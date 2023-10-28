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    İddia: Türk Telekom, VDSL ve Fiber abonelerin upload hızlarını artırdı

    Önde gelen internet servis sağlayıcılardan Türk Telekom'un upload hızlarını artırdığına dair sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Fiber ve VDSL abonelerinin upload hızlarının arttığı görülüyor.
    türk telekom upload hızları arttı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom tarafından resmî bir açıklama henüz gelmedi ancak sosyal medyada VDSL ve Fiber aboneleri upload (yükleme) hızlarının önemli ölçüde arttığına ilişkin ekran görüntüleri paylaşmaya başladı.

    En düşük upload hızı 15 Mbps

    Upload hızı artışı, internet hizmetini doğrudan Türk Telekom’dan alan ve Türk Telekom altyapısını kullanan servis sağlayıcılardan hizmet alan kullanıcıları etkiliyor gibi görünüyor.

    Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsüne göre, RIPVAET uyum çalışmaları kapsamında 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece upload hızları güncellendi. Paylaşılan tabloda upload hızlarının en düşük 15 Mbps’e güncellendiği görülüyor.

    Kurumdan resmî açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Bu arada, https://hiztesti.donanimhaber.com/ adresinden internet hız testi yaparak upload hızınızın artıp artmadığını kontrol edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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