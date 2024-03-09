Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus işlemci serisi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Tanıtıldığı günden bu yana gündemde düşmeyen Snapdragon X Elite'in önümüzdeki aylarda vitrine çıkması bekleniyor. Son yayınlanan sürücülerde ise, her biri kendine özgü çekirdek, saat ve güç sınırı yapılandırmalarına sahip 8 farklı Snapdragon X Elite sürümü ortaya çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus geliyor

Kaçıranlar için, Snapdragon X Elite'in ilk etapta 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda geleceği söyleniyordu. Hatta çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacağı paylaşıldı. Ancak görünüşe göre Qualcomm, farklı konfigürasyonlarda birden fazla seçeneğe sahip olacak. Baidu Forums'da listelenen seride şunlar yer alıyor:

Snapdragon X Elite X1E84100

Snapdragon X Elite X1E80100

Snapdragon X Elite X1E78100

Snapdragon X Elite X1E76100

Snapdragon X Plus X1P64100

Snapdragon X Plus X1P62100

Snapdragon X Plus X1P56100

Snapdragon X Plus X1P40100

Bu listeleme, Snapdragon X Elite'in Plus sürümünü doğruluyor diyebiliriz. Bu çiplerin teknik özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak en az bir konfigürasyonun, en üst sürümün (X Elite X1E80100) 4,3 GHz saat hızı 12 çekirdeğe (8 Performans + 4 Verimlilik) sahip olduğunu biliyoruz. Bu noktada X Plus modelinin daha düşük saat hızı, güç tüketimi ve 4 ila 8 çekirdekli konfigürasyonda lanse edileceği söyleniyor.

Marka Apple Qualcomm AMD Intel İşlemci M3 Snapdragon X Elite Ryzen 8040 "Hawk Point" Meteor Lake "Core Ultra" İşlemci Mimarisi ARM ARM X86 X86 Fabrikasyon Süreci 3nm 4nm 4nm 7nm (Intel 4) Toplam Çekirdek 16 Çekirdek (Toplam) 12 Çekirdek 8 Çekirdek 16 Çekirdek NPU mimarisi Şirket içi Hexagon NPU XDNA 1 NPU Movidius NPU Toplam AI gücü 18 TOPS 75 TOPS (Toplam) 38 TOPS (16 TOPS NPU) 34 TOPS (11 TOPS NPU) GPU mimarisi Şirket içi Adreno GPU RDNA 3 Alchemist Arc Xe-LPG Toplam GPU çekirdeği 40 Çekirdek Açıklanamdı 12 İşlem Birimi 8 Xe-Çekirdeği GPU TFLOPs Açıklanmadı 4.6 TFLOPS 8.9 TFLOPS 4.5 TFLOPS Bellek Desteği LPDDR5-6400 LPDDR5X-8533 LPDDR5X-7500 LPDDR5X-7467 Çıkış Tarihi 2024 son çeyrek 2024 ortası 2024 ilk çeyrek 2024 son çeyrek

Kesin olan bir şey var ki o da Qualcomm'un lansman için tam teşekküllü bir seriye sahip olduğu. Raporda yer alan bir başka ayrıntı ise, Qualcomm Adreno GPU. Buna göre Qualcomm, GPU'nun üzerinde bulunduğu SKU'ya göre farklı konfigürasyonlar sunacak. Bunu Apple M serisi yongalara benzetebiliriz. Ayrıca, Adreno GPU'nun DX11, DX12 ve Vulkan gibi en son API'lerin tümüyle uyumlu olduğunu belirtiliyor.

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Bunun haricinden Snapdragon X Elite, 64GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek, PCIe Gen 4.0 NVMe SSD desteği sunacak ve Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi en son bağlantı teknolojilerine sahip olacak. Sapdragon X Elite & X Plus CPU'ların 2024 yılının ortalarında raflarda yerini alması bekleniyor. Bu nedenle daha fazla bilgi için bizlerle kalmayı unutmayın.

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Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus işlemci serisi ortaya çıktı