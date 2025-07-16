Tek başında 40 bin eve elektrik veren devasa yüzer rüzgar türbini

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Tam Boyutta Gör Çin, dünyanın en yüksek tekil güç çıkışına ve en büyük rotor çapına sahip olduğunu söylediği direkt tahrikli yüzer rüzgar türbini tanıttı. China Huaneng ile Dongfang’ın ortaklaşa geliştirdiği 17 megavatlık (MW) dev türbin, sadece boyutuyla değil sunduğu mühendislik çözümleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Fujian eyaletindeki Fuqing kentinde üretim hattından çıkan bu türbin, önümüzdeki dönemde gerçek deniz koşullarında test edilecek.

40 bin eve enerji sağlıyor

Yerden 152 metre yüksekliğe ulaşan türbinin rotor çapı tam 262 metre. Yaklaşık 53 bin metrekarelik bir süpürme alanına sahip olan bu sistem, 7,5 futbol sahasına eşdeğer bir alanı kapsıyor. Yıllık 68 milyon kilovat-saat temiz elektrik üretebilen türbin, tek başına yaklaşık 40 bin haneye enerji sağlayabilecek potansiyele sahip. Her ne kadar Çin medyası buna “en büyük” unvanını verse de Avrupalı Siemens Gamesa, geçtiğimiz aylarda 21,5 MW yüzer rüzgar türbini kurmuştu.

Tam Boyutta Gör Bu projeyi asıl önemli kılan ise ekstrem deniz koşullarına karşı geliştirilen özel mühendisliği. Türbin, 24 metre üzerindeki dev dalgalara ve tayfun şiddetinde (seviye 17) rüzgarlara dayanacak şekilde tasarlandı. Yüzer platform, eğildiği durumlarda bile elektrik üretimini sürdürebiliyor. Bu dev sistem yalnızca güçlü değil, aynı zamanda operasyonel süreklilik açısından da iddialı. Türbinin yüzde 99’un üzerinde kullanılabilirlik oranıyla zorlu hava koşullarında bile çevrimdışı kalmadan çalışabileceği ifade ediliyor.

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Projenin dikkat çeken bir diğer yönü de tamamen Çin'de üretilmiş olması. Kanatlar, jeneratörler, transformatörler ve hatta ülkenin ilk büyük çaplı ana mil yatağı, bu türbin için yerli imkanlarla geliştirildi. Çin’in kıyıya yakın bölgelerinde (5-50 metre derinlik) 500 gigavat civarında bir rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor. Ancak ülkenin derin deniz alanlarında bu potansiyelin 3 ila 4 katına kadar çıkabileceği öngörülüyor.

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Tek başında 40 bin eve elektrik veren devasa yüzer rüzgar türbini

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