DonanımHaber uygulaması Sıcak Fırsatlar Beta Test programı başlıyor

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DonanımHaber, iOS ve Android uygulamalarını kullanan kullanıcılarına "Sıcak Fırsatlar" özelliklerini tanıtmak için Beta Test Programını başlatıyor.

Bu beta test programına katılacak olan kullanıcılar, DH uygulamaları için yeni geliştirilen Sıcak Fırsatlar özelliklerini ilk elden deneyimleyerek geri bildirimde bulunma şansına sahip olacaklar.

Beta Test Programına Nasıl Katılabilirim?

Beta test programına katılmak isteyen kullanıcılar, DonanımHaber iOS ve Android uygulamaları için açılan şu konulardan, katılımla ilgili detayları öğrenebilirler:

Beta test programımız, kullanıcılarımızın görüşlerini doğrudan bizimle paylaşmalarını sağlayarak, onlara daha özel ve kullanıcı deneyiminin yüksek olduğu özellikler geliştirmemize yardımcı olacak.

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DH uygulaması Sıcak Fırsatlar Beta Test programı başlıyor