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    DH, Android ve iOS uygulamalarının yeni sürümlerinde neler var?

    DonanımHaber’in Android ve iOS sürümleri yeni güncellemeler ile yeni özelliklere kavuşmaya ve hatalarından arınmaya devam ediyor. Son güncelleme ile hatasızlık oranı %99’un üzerinde.
    2 gün
    1,7b
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    DH, Android ve iOS uygulamalarının yeni sürümlerinde neler var?
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    DonanımHaber’in 20 yıla yaklaşan geçmişini telefonların ekranına da sığdırabilmek adına başladığımız mobil uygulama geliştirme projesi Android ve iOS olarak iki farklı takım ile sürüyor. Özellik ve içerik anlamında Türkiye’nin en kapsamlı mobil uygulamasını en modern teknolojiler ile geliştirme yolundaki çalışmalar artık daha iddialı bir hale geldi.

    Sizlerden gelen taleplere kulak vererek üzerinde çalıştığımız uygulamalar her geçen gün gelişen arama yetenekleri ile güçleniyor. Her iki uygulamanın da son sürümü %99’un üzerinde bir hatasızlık oranıyla kusursuza yakın bir deneyim vadediyor. Gerçi son bir haftada sunucularımıza gelen yoğun saldırılar nedeni ile zaman zaman aksamalar yaşamış olsak da işin uygulamalara düşen kısmı kusursuz bir deneyim vadetmeye devam ediyor.

    Forum imzalarının görünür olmasını sağladığımız güncel sürümlerde bildirimlerin alınması ve bildirim ayarlarının kişiselleştirilmesi konularındaki hataları ve çalışma aksaklıklarını da giderdik. Ayrıca Android uygulamasında sms doğrulama, şifre veya mail değiştirme gibi adımları web sürümlerine gitmeye gerek kalmadan yapılabilir hale getirdik ve tüm senaryoların kusursuz çalıştığından emin olduk.

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    Widget’lar Artık Daha Başarılı

    Her iki güncel sürümde de widget hatalarını giderdik ve sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olduk. Özellikle Android tarafındaki görsel ve işlevsel bazı hataların giderildiğini son sürüme güncellediğinizde görmüş olacaksınız. Bu arada sizlerden gelen talepler ölçeğinde dükkan kısmında da önemli iyileştirmeler yaptık.

    İlerleyen sürümlerde neler yapmayı planlıyoruz?

    iOS sürümünün Objective-C kodlama yapısından Swift’e göçüne devam ediyoruz. Forum kısmı büyük oranda bitti. Sırada ana sayfa var. Swift ile sağlanacak esneklik ile birlikte gece modu ve diğer görsel geliştirmeler daha hızlı bir şekilde iOS tarafına da sunulabilir olacak. Özellik olarak iOS’ın bir tık önünde olan Android tarafı da sizlerden gelen beklentilerin tümüyle karşılanmasının ardından daha sağlam ve modern bir temele oturmak adına Kotlin ile yeniden yazılacak. Ardından yeni özellikler ve geliştirmeler her iki platformda da hızla sunuluyor olacak.

    Siz de yeni sürümlerden beklentilerinizi, gördüğünüz hataları veya eksiklikleri yorumlarda bizlerle paylaşın. Halen Android veya iOS sürümlerini denemediyseniz aşağıdaki bağlantılardan indirin. Deneyimlerinizi dinlemek bizi mutlu edecek.

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    ZiveR (@ziver) 2 gün en beğenilen
    Tablet sürümünde yatay kullanım olmasını istiyorum. Sadece bu yüzden tablette kullanmıyorum uygulamayı, safari ile sürünüyorum.
    Yanıtla +9
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    ahmet. (@ahmet.) 1 gün Frost05
    %99 rakamı kafamıza göre salladığımız bir oran değil. Ölçümleme servislerinden aldığımız değerlere göre konuşuyorum. Yeni arama yapısı da gayet başarılı çalışıyor ama sizin yaşadığınız sorunlar neler? Çözüm bulmaya çalışalım.
    %99 rakamı kafamıza göre salladığımız bir oran değil. Ölçümleme servislerinden aldığımız değerlere göre konuşuyorum. Yeni arama yapısı da gayet başarılı çalışıy...
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    esmerbuyucu 19 sa.
    Bir sene önce yaptığım geri bildirim ve hala çözülmedi. Videolar izlenmesin diye yapıyorsanız bilemem...
    mobile.donanimhaber.com/...



