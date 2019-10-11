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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DH Android ve iOS uygulamasının yeni sürümleri artık daha hızlı

    DonanımHaber’in Android ve iOS uygulamaları her geçen hafta yeni özelliklere kavuşmaya ve daha olgun bir zemine oturmaya devam ediyor. Yeni sürümlerde yeni özellikler ve iyileştirmeler var.
    22 sa.
    2,1b
    2
    18
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    DH Android ve iOS uygulamasının yeni sürümleri artık daha hızlı
    Tam Boyutta Gör

    Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız DonanımHaber’in Android ve iOS uygulamaları sizlerden gelen talepler doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Daha önce forumun tamamına eklediğimiz gelişmiş akıllı arama teknolojisi artık hem anasayfada hem de forumda hizmet ediyor. Android uygulamasına tüm özellikleri ile eklenen arama yetenekleri yakında iOS uygulamasında da yerini almış olacak.

    Sistem kaynaklarının daha az tüketilmesi ve daha hızlı bir deneyim sunulması adına da birçok iyileştirme yaptığımız her iki uygulama da çok daha hızlı çalışıyor ve web sürümlerinde yapabildiğiniz her şeyi daha pratik bir biçimde yapabilmeye imkan tanıyor. Forum kısmının Swift ile yeniden yazılması sonrasında çok daha tutarlı ve kusursuz bir hale gelen iOS’e kıyasla çok daha fazla özellik sunan Android uygulaması da iyileştirmelerle daha az hatalı bir hale gelirken daha hızlı bir deneyim de sunmaya başladı.

    Reklamsız bir DonanımHaber deneyimi sunan DH Android ve DH iOS uygulamalarında öne çıkan özelliklerden bazıları şöyle:

    • Önemli teknolojik haberlerden ve videolardan bildirim ile haberdar olma.
    • Forumda takip ettiğiniz önemli konulardaki gelişmelerden anında takip edebilme.
    • Videoları ve haberleri indirip internetinizin olmadığı anlarda okuyabilme ve izleyebilme.

    Siz de uygulamayla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi veya tespit ettiğiniz hataları lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. DH uygulaması sizlerin önerileri ile güzelleşiyor. 

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CSB yazmayan adam 22 sa. en beğenilen





    En altta da 404 error not found not found yaziyor ya tam komedi olmus bu konu


    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    taktaktakirdama 22 sa.
    uygulama çökmesinde hız istemiyoruz artık, sürekli çöküyor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Whippoorwill 3 sa.
    Şu uygulama reklamsız olarak devam ederse on numara olur. DH beni bu konuda şaşırtıyor.
    Yanıtla +1
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    Charmlander 6 sa.
    Battery drain sorunu var Android versiyonunda.Arka planda çalışırken pili emiyor son versiyon.
    Yanıtla
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    Rebellion87 14 sa.
    Yeni sürümü falan bilmemde.
    Geçen günlerde ilk kez bir kullanayım dedim kullanışsız buldum.İki güne sildim.
    Forumun en güzel sürümü Tablet ve Mini sürümdür.Tableti kaldırdınız,mini sürümde de reklam getirmişsiniz galiba benim browserda gözükmüyor gerçi.
    Her Geçen gün foruma girme dakikam azalıyor...
    Yanıtla +2
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    Galatas4ray 15 sa.
    Bir konuda youtube linkine tıklayınca açılmıyor bu soruna bi el atın.Ref ekleyemediğiniz linklerin açılmasına izin vermiyorsunuz sanırım
    Yanıtla +1
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    mehmehcik_71 17 sa.
    Resim yüklemek çile, eğer başka siteye yükleyin linki yazın diyecekseniz,o tuşu kaldırın :).
    Yanıtla +2
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    taktaktakirdama 20 sa.
    Son sürümden yazıyorum şuan uygulamada hala eksiklikler var uygulama içindeki bazı yazı fontları da Türkçe karakterler değişik çıkıyor, konuların altındaki yorumlar görünmüyor. Yani uygulama kötüydü son sürümle hala kötü.
    Yanıtla
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    FK5896 21 sa.
    Son güncelleme gayet iyi ama az önce bir sorun keşfettim.
    Link paylaşımı yapmışsınız yukarıda. Sayfayı kaydırırken o linkin üstünden tutup sürüklenmiyor. Direk link açılıyor.
    Yanıtla
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    rakanishu 21 sa.
    Yeni haberler için otomatik yükleme ayarı getirir misiniz.
    Yanıtla
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    kpln04 22 sa. ahmet.
    Hepsi hiçbiri farketmiyor şuan aldıpım ss bu konuya yazdığım görünmüyor
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmet. 22 sa. kpln04
    Bunu inceleyip size bilahare dönüş yapalım.
    Yanıtla +1
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    kpln04 22 sa.
    Bir haftadır yazdığım yorumlar pufff
    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmet. 22 sa. kpln04
    Hangi sürümden gönderdiniz yorumları? Uygulama mı yoksa diğer web sürümlerinin birinden mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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