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    Anlık Bildirim

    DH Hız Testi sayfamızın açılına özel olarak Wi-Fi menzil genişletici hediye ediyoruz!

    İnternet hız testi yapabileceğiniz DH Hız Testi açıldı. DH Hız testinin açılışına özel olarak 5 kişiye Wi-Fi menzil genişletici hediye ediyoruz.                   
    DH Hız Testi sayfamızın açılışı şerefine Wi-Fi yansıtıcı hediye Tam Boyutta Gör
    İnternet hızınızı test etmek için artık başka platformlara gitmenize gerek yok. DH Hız Testi özelliğimiz kullanıma sunuldu. hiztesti.donanimhaber.com adresinden internet hızınızı test edebilirsiniz.

    DH Speedtest sayfasında, diğer speedtest platformlarında bulunan tüm özelliklere ek olarak hızınızı daha iyi hale getirecek çeşitli ipuçlarına da yer veriyoruz. İnterneti hızlandırmanın ve pingi düşürmenin yollarını aktarıyoruz. Bu ipuçlarıyla internetinizi iyileştirebilirsiniz.

    Wi-Fi Menzil Genişletici Hediye

    Hız Testi özelliğimin açılışına özel olarak internetinizi daha iyi hale getirebilmenize yardımcı olmak için Wi-Fi Menzil Genişletici hediye ediyoruz. 5 kişi Tenda A9 300Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici kazanacak. Bu cihaz sayesinde evinizin modeme uzak yerlerindeki Wi-Fi gücünü artırabilirsiniz.

    Katılım için:

    Katılımlar 2 Ocak Salı günü sona erecek. Kazananlar DH Instagram sayfasında yapılacak canlı yayında belli olacak. Kazananları buradan da duyuracağız.

    Dilerseniz Twitter sayfamızdaki diğer etkinliğe katılarak şansınızı artırabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1595 kez okundu.
    168 kişi, toplam 171 yorum yazdı.

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    hız testi, speedtest ve
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