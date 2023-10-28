İddia: Türk Telekom, VDSL ve Fiber abonelerin upload hızlarını artırdı

Tam Boyutta Gör Türk Telekom tarafından resmî bir açıklama henüz gelmedi ancak sosyal medyada VDSL ve Fiber aboneleri upload (yükleme) hızlarının önemli ölçüde arttığına ilişkin ekran görüntüleri paylaşmaya başladı.

En düşük upload hızı 15 Mbps

Upload hızı artışı, internet hizmetini doğrudan Türk Telekom’dan alan ve Türk Telekom altyapısını kullanan servis sağlayıcılardan hizmet alan kullanıcıları etkiliyor gibi görünüyor.

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsüne göre, RIPVAET uyum çalışmaları kapsamında 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece upload hızları güncellendi. Paylaşılan tabloda upload hızlarının en düşük 15 Mbps’e güncellendiği görülüyor.

Kurumdan resmî açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Bu arada, https://hiztesti.donanimhaber.com/ adresinden internet hız testi yaparak upload hızınızın artıp artmadığını kontrol edebilirsiniz.

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