DH Android ve iOS uygulamasının yeni sürümleri artık daha hızlı

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Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız DonanımHaber’in Android ve iOS uygulamaları sizlerden gelen talepler doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Daha önce forumun tamamına eklediğimiz gelişmiş akıllı arama teknolojisi artık hem anasayfada hem de forumda hizmet ediyor. Android uygulamasına tüm özellikleri ile eklenen arama yetenekleri yakında iOS uygulamasında da yerini almış olacak.

Sistem kaynaklarının daha az tüketilmesi ve daha hızlı bir deneyim sunulması adına da birçok iyileştirme yaptığımız her iki uygulama da çok daha hızlı çalışıyor ve web sürümlerinde yapabildiğiniz her şeyi daha pratik bir biçimde yapabilmeye imkan tanıyor. Forum kısmının Swift ile yeniden yazılması sonrasında çok daha tutarlı ve kusursuz bir hale gelen iOS’e kıyasla çok daha fazla özellik sunan Android uygulaması da iyileştirmelerle daha az hatalı bir hale gelirken daha hızlı bir deneyim de sunmaya başladı.

Reklamsız bir DonanımHaber deneyimi sunan DH Android ve DH iOS uygulamalarında öne çıkan özelliklerden bazıları şöyle:

Önemli teknolojik haberlerden ve videolardan bildirim ile haberdar olma.

Forumda takip ettiğiniz önemli konulardaki gelişmelerden anında takip edebilme.

Videoları ve haberleri indirip internetinizin olmadığı anlarda okuyabilme ve izleyebilme.

Siz de uygulamayla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi veya tespit ettiğiniz hataları lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. DH uygulaması sizlerin önerileri ile güzelleşiyor.

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