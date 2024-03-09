Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus işlemci serisi ortaya çıktı

Qualcomm Snapdragon X Elite ve X Plus geliyor
Kaçıranlar için, Snapdragon X Elite'in ilk etapta 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda geleceği söyleniyordu. Hatta çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacağı paylaşıldı. Ancak görünüşe göre Qualcomm, farklı konfigürasyonlarda birden fazla seçeneğe sahip olacak. Baidu Forums'da listelenen seride şunlar yer alıyor:
- Snapdragon X Elite X1E84100
- Snapdragon X Elite X1E80100
- Snapdragon X Elite X1E78100
- Snapdragon X Elite X1E76100
- Snapdragon X Plus X1P64100
- Snapdragon X Plus X1P62100
- Snapdragon X Plus X1P56100
- Snapdragon X Plus X1P40100
Bu listeleme, Snapdragon X Elite'in Plus sürümünü doğruluyor diyebiliriz. Bu çiplerin teknik özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak en az bir konfigürasyonun, en üst sürümün (X Elite X1E80100) 4,3 GHz saat hızı 12 çekirdeğe (8 Performans + 4 Verimlilik) sahip olduğunu biliyoruz. Bu noktada X Plus modelinin daha düşük saat hızı, güç tüketimi ve 4 ila 8 çekirdekli konfigürasyonda lanse edileceği söyleniyor.
|Marka
|Apple
|Qualcomm
|AMD
|Intel
|İşlemci
|M3
|Snapdragon X Elite
|Ryzen 8040 "Hawk Point"
|Meteor Lake "Core Ultra"
|İşlemci Mimarisi
|ARM
|ARM
|X86
|X86
|Fabrikasyon Süreci
|3nm
|4nm
|4nm
|7nm (Intel 4)
|Toplam Çekirdek
|16 Çekirdek (Toplam)
|12 Çekirdek
|8 Çekirdek
|16 Çekirdek
|NPU mimarisi
|
Şirket içi
|Hexagon NPU
|XDNA 1 NPU
|Movidius NPU
|Toplam AI gücü
|18 TOPS
|75 TOPS (Toplam)
|38 TOPS (16 TOPS NPU)
|34 TOPS (11 TOPS NPU)
|GPU mimarisi
|Şirket içi
|Adreno GPU
|RDNA 3
|Alchemist Arc Xe-LPG
|Toplam GPU çekirdeği
|40 Çekirdek
|Açıklanamdı
|12 İşlem Birimi
|8 Xe-Çekirdeği
|GPU TFLOPs
|Açıklanmadı
|4.6 TFLOPS
|8.9 TFLOPS
|4.5 TFLOPS
|Bellek Desteği
|LPDDR5-6400
|LPDDR5X-8533
|LPDDR5X-7500
|LPDDR5X-7467
|Çıkış Tarihi
|2024 son çeyrek
|2024 ortası
|2024 ilk çeyrek
|2024 son çeyrek
Kesin olan bir şey var ki o da Qualcomm'un lansman için tam teşekküllü bir seriye sahip olduğu. Raporda yer alan bir başka ayrıntı ise, Qualcomm Adreno GPU. Buna göre Qualcomm, GPU'nun üzerinde bulunduğu SKU'ya göre farklı konfigürasyonlar sunacak. Bunu Apple M serisi yongalara benzetebiliriz. Ayrıca, Adreno GPU'nun DX11, DX12 ve Vulkan gibi en son API'lerin tümüyle uyumlu olduğunu belirtiliyor.
Bunun haricinden Snapdragon X Elite, 64GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek, PCIe Gen 4.0 NVMe SSD desteği sunacak ve Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi en son bağlantı teknolojilerine sahip olacak. Sapdragon X Elite & X Plus CPU'ların 2024 yılının ortalarında raflarda yerini alması bekleniyor. Bu nedenle daha fazla bilgi için bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.