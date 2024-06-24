Rolls-Royce, mikro reaktörünü tanıttı: Askeri, sivil ve uzay alanlarında kullanılacak

Tam Boyutta Gör Rolls-Royce’un nükleer mikro reaktörler üzerinde çalıştığı bir sır değil. Firma hem uzayda hem de dünyada kullanılabilecek küçük reaktör tasarımları konusunda çeşitli projeler yürütüyor. Bu bağlamda kısa bir süre önce Micro-Reactor olarak adlandırılan ilk ürün resmen tanıtıldı. Rolls-Royce, bu yeni reaktörü askeri, sivil ve uzay gibi birçok alanda kullanmayı planlıyor.

Rolls-Royce Micro-Reactor tanıtıldı

Rolls-Royce, geçtiğimiz aylarda da mikro reaktör projeleri hakkında tanıtımlar yapsa da ilk defa nükleer enerjiyle çalışan Micro-Reactor'ün nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir video paylaşarak bir duyuru gerçekleştirdi. Rolls-Royce, tasarladığı Micro-Reactor’ün yüksek bir güç yoğunluğuna sahip olduğunu söylüyor. Bu sayede reaktörün gerektiğinde güç ve ısı çıkışı sağlayarak bir dizi operasyonel talebi güvenilir, esnek ve sürdürülebilir bir şekilde destekleyebileceği belirtiliyor. Ancak firma şimdilik herhangi bir teknik doküman yayınlamadı.

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Adından da anlaşılacağı üzere mikro reaktör tasarımları geleneksel nükleer reaktör tasarımlarından çok daha küçük. Bu sayede demiryolu, denizyolu ve hatta uzaya kolayca taşınabilecek şekilde ölçeklendirilebiliyorlar. Bu avantajları reaktörleri çok sayıda uygulama için kullanılabilir bir güç kaynağı haline getiriyor. Rolls-Royce’a göre Micro-Reactor doğası gereği güvenli ve sağlam bir yakıt formu kullanıyor. Firmaya göre tasarımımın çekirdeğindeki her bir uranyum parçacığı çok sayıda koruyucu katmanla çevrelenmiş durumda. Bu sayede en zorlu koşullara bile dayanabileceği aktarılıyor.

Nerelerde kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Kullanım alanına gelince Rolls-Royce Micro-Reactor, özellikle Birleşik Krallık’te ve diğer ülkelerde sayısız kullanım alanına sahip. Hızlı dağıtım için tasarlanan ve kara çalıştırma özelliğine sahip olan bu teknoloji, çok çeşitli uygulamalar için güç sağlayabilir.

Bunlardan ilki askeri uygulamalar. Ana harekat üstleri veya yurt dışındaki askeri üslere güç sağlamak için Micro-Reactor’un kullanabileceği söyleniyor. Firma, reaktörün kolaylıkla kurulabileceğini, minimum etkileşim ve eğitime ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Bir diğer kullanım alanın ise sivillere yönelik. Micro-Reactor, geleneksel güç kaynaklarına sınırlı erişimi olan denizaşırı bölgeler ve ada toplulukları gibi izole mikro şebekeler ve stratejik konumlardaki temel yük güç taleplerine uzun ömürlü, temiz bir çözüm sağlayabilir. Ayrıca güç talebi ve dalgalanması olan bölgelerde ulusal altyapı üzerindeki yükü hafifletebilir. Afet alanlarına böyle bir sistem tahsil edilebilir.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu reaktör endüstriler için de kullanılabilir. Maden ocakları veya sanayi alanları gibi ve hatta doğrudan bir şirket tesisi için kullanılabilirler. Örneğin akıllara ilk gelen alan veri merkezlerine entegre bir mikro reaktör çözümü. Son olarak ve belki de en önemli olarak da uzay kullanımı var. Rolls-Royce, NASA ve diğer uzay ortaklarıyla birlikte zaten Ay’da bu tip bir sistemi kurmak için çalışıyor. Nükleer güç, uzayda ihtiyaç duyulan stabil ve uzun vadeli enerjinin en önemli ayaklarından birisi olarak görülüyor. Elbette uzay kullanımı sadece yerleşkeler için değil, doğrudan uzay araçlarındaki motora güç verecek sistem olarak da kullanılabilir.

Mikro Reaktör ile Küçük Modüler Reaktör (SMR) arasındaki fark nedir?

Daha önceki haberlerimizde sıklıkla Küçük Modüler Reaktörlerden (SMR) bahsetmiştik. Ancak esasında bu iki tasarım birbirinden farklı. Örneğin, Rolls-Royce’un Micro-Reactor tasarımı 1-10 megawatt güç sağlayabilir ve daha kompakt boyutu onu taşınabilir bir güç kaynağı haline getirirken SMR’lerde durum biraz daha farklı. SMR’ler daha büyükler ve 0,5 GW veya daha fazla enerji sunabiliyorlar. Ayrıca bunlar için sabit bir tesis de kurmak gerekiyor.

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