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    Tek başında 40 bin eve elektrik veren devasa yüzer rüzgar türbini

    Çin, 17 MW gücünde, tayfunlara dayanıklı ve yılda 40 bin haneye yetecek enerji üretebilen devasa yüzer rüzgar türbinini tanıttı. Türbin tamamen yerli olarak üretildi.

    Tek başında 40 bin eve elektrik veren devasa yüzer rüzgar türbini Tam Boyutta Gör
    Çin, dünyanın en yüksek tekil güç çıkışına ve en büyük rotor çapına sahip olduğunu söylediği direkt tahrikli yüzer rüzgar türbini tanıttı. China Huaneng ile Dongfang’ın ortaklaşa geliştirdiği 17 megavatlık (MW) dev türbin, sadece boyutuyla değil sunduğu mühendislik çözümleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Fujian eyaletindeki Fuqing kentinde üretim hattından çıkan bu türbin, önümüzdeki dönemde gerçek deniz koşullarında test edilecek.

    40 bin eve enerji sağlıyor

    Yerden 152 metre yüksekliğe ulaşan türbinin rotor çapı tam 262 metre. Yaklaşık 53 bin metrekarelik bir süpürme alanına sahip olan bu sistem, 7,5 futbol sahasına eşdeğer bir alanı kapsıyor. Yıllık 68 milyon kilovat-saat temiz elektrik üretebilen türbin, tek başına yaklaşık 40 bin haneye enerji sağlayabilecek potansiyele sahip. Her ne kadar Çin medyası buna “en büyük” unvanını verse de Avrupalı Siemens Gamesa, geçtiğimiz aylarda 21,5 MW yüzer rüzgar türbini kurmuştu.

    Tek başında 40 bin eve elektrik veren devasa yüzer rüzgar türbini Tam Boyutta Gör
    Bu projeyi asıl önemli kılan ise ekstrem deniz koşullarına karşı geliştirilen özel mühendisliği. Türbin, 24 metre üzerindeki dev dalgalara ve tayfun şiddetinde (seviye 17) rüzgarlara dayanacak şekilde tasarlandı. Yüzer platform, eğildiği durumlarda bile elektrik üretimini sürdürebiliyor. Bu dev sistem yalnızca güçlü değil, aynı zamanda operasyonel süreklilik açısından da iddialı. Türbinin yüzde 99’un üzerinde kullanılabilirlik oranıyla zorlu hava koşullarında bile çevrimdışı kalmadan çalışabileceği ifade ediliyor.

    Projenin dikkat çeken bir diğer yönü de tamamen Çin'de üretilmiş olması. Kanatlar, jeneratörler, transformatörler ve hatta ülkenin ilk büyük çaplı ana mil yatağı, bu türbin için yerli imkanlarla geliştirildi. Çin’in kıyıya yakın bölgelerinde (5-50 metre derinlik) 500 gigavat civarında bir rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor. Ancak ülkenin derin deniz alanlarında bu potansiyelin 3 ila 4 katına kadar çıkabileceği öngörülüyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 6 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 6 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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