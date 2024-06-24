Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rolls-Royce, mikro reaktörünü tanıttı: Askeri, sivil ve uzay alanlarında kullanılacak

    Rolls-Royce, çok yönlü Micro-Reactor teknolojisi sayesinde güvenli, uygun maliyetli ve hızlı bir şekilde kullanılabilecek bir çözüm geliştiriyor. Reaktör, birçok alanlarında kullanılacak.
    Rolls-Royce, mikro nükleer reaktörünü tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Rolls-Royce’un nükleer mikro reaktörler üzerinde çalıştığı bir sır değil. Firma hem uzayda hem de dünyada kullanılabilecek küçük reaktör tasarımları konusunda çeşitli projeler yürütüyor. Bu bağlamda kısa bir süre önce Micro-Reactor olarak adlandırılan ilk ürün resmen tanıtıldı. Rolls-Royce, bu yeni reaktörü askeri, sivil ve uzay gibi birçok alanda kullanmayı planlıyor.

    Rolls-Royce Micro-Reactor tanıtıldı

    Rolls-Royce, geçtiğimiz aylarda da mikro reaktör projeleri hakkında tanıtımlar yapsa da ilk defa nükleer enerjiyle çalışan Micro-Reactor'ün nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir video paylaşarak bir duyuru gerçekleştirdi. Rolls-Royce, tasarladığı Micro-Reactor’ün yüksek bir güç yoğunluğuna sahip olduğunu söylüyor. Bu sayede reaktörün gerektiğinde güç ve ısı çıkışı sağlayarak bir dizi operasyonel talebi güvenilir, esnek ve sürdürülebilir bir şekilde destekleyebileceği belirtiliyor. Ancak firma şimdilik herhangi bir teknik doküman yayınlamadı.

    Adından da anlaşılacağı üzere mikro reaktör tasarımları geleneksel nükleer reaktör tasarımlarından çok daha küçük. Bu sayede demiryolu, denizyolu ve hatta uzaya kolayca taşınabilecek şekilde ölçeklendirilebiliyorlar. Bu avantajları reaktörleri çok sayıda uygulama için kullanılabilir bir güç kaynağı haline getiriyor. Rolls-Royce’a göre Micro-Reactor doğası gereği güvenli ve sağlam bir yakıt formu kullanıyor. Firmaya göre tasarımımın çekirdeğindeki her bir uranyum parçacığı çok sayıda koruyucu katmanla çevrelenmiş durumda. Bu sayede en zorlu koşullara bile dayanabileceği aktarılıyor.

    Nerelerde kullanılacak?

    Rolls-Royce, mikro nükleer reaktörünü tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Kullanım alanına gelince Rolls-Royce Micro-Reactor, özellikle Birleşik Krallık’te ve diğer ülkelerde sayısız kullanım alanına sahip. Hızlı dağıtım için tasarlanan ve kara çalıştırma özelliğine sahip olan bu teknoloji, çok çeşitli uygulamalar için güç sağlayabilir.

    Bunlardan ilki askeri uygulamalar. Ana harekat üstleri veya yurt dışındaki askeri üslere güç sağlamak için Micro-Reactor’un kullanabileceği söyleniyor. Firma, reaktörün kolaylıkla kurulabileceğini, minimum etkileşim ve eğitime ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

    Bir diğer kullanım alanın ise sivillere yönelik. Micro-Reactor, geleneksel güç kaynaklarına sınırlı erişimi olan denizaşırı bölgeler ve ada toplulukları gibi izole mikro şebekeler ve stratejik konumlardaki temel yük güç taleplerine uzun ömürlü, temiz bir çözüm sağlayabilir. Ayrıca güç talebi ve dalgalanması olan bölgelerde ulusal altyapı üzerindeki yükü hafifletebilir. Afet alanlarına böyle bir sistem tahsil edilebilir.

    Rolls-Royce, mikro nükleer reaktörünü tanıttı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu reaktör endüstriler için de kullanılabilir. Maden ocakları veya sanayi alanları gibi ve hatta doğrudan bir şirket tesisi için kullanılabilirler. Örneğin akıllara ilk gelen alan veri merkezlerine entegre bir mikro reaktör çözümü. Son olarak ve belki de en önemli olarak da uzay kullanımı var. Rolls-Royce, NASA ve diğer uzay ortaklarıyla birlikte zaten Ay’da bu tip bir sistemi kurmak için çalışıyor. Nükleer güç, uzayda ihtiyaç duyulan stabil ve uzun vadeli enerjinin en önemli ayaklarından birisi olarak görülüyor. Elbette uzay kullanımı sadece yerleşkeler için değil, doğrudan uzay araçlarındaki motora güç verecek sistem olarak da kullanılabilir.

    Mikro Reaktör ile Küçük Modüler Reaktör (SMR) arasındaki fark nedir?

    Daha önceki haberlerimizde sıklıkla Küçük Modüler Reaktörlerden (SMR) bahsetmiştik. Ancak esasında bu iki tasarım birbirinden farklı. Örneğin, Rolls-Royce’un Micro-Reactor tasarımı 1-10 megawatt güç sağlayabilir ve daha kompakt boyutu onu taşınabilir bir güç kaynağı haline getirirken SMR’lerde durum biraz daha farklı. SMR’ler daha büyükler ve 0,5 GW veya daha fazla enerji sunabiliyorlar. Ayrıca bunlar için sabit bir tesis de kurmak gerekiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıfır araç kaporası geri alınır mı viski diş ağrısına iyi gelir mi kızdırma bujisi yanıp sönüyor koşu ayakkabısı günlük giyilir mi 2.el ihlas temizlik robotu fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520 N1614PVNB3520U
    Dell Vostro 3520 N1614PVNB3520U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız