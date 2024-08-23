DH Hız Testi Ekran Görüntünü Paylaş: Wi-Fi Menzil Genişletici Kazan!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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İnternet hızınızı iyileştirecek ipuçları DH Hız Testi platformumuzda

DH Speedtest sayfasında, diğer speedtest platformlarında bulunan tüm özelliklere ek olarak hızınızı daha iyi hale getirecek çeşitli ipuçlarına da yer veriyoruz. İnterneti hızlandırmanın ve pingi düşürmenin yollarını aktarıyoruz. Bu ipuçlarıyla internetinizi iyileştirebilirsiniz. İlerleyen aşamalarda daha fazla özellik ile karşınızda olacağız.

Wi-Fi Menzil Genişletici Hediye

Hız Testi platformumuzu ziyaret eden kullanıcılara hediye dağıtıyoruz. Yorum bölümüne hız testi sonucunuzun ekran görüntüsünü paylaşarak 5 adet Wi-Fi Menzil Genişleticiden birini kazanabilirsiniz. Bu cihaz sayesinde evin her köşesinde Wi-Fi gücünüzü artırabilirsiniz.

Ürünün linki: Mercusys MW300RE Menzil Genişletici

Katılım için:

DH Hız Testi internet hız testi sonucunuzun ekran görüntüsünü bu içeriğin altına yorum olarak atmanız yeterli.

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Katılımlar 29 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Kazananlar DH Instagram sayfasında 29 Ağustos tarihinde yapılacak canlı yayında belli olacak. Ayrıca kazananlar belli olduktan sonra bu içeriği güncelleyeceğiz.

Not: Güvenlik için ekran görüntüsündeki IP bilgilerinizi gizlemenizi öneririz.

DH Hız Testi: https://www.donanimhaber.com/internet-hiz-testi

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