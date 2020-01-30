DH, Android ve iOS uygulamalarının yeni sürümlerinde neler var?

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DonanımHaber’in 20 yıla yaklaşan geçmişini telefonların ekranına da sığdırabilmek adına başladığımız mobil uygulama geliştirme projesi Android ve iOS olarak iki farklı takım ile sürüyor. Özellik ve içerik anlamında Türkiye’nin en kapsamlı mobil uygulamasını en modern teknolojiler ile geliştirme yolundaki çalışmalar artık daha iddialı bir hale geldi.

Sizlerden gelen taleplere kulak vererek üzerinde çalıştığımız uygulamalar her geçen gün gelişen arama yetenekleri ile güçleniyor. Her iki uygulamanın da son sürümü %99’un üzerinde bir hatasızlık oranıyla kusursuza yakın bir deneyim vadediyor. Gerçi son bir haftada sunucularımıza gelen yoğun saldırılar nedeni ile zaman zaman aksamalar yaşamış olsak da işin uygulamalara düşen kısmı kusursuz bir deneyim vadetmeye devam ediyor.

Forum imzalarının görünür olmasını sağladığımız güncel sürümlerde bildirimlerin alınması ve bildirim ayarlarının kişiselleştirilmesi konularındaki hataları ve çalışma aksaklıklarını da giderdik. Ayrıca Android uygulamasında sms doğrulama, şifre veya mail değiştirme gibi adımları web sürümlerine gitmeye gerek kalmadan yapılabilir hale getirdik ve tüm senaryoların kusursuz çalıştığından emin olduk.

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Widget’lar Artık Daha Başarılı

Her iki güncel sürümde de widget hatalarını giderdik ve sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olduk. Özellikle Android tarafındaki görsel ve işlevsel bazı hataların giderildiğini son sürüme güncellediğinizde görmüş olacaksınız. Bu arada sizlerden gelen talepler ölçeğinde dükkan kısmında da önemli iyileştirmeler yaptık.

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İlerleyen sürümlerde neler yapmayı planlıyoruz?

iOS sürümünün Objective-C kodlama yapısından Swift’e göçüne devam ediyoruz. Forum kısmı büyük oranda bitti. Sırada ana sayfa var. Swift ile sağlanacak esneklik ile birlikte gece modu ve diğer görsel geliştirmeler daha hızlı bir şekilde iOS tarafına da sunulabilir olacak. Özellik olarak iOS’ın bir tık önünde olan Android tarafı da sizlerden gelen beklentilerin tümüyle karşılanmasının ardından daha sağlam ve modern bir temele oturmak adına Kotlin ile yeniden yazılacak. Ardından yeni özellikler ve geliştirmeler her iki platformda da hızla sunuluyor olacak.

Siz de yeni sürümlerden beklentilerinizi, gördüğünüz hataları veya eksiklikleri yorumlarda bizlerle paylaşın. Halen Android veya iOS sürümlerini denemediyseniz aşağıdaki bağlantılardan indirin. Deneyimlerinizi dinlemek bizi mutlu edecek.

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