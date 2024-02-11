Westinghouse, İngiltere’de küçük modüler nükleer reaktörler kuracak

Birleşik Krallık'ın özel sektör tarafından finanse edilen ilk küçük modüler reaktör filosu olacak bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın enerji portföyü açısından önemli bir gelişme olacak. Her şey planlandığı gibi giderse planlanan 4 reaktörün tamamı 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Küçük modüler nükleer reaktörler yükselişte

Tam Boyutta Gör Westinghouse AP300, yenilikçi AP1000 nükleer reaktörünün daha küçük bir versiyonu ve IE'nin daha önce bildirdiği gibi 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. AP1000 için öngörülen 6.8 milyar dolarlık maliyete kıyasla AP300'ün maliyetinin birim başına yaklaşık 1 milyar dolar olması bekleniyor.

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Westinghouse’a göre AP300 SMR nükleer reaktörü sadece şebekeyi desteklemek için değil aynı zamanda temiz ve güvenli enerji üretmek açısından da ideal. Reaktörün ek olarak hidrojen, e-yakıt, tuzdan arındırma ve bölgesel ısıtma yeteneği için endüstriyel tesisler için de uygun olduğu belirtiliyor. Bu reaktörler, AP1000'in 1.200 megavat'ına(MW) kıyasla yaklaşık 300.000 eve güç sağlamaya yetecek yaklaşık 300 megavat enerji üretecek.

Tam Boyutta Gör CNP, Jacobs ve Interpath Advisory'nin de aralarında bulunduğu stratejik ortaklarla işbirliği yapılarak projenin 2027 yılına kadar tamamlanması ve tam lisanslı bir tesis için anlaşılması hedefleniyor. Proje, Birleşik Krallık Hükümeti'nin yakın zamanda yayınladığı "Alternative Routes to Market for New Nuclear Projects" planlarıyla da uyumlu.

Öte yandan küçük modüler reaktörler halen geliştirilme aşamasında olan ve türünün ilk örneği olan teknolojileri nedeniyle risk teşkil ediyor. Bu bağlamda NuScale’in ABD'de planlanan ilk küçük nükleer reaktör tesisi iptal edilmişti. Ancak Westinghouse, bu konuda benzerlerinden ayrışıyor. Diğer SMR'lerin aksine, Westinghouse'un AP300 SMR'sinin AP1000 teknolojisiyle aynı mühendisliği, bileşenleri ve tedarik zincirini kullandığı biliniyor. Bu avantaj da yatırım maliyetinin daha kolay tespit edilmesini ve dolayısıyla da lisanslamayı kolaylaştırıyor.

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