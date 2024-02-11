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    Anlık Bildirim

    Westinghouse, İngiltere’de küçük modüler nükleer reaktörler kuracak

    İngiltere merkezli Community Nuclear Power Limited, İngiltere'de dört adet AP300 küçük modüler nükleer reaktör (SMR) inşa etmek üzere Westinghouse ile bir anlaşma imzaladı.
    Westinghouse, İngiltere’de küçük nükleer reaktörler kuracak Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Community Nuclear Power Limited (CNP) ve Amerikan Westinghouse, yeni nesil nükleer reaktörler özelinde bir anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında Westinghouse'un AP300 küçük modüler reaktör (SMR) teknolojisi İngiltere topraklarında yükselecek. Westinghouse, son zamanlarda nükleer enerji konusunda güçlü bir atılım içerisinde. Firma, aralık ayında 8 yıl su kullanmadan enerji üreten yeni bir mikroreaktör de geliştirmiş ve Kanada bu reaktörü kullanan tesis için onay vermişti.

    Birleşik Krallık'ın özel sektör tarafından finanse edilen ilk küçük modüler reaktör filosu olacak bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın enerji portföyü açısından önemli bir gelişme olacak. Her şey planlandığı gibi giderse planlanan 4 reaktörün tamamı 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Küçük modüler nükleer reaktörler yükselişte

    Westinghouse, İngiltere’de küçük nükleer reaktörler kuracak Tam Boyutta Gör
    Westinghouse AP300, yenilikçi AP1000 nükleer reaktörünün daha küçük bir versiyonu ve IE'nin daha önce bildirdiği gibi 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. AP1000 için öngörülen 6.8 milyar dolarlık maliyete kıyasla AP300'ün maliyetinin birim başına yaklaşık 1 milyar dolar olması bekleniyor.

    Westinghouse’a göre AP300 SMR nükleer reaktörü sadece şebekeyi desteklemek için değil aynı zamanda temiz ve güvenli enerji üretmek açısından da ideal. Reaktörün ek olarak hidrojen, e-yakıt, tuzdan arındırma ve bölgesel ısıtma yeteneği için endüstriyel tesisler için de uygun olduğu belirtiliyor. Bu reaktörler, AP1000'in 1.200 megavat'ına(MW) kıyasla yaklaşık 300.000 eve güç sağlamaya yetecek yaklaşık 300 megavat enerji üretecek.

    Westinghouse, İngiltere’de küçük nükleer reaktörler kuracak Tam Boyutta Gör
    CNP, Jacobs ve Interpath Advisory'nin de aralarında bulunduğu stratejik ortaklarla işbirliği yapılarak projenin 2027 yılına kadar tamamlanması ve tam lisanslı bir tesis için anlaşılması hedefleniyor. Proje, Birleşik Krallık Hükümeti'nin yakın zamanda yayınladığı "Alternative Routes to Market for New Nuclear Projects" planlarıyla da uyumlu.

    Öte yandan küçük modüler reaktörler halen geliştirilme aşamasında olan ve türünün ilk örneği olan teknolojileri nedeniyle risk teşkil ediyor. Bu bağlamda NuScale’in ABD'de planlanan ilk küçük nükleer reaktör tesisi iptal edilmişti. Ancak Westinghouse, bu konuda benzerlerinden ayrışıyor. Diğer SMR'lerin aksine, Westinghouse'un AP300 SMR'sinin AP1000 teknolojisiyle aynı mühendisliği, bileşenleri ve tedarik zincirini kullandığı biliniyor. Bu avantaj da yatırım maliyetinin daha kolay tespit edilmesini ve dolayısıyla da lisanslamayı kolaylaştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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