus işlemci serisi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tanıtıldığı günden bu yana gündemde düşmeyen Snapdragon X Elite'in önümüzdeki aylarda vitrine çıkması bekleniyor. Son yayınlanan sürücülerde ise, her biri kendine özgü çekirdek, saat ve güç sınırı yapılandırmalarına sahip 8 farklı Snapdragon X Elite sürümü ortaya çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus geliyor

    Kaçıranlar için, Snapdragon X Elite'in ilk etapta 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda geleceği söyleniyordu. Hatta çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacağı paylaşıldı. Ancak görünüşe göre Qualcomm, farklı konfigürasyonlarda birden fazla seçeneğe sahip olacak. Baidu Forums'da listelenen seride şunlar yer alıyor:

    • Snapdragon X Elite X1E84100
    • Snapdragon X Elite X1E80100
    • Snapdragon X Elite X1E78100
    • Snapdragon X Elite X1E76100
    • Snapdragon X Plus X1P64100
    • Snapdragon X Plus X1P62100
    • Snapdragon X Plus X1P56100
    • Snapdragon X Plus X1P40100

    Bu listeleme, Snapdragon X Elite'in Plus sürümünü doğruluyor diyebiliriz. Bu çiplerin teknik özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak en az bir konfigürasyonun, en üst sürümün (X Elite X1E80100) 4,3 GHz saat hızı 12 çekirdeğe (8 Performans + 4 Verimlilik) sahip olduğunu biliyoruz. Bu noktada X Plus modelinin daha düşük saat hızı, güç tüketimi ve 4 ila 8 çekirdekli konfigürasyonda lanse edileceği söyleniyor. 

    Marka Apple Qualcomm AMD Intel
    İşlemci M3 Snapdragon X Elite Ryzen 8040 "Hawk Point" Meteor Lake "Core Ultra"
    İşlemci Mimarisi ARM ARM X86 X86
    Fabrikasyon Süreci 3nm 4nm 4nm 7nm (Intel 4)
    Toplam Çekirdek 16 Çekirdek (Toplam) 12 Çekirdek 8 Çekirdek 16 Çekirdek
    NPU mimarisi

    Şirket içi

    		 Hexagon NPU XDNA 1 NPU Movidius NPU
    Toplam AI gücü 18 TOPS 75 TOPS (Toplam) 38 TOPS (16 TOPS NPU) 34 TOPS (11 TOPS NPU)
    GPU mimarisi Şirket içi Adreno GPU RDNA 3 Alchemist Arc Xe-LPG
    Toplam GPU çekirdeği 40 Çekirdek Açıklanamdı 12 İşlem Birimi 8 Xe-Çekirdeği
    GPU TFLOPs Açıklanmadı 4.6 TFLOPS 8.9 TFLOPS 4.5 TFLOPS
    Bellek Desteği LPDDR5-6400 LPDDR5X-8533 LPDDR5X-7500 LPDDR5X-7467
    Çıkış Tarihi 2024 son çeyrek 2024 ortası 2024 ilk çeyrek 2024 son çeyrek

    Kesin olan bir şey var ki o da Qualcomm'un lansman için tam teşekküllü bir seriye sahip olduğu. Raporda yer alan bir başka ayrıntı ise, Qualcomm Adreno GPU. Buna göre Qualcomm, GPU'nun üzerinde bulunduğu SKU'ya göre farklı konfigürasyonlar sunacak. Bunu Apple M serisi yongalara benzetebiliriz. Ayrıca, Adreno GPU'nun DX11, DX12 ve Vulkan gibi en son API'lerin tümüyle uyumlu olduğunu belirtiliyor.

    Bunun haricinden Snapdragon X Elite, 64GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek, PCIe Gen 4.0 NVMe SSD desteği sunacak ve Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi en son bağlantı teknolojilerine sahip olacak. Sapdragon X Elite & X Plus CPU'ların 2024 yılının ortalarında raflarda yerini alması bekleniyor. Bu nedenle daha fazla bilgi için bizlerle kalmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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