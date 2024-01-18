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    DonanımHaber uygulaması Sıcak Fırsatlar Beta Test programı başlıyor

    DonanımHaber iOS ve Android uygulamaları için başlatılacak olan Beta Test Programına katılarak yeni geliştirilen Sıcak Fırsatlar özelliklerini ilk siz deneyin.  

    DH uygulaması Sıcak Fırsatlar Beta Test programı başlıyor Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber, iOS ve Android uygulamalarını kullanan kullanıcılarına "Sıcak Fırsatlar" özelliklerini tanıtmak için Beta Test Programını başlatıyor.

    Bu beta test programına katılacak olan kullanıcılar, DH uygulamaları için yeni geliştirilen Sıcak Fırsatlar özelliklerini ilk elden deneyimleyerek geri bildirimde bulunma şansına sahip olacaklar.

    Beta Test Programına Nasıl Katılabilirim?

    Beta test programına katılmak isteyen kullanıcılar, DonanımHaber iOS ve Android uygulamaları için açılan şu konulardan, katılımla ilgili detayları öğrenebilirler:

    Beta test programımız, kullanıcılarımızın görüşlerini doğrudan bizimle paylaşmalarını sağlayarak, onlara daha özel ve kullanıcı deneyiminin yüksek olduğu özellikler geliştirmemize yardımcı olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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