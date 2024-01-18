DonanımHaber uygulaması Sıcak Fırsatlar Beta Test programı başlıyor

DonanımHaber, iOS ve Android uygulamalarını kullanan kullanıcılarına "Sıcak Fırsatlar" özelliklerini tanıtmak için Beta Test Programını başlatıyor.
Bu beta test programına katılacak olan kullanıcılar, DH uygulamaları için yeni geliştirilen Sıcak Fırsatlar özelliklerini ilk elden deneyimleyerek geri bildirimde bulunma şansına sahip olacaklar.
Beta Test Programına Nasıl Katılabilirim?
Beta test programına katılmak isteyen kullanıcılar, DonanımHaber iOS ve Android uygulamaları için açılan şu konulardan, katılımla ilgili detayları öğrenebilirler:
Beta test programımız, kullanıcılarımızın görüşlerini doğrudan bizimle paylaşmalarını sağlayarak, onlara daha özel ve kullanıcı deneyiminin yüksek olduğu özellikler geliştirmemize yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.