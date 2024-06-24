Rolls-Royce, mikro reaktörünü tanıttı: Askeri, sivil ve uzay alanlarında kullanılacak

- Rolls-Royce Micro-Reactor tanıtıldı
- Nerelerde kullanılacak?
- Mikro Reaktör ile Küçük Modüler Reaktör (SMR) arasındaki fark nedir?
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Rolls-Royce Micro-Reactor tanıtıldı
Rolls-Royce, geçtiğimiz aylarda da mikro reaktör projeleri hakkında tanıtımlar yapsa da ilk defa nükleer enerjiyle çalışan Micro-Reactor'ün nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir video paylaşarak bir duyuru gerçekleştirdi. Rolls-Royce, tasarladığı Micro-Reactor’ün yüksek bir güç yoğunluğuna sahip olduğunu söylüyor. Bu sayede reaktörün gerektiğinde güç ve ısı çıkışı sağlayarak bir dizi operasyonel talebi güvenilir, esnek ve sürdürülebilir bir şekilde destekleyebileceği belirtiliyor. Ancak firma şimdilik herhangi bir teknik doküman yayınlamadı.
Adından da anlaşılacağı üzere mikro reaktör tasarımları geleneksel nükleer reaktör tasarımlarından çok daha küçük. Bu sayede demiryolu, denizyolu ve hatta uzaya kolayca taşınabilecek şekilde ölçeklendirilebiliyorlar. Bu avantajları reaktörleri çok sayıda uygulama için kullanılabilir bir güç kaynağı haline getiriyor. Rolls-Royce’a göre Micro-Reactor doğası gereği güvenli ve sağlam bir yakıt formu kullanıyor. Firmaya göre tasarımımın çekirdeğindeki her bir uranyum parçacığı çok sayıda koruyucu katmanla çevrelenmiş durumda. Bu sayede en zorlu koşullara bile dayanabileceği aktarılıyor.
Nerelerde kullanılacak?
Bunlardan ilki askeri uygulamalar. Ana harekat üstleri veya yurt dışındaki askeri üslere güç sağlamak için Micro-Reactor’un kullanabileceği söyleniyor. Firma, reaktörün kolaylıkla kurulabileceğini, minimum etkileşim ve eğitime ihtiyaç duyduğunu söylüyor.
Bir diğer kullanım alanın ise sivillere yönelik. Micro-Reactor, geleneksel güç kaynaklarına sınırlı erişimi olan denizaşırı bölgeler ve ada toplulukları gibi izole mikro şebekeler ve stratejik konumlardaki temel yük güç taleplerine uzun ömürlü, temiz bir çözüm sağlayabilir. Ayrıca güç talebi ve dalgalanması olan bölgelerde ulusal altyapı üzerindeki yükü hafifletebilir. Afet alanlarına böyle bir sistem tahsil edilebilir.
Mikro Reaktör ile Küçük Modüler Reaktör (SMR) arasındaki fark nedir?
Daha önceki haberlerimizde sıklıkla Küçük Modüler Reaktörlerden (SMR) bahsetmiştik. Ancak esasında bu iki tasarım birbirinden farklı. Örneğin, Rolls-Royce’un Micro-Reactor tasarımı 1-10 megawatt güç sağlayabilir ve daha kompakt boyutu onu taşınabilir bir güç kaynağı haline getirirken SMR’lerde durum biraz daha farklı. SMR’ler daha büyükler ve 0,5 GW veya daha fazla enerji sunabiliyorlar. Ayrıca bunlar için sabit bir tesis de kurmak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.