DH Hız Testi sayfamızın açılına özel olarak Wi-Fi menzil genişletici hediye ediyoruz!

Tam Boyutta Gör İnternet hızınızı test etmek için artık başka platformlara gitmenize gerek yok. DH Hız Testi özelliğimiz kullanıma sunuldu. hiztesti.donanimhaber.com adresinden internet hızınızı test edebilirsiniz.

DH Speedtest sayfasında, diğer speedtest platformlarında bulunan tüm özelliklere ek olarak hızınızı daha iyi hale getirecek çeşitli ipuçlarına da yer veriyoruz. İnterneti hızlandırmanın ve pingi düşürmenin yollarını aktarıyoruz. Bu ipuçlarıyla internetinizi iyileştirebilirsiniz.

En iyi Wifi sinyal güçlendirici tavsiyeleri 5 ay önce eklendi

Wi-Fi Menzil Genişletici Hediye

Hız Testi özelliğimin açılışına özel olarak internetinizi daha iyi hale getirebilmenize yardımcı olmak için Wi-Fi Menzil Genişletici hediye ediyoruz. 5 kişi Tenda A9 300Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici kazanacak. Bu cihaz sayesinde evinizin modeme uzak yerlerindeki Wi-Fi gücünü artırabilirsiniz.

Katılım için:

Yorum bölümüne hiztesti.donanimhaber.com web sayfasının linkini içeren herhangi bir yorum yazmanız yeterli.

Katılımlar 2 Ocak Salı günü sona erecek. Kazananlar DH Instagram sayfasında yapılacak canlı yayında belli olacak. Kazananları buradan da duyuracağız.

Dilerseniz Twitter sayfamızdaki diğer etkinliğe katılarak şansınızı artırabilirsiniz.

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DH Hız Testi sayfamızın açılışı şerefine Wi-Fi yansıtıcı hediye