    Aynı zamanda telefon yatay çevrilse bile yatay çevrildiğini anlamıyor. Sadece video dönüyor. Bildirimi, denetim merkezini yine dikeydeki gibi çekmek gerekiyor.



    Geri bildirim gönderiyoruz ya işte belki düzelir diye...
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    mustafada 1 gün
    nereden indireceğiz?
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    taktaktakirdama 1 gün
    daha öncede yazdım yine yazıyorum lafa gelince türkiyedeki en iyi uygulama vs diye zırvalıyorsunuz. hala saçma sapan çökmeler var önce onları düzeltin yok video açılmaz yok yorum yapılmaz yok yorum beğenilmez saçma sapan hatalar var. bu kadar köklü bir sitenin uygulaması bu olmamalı daha düne kadar teknolojinin t sini bilmeyen siteler aldı yürüdü hala saçma sapan yavaş yavaş ilerleyin anca.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmet. 1 gün taktaktakirdama
    Zırva falan diye gereksiz muhabbet yapacağına çözüm odaklı gel derdine çare bulmaya çalışalım. Uygulamada bir sorun olduğu anda zaten ekranlarımıza yansıyor ve çözüm bulmak için gayret ediyoruz ancak belirttiğin problemler aylar önce çözüm bulduğumuz ve şu anda yaşanan sıkıntılar değil. Belki senin cihazına ya da Android'de kullandığın custom rom'a has bazı problemler vardır. Bunları bilemeyiz. Hangi Android veya iOS sürümünü kullanıyorsun? Cihazının marka modeli ne? Uygulaman güncel sürümde mi? Bunların yanıtını verirsen biz de anlarız maksat üzüm yemek midir yoksa bağcıyı dövmek midir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    agtr 1 gün
    Was is das?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    RuLinq 1 gün
    Severek kullanıyorum hatalara hızlı çözüm buluyorlar. Emeğinize sağlık
    Yanıtla +2
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    Frost05 1 gün
    Yanlış yazmışsınız. "Hata oranı %99" olacak o. Daha adam gibi arama vs bile yapamıyoruz en basitinden.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ahmet. 1 gün Frost05
    %99 rakamı kafamıza göre salladığımız bir oran değil. Ölçümleme servislerinden aldığımız değerlere göre konuşuyorum. Yeni arama yapısı da gayet başarılı çalışıyor ama sizin yaşadığınız sorunlar neler? Çözüm bulmaya çalışalım.
    Yanıtla +4
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    ssj 1 gün
    Şu konu dışını görmek istemiyorum. Kapatma seçeneği varsa ve gösterilirse çok memnun olurum. Ergenler her gün saçma sapan konu açıyorlar. Açmaları çok önemli değil ama her seferinde öne çıkıyor ve en tepede duruyor. Sadece teknoloji haberlerini oku kısmı ios için aktif değil. Bunu da aktif ederseniz memnun oluruz. Teşekkürler
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ahmet. 1 gün ssj
    Bir sonraki güncellemede teknoloji kırılımı iOS tarafına da gelmiş olacak. Şu anda testlerini yapıyoruz.
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    EFSANEBRAD 2 gün
    İos için gece modu bu kadar zormu arkadaş ya? Her güncelleme geldiğinde ilk ona bakıyorum boşşşş. Bunlar yayınlayana kadar kör olacam ha. !!!!
    Yanıtla +2
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    ZiveR 2 gün en beğenilen
    Tablet sürümünde yatay kullanım olmasını istiyorum. Sadece bu yüzden tablette kullanmıyorum uygulamayı, safari ile sürünüyorum.
    Yanıtla +9
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    kıymetli_vatandaş 2 gün
    Ben de gece modu var sanıp güncelleme arıyorum daha gelecekmiş.
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    1723 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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