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    DH Hız Testi Ekran Görüntünü Paylaş: Wi-Fi Menzil Genişletici Kazan!

    İnternet hız testi, download hızı, upload hızı ve ping değerinizi ölçmek için DH Hız Testi platformumuzu kullanabilirsiniz. DH Hız Testi platformumuzu kullananlara Wi-Fi Menzil Genişletici hediye!
    DH Hız Testi Ekran Görüntünü Paylaş: Wi-Fi Menzil Genişletici Kaz Tam Boyutta Gör
    DH Hız Testi platformumuz ile internet hızınızı ölçebileceğinizi biliyor musunuz? Download hızı, upload hızı ve ping değerinizi ölçmek için DH Hız Testi (Speedtest) platformumuzu ziyaret edebilirsiniz:

    https://www.donanimhaber.com/internet-hiz-testi

    İnternet hızınızı iyileştirecek ipuçları DH Hız Testi platformumuzda

    DH Speedtest sayfasında, diğer speedtest platformlarında bulunan tüm özelliklere ek olarak hızınızı daha iyi hale getirecek çeşitli ipuçlarına da yer veriyoruz. İnterneti hızlandırmanın ve pingi düşürmenin yollarını aktarıyoruz. Bu ipuçlarıyla internetinizi iyileştirebilirsiniz. İlerleyen aşamalarda daha fazla özellik ile karşınızda olacağız.

    Wi-Fi Menzil Genişletici Hediye

    Hız Testi platformumuzu ziyaret eden kullanıcılara hediye dağıtıyoruz. Yorum bölümüne hız testi sonucunuzun ekran görüntüsünü paylaşarak 5 adet Wi-Fi Menzil Genişleticiden birini kazanabilirsiniz. Bu cihaz sayesinde evin her köşesinde Wi-Fi gücünüzü artırabilirsiniz.

    Ürünün linki: Mercusys MW300RE Menzil Genişletici

    Katılım için:

    • DH Hız Testi internet hız testi sonucunuzun ekran görüntüsünü bu içeriğin altına yorum olarak atmanız yeterli.

    DH Hız Testi Ekran Görüntünü Paylaş: Wi-Fi Menzil Genişletici Kaz Tam Boyutta Gör

    Katılımlar 29 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Kazananlar DH Instagram sayfasında 29 Ağustos tarihinde yapılacak canlı yayında belli olacak. Ayrıca kazananlar belli olduktan sonra bu içeriği güncelleyeceğiz.

    Not: Güvenlik için ekran görüntüsündeki IP bilgilerinizi gizlemenizi öneririz.

    DH Hız Testi: https://www.donanimhaber.com/internet-hiz-testi

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    116 kişi, toplam 117 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    hız testi, speedtest ve
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