DH Hız Testi Ekran Görüntünü Paylaş: Wi-Fi Menzil Genişletici Kazan!

- İnternet hızınızı iyileştirecek ipuçları DH Hız Testi platformumuzda
- Wi-Fi Menzil Genişletici Hediye
- Katılım için:
- Yorumlar
https://www.donanimhaber.com/internet-hiz-testi
İnternet hızınızı iyileştirecek ipuçları DH Hız Testi platformumuzda
DH Speedtest sayfasında, diğer speedtest platformlarında bulunan tüm özelliklere ek olarak hızınızı daha iyi hale getirecek çeşitli ipuçlarına da yer veriyoruz. İnterneti hızlandırmanın ve pingi düşürmenin yollarını aktarıyoruz. Bu ipuçlarıyla internetinizi iyileştirebilirsiniz. İlerleyen aşamalarda daha fazla özellik ile karşınızda olacağız.
Wi-Fi Menzil Genişletici Hediye
Hız Testi platformumuzu ziyaret eden kullanıcılara hediye dağıtıyoruz. Yorum bölümüne hız testi sonucunuzun ekran görüntüsünü paylaşarak 5 adet Wi-Fi Menzil Genişleticiden birini kazanabilirsiniz. Bu cihaz sayesinde evin her köşesinde Wi-Fi gücünüzü artırabilirsiniz.
Ürünün linki: Mercusys MW300RE Menzil Genişletici
Katılım için:
- DH Hız Testi internet hız testi sonucunuzun ekran görüntüsünü bu içeriğin altına yorum olarak atmanız yeterli.
Katılımlar 29 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Kazananlar DH Instagram sayfasında 29 Ağustos tarihinde yapılacak canlı yayında belli olacak. Ayrıca kazananlar belli olduktan sonra bu içeriği güncelleyeceğiz.
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DH Hız Testi: https://www.donanimhaber.com/internet-hiz-testiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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