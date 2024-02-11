Westinghouse, İngiltere’de küçük modüler nükleer reaktörler kuracak

Birleşik Krallık'ın özel sektör tarafından finanse edilen ilk küçük modüler reaktör filosu olacak bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın enerji portföyü açısından önemli bir gelişme olacak. Her şey planlandığı gibi giderse planlanan 4 reaktörün tamamı 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.
Küçük modüler nükleer reaktörler yükselişte
Westinghouse’a göre AP300 SMR nükleer reaktörü sadece şebekeyi desteklemek için değil aynı zamanda temiz ve güvenli enerji üretmek açısından da ideal. Reaktörün ek olarak hidrojen, e-yakıt, tuzdan arındırma ve bölgesel ısıtma yeteneği için endüstriyel tesisler için de uygun olduğu belirtiliyor. Bu reaktörler, AP1000'in 1.200 megavat'ına(MW) kıyasla yaklaşık 300.000 eve güç sağlamaya yetecek yaklaşık 300 megavat enerji üretecek.
Öte yandan küçük modüler reaktörler halen geliştirilme aşamasında olan ve türünün ilk örneği olan teknolojileri nedeniyle risk teşkil ediyor. Bu bağlamda NuScale’in ABD'de planlanan ilk küçük nükleer reaktör tesisi iptal edilmişti. Ancak Westinghouse, bu konuda benzerlerinden ayrışıyor. Diğer SMR'lerin aksine, Westinghouse'un AP300 SMR'sinin AP1000 teknolojisiyle aynı mühendisliği, bileşenleri ve tedarik zincirini kullandığı biliniyor. Bu avantaj da yatırım maliyetinin daha kolay tespit edilmesini ve dolayısıyla da lisanslamayı kolaylaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.