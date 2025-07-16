Tek başında 40 bin eve elektrik veren devasa yüzer rüzgar türbini

Yerden 152 metre yüksekliğe ulaşan türbinin rotor çapı tam 262 metre. Yaklaşık 53 bin metrekarelik bir süpürme alanına sahip olan bu sistem, 7,5 futbol sahasına eşdeğer bir alanı kapsıyor. Yıllık68 milyon kilovat-saat temiz elektrik üretebilen türbin, tek başına yaklaşık 40 bin haneye enerji sağlayabilecek potansiyele sahip. Her ne kadar Çin medyası buna “en büyük” unvanını verse de Avrupalı Siemens Gamesa, geçtiğimiz aylarda 21,5 MW yüzer rüzgar türbini kurmuştu.
Projenin dikkat çeken bir diğer yönü de tamamen Çin'de üretilmiş olması. Kanatlar, jeneratörler, transformatörler ve hatta ülkenin ilk büyük çaplı ana mil yatağı, bu türbin için yerli imkanlarla geliştirildi. Çin’in kıyıya yakın bölgelerinde (5-50 metre derinlik) 500 gigavat civarında bir rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor. Ancak ülkenin derin deniz alanlarında bu potansiyelin 3 ila 4 katına kadar çıkabileceği öngörülüyor.
ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya