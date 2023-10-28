İddia: Türk Telekom, VDSL ve Fiber abonelerin upload hızlarını artırdı

En düşük upload hızı 15 Mbps
Upload hızı artışı, internet hizmetini doğrudan Türk Telekom’dan alan ve Türk Telekom altyapısını kullanan servis sağlayıcılardan hizmet alan kullanıcıları etkiliyor gibi görünüyor.
Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsüne göre, RIPVAET uyum çalışmaları kapsamında 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece upload hızları güncellendi. Paylaşılan tabloda upload hızlarının en düşük 15 Mbps’e güncellendiği görülüyor.
Kurumdan resmî açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Bu arada, https://hiztesti.donanimhaber.com/ adresinden internet hız testi yaparak upload hızınızın artıp artmadığını kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.